La Generalitat comienza las obras para mejorar los accesos al Hospital Vega Baja de Orihuela con una inversión de más de un millón de euros
La actuación incluye la ampliación de la calzada, la mejora de los itinerarios peatonales y nuevas infraestructuras para el transporte público
La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado esta semana la primera fase de las obras de mejora de la seguridad vial y la accesibilidad al Hospital Vega Baja desde la carretera CV-91, en el término municipal de Orihuela.
La actuación, que cuenta con una inversión de 1.020.356 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses, se desarrollará en un tramo de 1.020 metros de la CV-91, entre la glorieta de acceso al núcleo urbano de San Bartolomé y la intersección con la carretera CV-911, uno de los principales accesos al centro hospitalario. Estos días se están realizando los trabajos previos de señalización y actuaciones menores de cara a comenzar la obra.
El proyecto de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre tiene como objetivo reforzar la seguridad del tráfico y facilitar los desplazamientos de peatones y usuarios del transporte público. Para ello, se ampliará la plataforma destinada a la circulación hasta alcanzar seis metros de anchura por sentido, lo que permitirá mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el paso de ambulancias en situaciones de emergencia.
Peatones y autobuses
Asimismo, se acondicionarán los itinerarios peatonales mediante la ampliación de las aceras, que alcanzarán hasta tres metros de anchura en los tramos con mayor tránsito, y se habilitarán nuevos pasos de peatones para mejorar la conexión entre las zonas de aparcamiento y el hospital.
La actuación también contempla la creación de dársenas para autobuses, de manera que las operaciones de subida y bajada de viajeros puedan realizarse sin interferir en la circulación. Además, se instalarán nuevas marquesinas para mejorar la comodidad de los usuarios del transporte público, algo que hasta ahora acarrea continuas quejas.
"Era una reivindicación que se había demorado, y ahora por fin ya está en marcha", ha manifestado el conseller Vicente Martínez Mus.
Entre las acciones previstas figuran la renovación del alumbrado público mediante luminarias LED de bajo consumo, la mejora del sistema de drenaje de aguas pluviales y la reposición del firme a lo largo de todo el tramo afectado, incluidas las glorietas situadas en los extremos de la actuación. Los trabajos concluirán con la instalación de la señalización horizontal y vertical.
Cortes puntuales
Durante la ejecución de las obras se mantendrán abiertos ambos sentidos de circulación con el fin de minimizar las afecciones al tráfico. Únicamente, podrán producirse cortes puntuales y de corta duración cuando sea necesario garantizar el paso prioritario de ambulancias en servicio de urgencia hacia el Hospital Vega Baja.
La planificación de los trabajos se ha diseñado para compatibilizar el desarrollo de la obra con la actividad diaria del centro sanitario, reduciendo al máximo las molestias tanto para los usuarios de la carretera como para pacientes, visitantes y profesionales del hospital.
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