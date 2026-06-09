Más de mil piezas de Playmobil cuentan en Orihuela la historia de diez mujeres que rompieron moldes

María Montessori, médica, pedagoga y referente mundial de la educación; Clara Campoamor, impulsora del sufragio femenino en España; la escritora Virginia Woolf; la violinista Stefi Geyer; la botánica e investigadora Lilian Suzette Gibbs; la pintora Tamara de Lempicka; la aviadora Amelia Earhart; la diseñadora Gabrielle Chanel, conocida internacionalmente como Coco Chanel; la escultora Camille Claudel y la compositora y líder sufragista Ethel Mary Smyth.

Esos son los nombres de Mujeres célebres que destacaron en ámbitos tan diversos como la educación, la política, la literatura, la música, la ciencia, el arte o la aviación, muchos de ellos tradicionalmente reservados a los hombres. De una manera muy visual, creativa y original, a través de más de un millar de piezas de Playmobil y dos grandes maquetas, la muestra recrea su trayectoria con una propuesta cultural y educativa que pone en valor la vida, la obra y el legado de estas diez protagonistas que contribuyeron a cambiar la historia y a abrir camino en la conquista de derechos y oportunidades para las mujeres.

La exposición, abierta al público hasta el 3 de julio en La Lonja, forma parte de las acciones de sensibilización, formación y prevención que desarrolla el Ayuntamiento para fomentar la igualdad de género y promover cambios culturales y de actitud en la ciudadanía.

Detalle de la exposición / Información

La concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez, ha explicado que la muestra pretende acercar a la ciudadanía referentes femeninos que tuvieron que superar importantes obstáculos para desarrollar su talento y alcanzar metas que en su época parecían inalcanzables para una mujer: "Es una actividad que pone en valor la vida y la obra de mujeres relevantes que lucharon para romper roles de género y ocupar espacios que hasta entonces estaban reservados únicamente a los hombres".

Educar en Igualdad

Rodríguez ha destacado también el componente educativo de la iniciativa, asegurando que constituye una herramienta muy útil para acercar estos valores a las nuevas generaciones. "Puede ser una exposición muy pedagógica para que los niños y niñas, así como toda la ciudadanía, comprendan la importancia de la igualdad en nuestra sociedad de una forma didáctica, cercana y atractiva", ha añadido.

La edil ha recordado además que la Concejalía de Igualdad invitará a los centros educativos del municipio a visitar la muestra y participar en las visitas guiadas organizadas por la Unidad de Igualdad, con el objetivo de profundizar en la historia y aportaciones de las mujeres representadas.

La edil Agustina Rodríguez y el alcalde Pepe Vegara visitan la muestra / Información

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado la importancia de la educación como herramienta de transformación social: "El secreto para que las sociedades cambien está en la educación y no hay manera más fácil de educar que a través del juego. Esta exposición habla de igualdad, del valor de la mujer y de la valentía de aquellas mujeres que hicieron avanzar a la sociedad hacia esa igualdad que debe ser el objetivo de todos".

Vegara ha asegurado que la muestra conseguirá captar la atención tanto de adultos como de niños, permitiendo reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa e igualitaria, ayudando a que "los más pequeños comprendan desde edades tempranas que debemos caminar todos de la mano hacia una sociedad mejor basada en la igualdad de oportunidades".

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Todas aquellas personas o colectivos interesados podrán solicitar visitas guiadas a través de la Concejalía de Igualdad para conocer con mayor profundidad el legado de estas mujeres que lucharon por el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles, el acceso a la educación, la igualdad salarial, el derecho al voto o la participación plena en la vida social y profesional, sin olvidar que muchas de ellas tuvieron que enfrentarse a la discriminación, al rechazo social e incluso al olvido histórico pese a las importantes contribuciones que realizaron en sus respectivos ámbitos.