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La Policía Local de Orihuela frustra un robo de 350 kilos de limones en La Matanza

Los agentes intervienen 12 capazas repletas de cítricos en el interior de un vehículo tras una alerta ciudadana

La policía devuelve los cítricos intervenidos a su legítimo propietario

La policía devuelve los cítricos intervenidos a su legítimo propietario / Policía Local de Orihuela

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Policía Local de Orihuela ha frustrado el robo de 350 kilos de limones en La Matanza gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención de las patrullas nocturnas.

El propietario de una finca alertó de madrugada de que varias personas se habían adentrado en su huerto tras bajarse de un vehículo sospechoso. Los efectivos se desplegaron rápidamente por la zona y dieron el alto al turismo implicado en los alrededores de la CV-868.

Los agentes hallaron en el interior del coche 12 capazas de gran tamaño con aproximadamente 350 kilos de cítricos, además de herramientas de corte, guantes, linternas y walkie-talkies.

Los agentes identifican a cuatro personas e intervienen 350 kilos de cítricos

Los agentes identifican a cuatro personas e intervienen 350 kilos de cítricos / Policía Local de Orihuela

Minutos después, las patrullas localizaron un furgón que iba a gran velocidad y a otros dos acompañantes sospechosos en una gasolinera cercana.

En total, se identificaron a cuatro personas vinculadas con los hechos para la instrucción de las diligencias correspondientes. Además, toda la fruta fue intervenida y devuelta a su propietario al día siguiente.

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La policía recuerda la importancia de dar aviso al 112 o al teléfono 965 30 02 04 si se observan movimientos extraños en las zonas agrícolas.

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