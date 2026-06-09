PILAR DE HORADADA
Localizan en buen estado tras 30 horas de búsqueda un hombre de 81 años con alzheimer en Pilar de la Horadada
El vecino, residente de un geriátrico y que se había caído a un terraplén de la N-332, había sido dado por desaparecido a primera hora de la tarde del sábado y fue localizado en la noche del domingo
El pasado sábado 6 de junio, a las 15:15 horas, la Policía Local de Pilar de la Horadada recibió aviso de la Guardia Civil de Torre de la Horadada de la desaparición de un hombre de 81 años, residente en un centro geriátrico del municipio que padecía alzhéimer, entre otras dolencias.
De forma inmediata se activó un dispositivo de búsqueda coordinado en el que participaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Pilar de la Horadada, contando además con la colaboración de la Policía Local de los municipios limítrofes que estuvieron pendientes del operativo.
Durante el sábado el operativo de búsqueda siguió activo, y el domingo se reforzó con medios aéreos, contando con la colaboración desinteresada de la empresa “Abejorros Horadada” que desplegó un dron con el que rastreó varias zonas del término municipal de Pilar de la Horadada con el fin de localizar al anciano.
Aviso
Finalmente, en la noche del domingo 7 de junio, y gracias a un aviso ciudadano que alertó de una persona caída en un terraplén junto a la carretera N-332, los agentes localizaron al desaparecido, que se encontraba consciente. Con la colaboración de la Guardia Civil, Protección Civil y de los servicios sanitarios, la persona mayor fue rescatada y trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para su atención.
Agradecida
La concejal de Seguridad Ciudadana, Marina Sáez, se ha mostrado agradecida a la población por “involucrarse en la búsqueda de nuestro vecino, porque la colaboración vecinal ha sido decisiva en el desenlace” y ha puesto en valor las actuaciones “de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios y los cuerpos de Policía Local de los municipios limítrofes, así como la empresa Abejorros Horadada”.
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