Orihuela licita por 1,4 millones las obras en el Museo Arqueológico Comarcal tras cinco años cerrado

La esperada recuperación del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela y de la histórica Sala de Hombres del antiguo Hospital de San Juan de Dios por fin está en marcha. El Ayuntamiento ha licitado las obras de rehabilitación con un presupuesto base de 1.439.747 euros para recuperar uno de los edificios más emblemáticos del municipio, que permanece cerrado desde hace cinco años, y ampliar sus posibilidades expositivas y culturales.

El heredero del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo, que fue fundado en 1902 por el padre jesuita Julio Furgús, estaba a la espera de una reforma que se anunció en marzo de 2021 con una inversión cofinanciada al 50 % por el Ayuntamiento y la Generalitat. La actuación contemplaba, entre otras intervenciones, una nueva sala de exposiciones en la planta superior, a través de una subvención que ascendía a 741.921 euros -que llegó a perderse-. La previsión era que las obras comenzaran ese mismo año, pero no llegaron a llevarse a cabo. Lejos de eso, el museo cerró sus puertas hasta ahora, favoreciendo el proceso de deterioro del inmueble.

Así, el proyecto tiene una larga trayectoria administrativa llena de incidencias, ya que incluso fue adjudicado en octubre de 2021 por 664.160 euros, pero la empresa adjudicataria renunció a ejecutar las obras por distintas circunstancias. Durante estos años, según ha explicado el concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha sido necesario revisar completamente el expediente, actualizar el proyecto técnico y adaptar el presupuesto a la realidad económica actual: "Ha sido un expediente muy complejo, y hemos tenido que adaptar la normativa y revisar los precios, que se habían quedado completamente desfasados después de tantos años y de las circunstancias derivadas de la guerra de Ucrania y el incremento de costes de los materiales". De hecho, ha indicado, la nueva licitación duplica el importe con el que inicialmente salió a contratación.

Ahora, las empresas dispondrán de 20 días naturales para presentar sus ofertas. Una vez se adjudique el contrato, el plazo de ejecución de las obras es de un año, aunque en el concurso se puntuará el compromiso de realizarlas en menos tiempo.

Imagen de archivo de las dependencias del Museo Arqueológico y sala de exposiciones San Juan de Dios antes de su cierre / Rate Bas

Bien de Relevancia Local

La actuación se centrará en la antigua Sala de Hombres del Hospital de Orihuela, un espacio de gran valor patrimonial integrado dentro del conjunto del Museo Arqueológico Comarcal. El proyecto contempla la rehabilitación integral de los más de 1.035 metros cuadrados del edificio, que cuenta actualmente con un segundo grado de protección patrimonial y que, según ha avanzado Ruiz, será propuesto como Bien de Relevancia Local en la futura revisión del catálogo municipal.

Entorno El concejal Matías Ruiz ha enmarcado esta actuación dentro del proceso de transformación urbana y patrimonial que está experimentando el entorno histórico del museo. En este sentido, ha recordado que frente al edificio comenzará próximamente la construcción de 33 viviendas de promoción privada, así como que la reurbanización de la plaza de la Salud se encuentra en fase de contratación. Además, el Palacio de Rubalcava se abrirá en breve y el Ayuntamiento ya dispone de consignación presupuestaria para redactar el proyecto de la futura Escuela Permanente de Adultos. “Todo este entorno va a experimentar una transformación muy importante. Estamos hablando de actuaciones que contribuirán a revitalizar una de las zonas históricas más significativas de Orihuela y que permitirán poner en valor nuestro patrimonio cultural y arquitectónico”, ha concluido.

Actuaciones

Entre las principales actuaciones previstas destaca la eliminación de los problemas de humedad que afectan al inmueble. Para ello se retirará el pavimento existente en la planta baja y se construirá una cámara de aire que permitirá mejorar la ventilación y evitar la aparición de nuevas humedades en los muros. Asimismo, se eliminará el panelado de madera existente, se restaurarán paramentos y bóvedas, se renovarán instalaciones, se rehabilitarán los aseos y se mejorarán las condiciones generales de conservación del edificio.

Aspecto de la primera planta del museo / Información

Uno de los aspectos más importantes del proyecto será la mejora de la accesibilidad. En el patio posterior se construirá un nuevo núcleo de comunicación vertical equipado con ascensor y escalera que permitirá acceder a la planta superior y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Esto, a su vez, supondrá una mejora funcional, ya que se habilitará un nuevo acceso que permitirá la entrada y salida de piezas de gran formato, entre ellas el emblemático trono de La Diablesa, que volverá a ocupar su lugar en el Museo Arqueológico una vez concluyan los trabajos de rehabilitación. La enigmática obra de Nicolás de Bussy que desfila en la procesión del Santo Entierro se trasladó al vestíbulo del Ayuntamiento en 2023, solo dos días antes de que el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos dejaran la gestión municipal ante el inminente inicio de las obras de rehabilitación que no llegaron.

Trono y talla de La Diablesa en el vestíbulo del Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento oriolano / Tony Sevilla

En la planta primera se llevará a cabo una importante actuación estructural para consolidar la bóveda existente, ejecutar un nuevo forjado y sustituir completamente la cubierta actual por una nueva estructura que garantice la estabilidad y conservación del inmueble.

La rehabilitación también permitirá recuperar plenamente este espacio para su uso cultural. En este sentido, el edil ha anunciado que al mismo tiempo que finalicen las obras se licitará proyecto museográfico que definirá la distribución de contenidos y la organización de las nuevas dependencias, adaptando los espacios a las piezas y elementos que alberga el museo.

Traslado de fondos

El concejal también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad con respecto al traslado temporal de los fondos arqueológicos. Las piezas se llevarán el próximo día 22 al almacén arqueológico municipal ubicado en el Centro Cívico de La Aparecida, donde "permanecerán perfectamente almacenadas, protegidas y custodiadas en unas instalaciones que reúnen las condiciones necesarias para ello durante el desarrollo de las obras", ha afirmado.

Un poco de historia El Museo Arqueológico Comarcal de de Orihuela es el heredero del antiguo Museo de Antigüedades del Colegio Diocesano Santo Domingo, fundado en 1902. El Ayuntamiento lo creó en 1970, ocupando desde entonces diferentes ubicaciones: Palacio de Teodomiro, Hospital Municipal, Palacio de Rubalcava y, desde 1997, en la Iglesia de San Juan de Dios, templo construido a mediados del siglo XVIII. Las diferentes piezas del conjunto datan de la época barroca. A mediados del siglo XX se acometieron obras de reforma y consolidación de las partes deterioradas. También se segrega la zona de huerto donde se realiza el consultorio sanitario. A finales del siglo pasado se llevan a cabo actuaciones de restauración de la capilla y la antigua Sala de Hombres, que albergaba el museo y una sala de exposiciones.

Ante este anuncio, Cambiemos, que llevó al pleno de enero una moción para instar al bipartito a iniciar las obras de rehabilitación, su portavoz, Leticia Pertegal ha manifestado que "esta ansiada licitación es una buena noticia, pero llega muy tarde", en referencia a que se perdió una subvención que otorgó el Gobierno del Botànic en 2020 para su rehabilitación.

"Seis años después, la situación del edificio, que data del siglo XVIII, es todavía peor", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que "es inadmisible tener cerrado este museo que es una institución centenaria, y sería muy grave que la colección permanente y fondos arqueológicos estén todavía dentro de un edificio con alto riesgo de colapso". Esto, a su juicio, "demuestra una vez más el poco compromiso y respeto con la conservación de nuestro patrimonio histórico. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si el edificio hubiera colapsado con los bienes culturales en su interior, una auténtica tragedia cultural y patrimonial, de las que ya, por desgracia, estamos acostumbrados en Orihuela", ha concluido la concejala.