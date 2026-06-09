AGUA
El trasvase del Júcar entregará 38 hectómetros este año a los regantes: el mayor volumen de agua de su historia
La senda de suministro se mantiene pese a las reparaciones y la infraestructura evita desde octubre la extracción de 17 hectómetros de pozos para garantizar el abastecimiento a las ciudades del Alto y Medio Vinalopó
La senda de suministro del trasvase del Júcar-Vinalopó sigue adelante. Ni los obstáculos judiciales ni los problemas en las infraestructuras, como las recientes reparaciones realizadas por Acuamed en los túneles de Corbera y Barxeta o la inutilidad de la balsa de San Diego para reservar el agua, podrán impedir que 2026 se convierta en el año en el que el trasvase Júcar Vinalopó roce los 40 hectómetros (hm3) trasvasados desde el río Júcar, entre el azud de La Marquesa en Cullera (Valencia) a Villena, a lo largo de 90 kilómetros conducciones con agua elevada por impulsión, según los datos de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y l'Alacantí.
Aunque esas obras han rebajado la aportación prevista durante los primeros meses de este año aunque se espera que se recupere durante los próximos. En el año natural, entre enero y mayo, se han trasvasado 9,6 hm3 y 17,1 hm3 en el año hidrológico, que abarca de octubre a octubre siguiente.
Según las cifras facilitadas por la entidad presidida por Ángel Urbina, que es la usuaria de esos recursos hídricos, será el mayor volumen enviado en la historia de este trasvase, costó 335 millones de euros y que funcionó desde 2010, a tropezones, con acuerdos de trasvase puntuales, hasta 2023.
Desde finales de aquel año está regulado por un convenio con el Estado, desarrollado con reglas de explotación con un precio fijo por metro cúbico de 0,24 euros a diez años. Convenio y reglas validados por resoluciones judiciales recientes, frente a las reclamaciones de colectivos ecologistas y sociales del sur de la provincia de Valencia que rechazan este trasvase.
Entre 2010 y 2023, deciseis años, solo se suministraron 41 hectómetros, a una media anual que no llegó ni a los 3 hm3, porque el precio por metro cúbico y el volumen trasvasado no era asumible por el agricultor. Desde 2023, fecha en la que se negoció el convenio con Acuamed y la Ministerior para la Transición Ecológica todo ha cambiado.
Y esa cifra de 38 hectómetros se acerca a la media del mayor trasvase anual que recibe la provincia de Alicante, el del Tajo, que aporta en torno a 50 hm3 anuales de media, desde que se puso en funcionamiento hace 47 años. Hay que recordar que las tierras de la Vega Baja y el Baix Vinalopó que solo reciben aproximadamente el 25 % del total de los recursos de los trasvases del Tajo que se autorizan a Alicante, la Región de Murcia y Almería. Aunque el agua del Tajo, a diferencia que la que viene del Júcar también es apta para el abastecimiento urbano.
Si esta evolución del trasvase del Júcar se mantiene cabe la posibilidad de que a corto medio plazo se convierta en el más importante de la Comunidad Valenciana por volumen de agua dado que la senda de suministro fijaba un mínimo de 34 hectómetros hasta 2032 que ya se superó apliamiente en 2025 con 37. Los usuarios abonaron 8,8 millones de euros por ese suministro. Sobre el papel de aquel convenio la cifra podría alcanzar los 80 anuales.
Acuíferos en recarga
Otro de los datos especialmente relevantes del balance de los dos primeros trimestres de año y lo que va de año hidrológico -desde octubre pasado- es que desde el inicio del año hidrológico se han dejado de extraer 17 hm3 de los pozos de los acuíferos de los valles del Vinalopó. Porque el trasvase del Júcar cumple un triple objetivo: medioambiental, de garantía de agua de abastecimiento urbano y económico a la hora de sostener al sector agrícola. El agua del Júcar, apta desde donde se capta a escasos kilómetros de su desembocadura para el riego pero no para el abastecimiento urbano, permite que la agricultura deje de regar los campos con recursos de las masas de agua subterránea con pozos.
Por cada metro cúbico de agua que deja de salir de los pozos los agricultores deben recibir un metro cúbico de recursos del Júcar. Algo que a su vez pemirte regar y al mismo tiempo recargar los acuíferos sobreexplotados que sirven para abastecer de agua de "boca" a más de 40 municipios del Alto y Medio Vinalopó y algunas zonas del Baix Vinalopó y l' Alacantí. Entre ellos, Elda, Villena, Petrer, Sax o Novelda.
Lo que significa que el agua del Júcar permite mantener la actividad agrícola pero también garantiza que el abastecimiento sea suficiente y de calidad. Al trasvase, para garantizar ese objetivo, se suman las aguas regeneradas de depuradoras y el agua de la desaladora de Mutxamel, que sin embargo, no puede alcanzar el Medio y Alto Vinalopó. No obstante, la aportación del Júcar no impide que se sigan manteniendo muchas zonas agrícolas con agua de pozo -autorizados desde los años 60- a las que esl trasvase no llega por la falta de infraestructuras del postrasvase, ahora en ejecución.
Cómo funciona este trasvase
El trasvase Júcar Vinalopó es una infraestructura estatal que toma agua del río Júcar en el Azud de la Marquesa, en Cullera (Valencia), y la conduce hasta las inmediaciones de Villena, donde enlaza con el postrasvase, que por gravedad del desnivel la traslada a numerosas comunidades de regantes del Alto y Medio Vinalopó, también al norte de Elche y Crevillent, y zonas de l´Alacantí, además del municipio de Albatera, en la Vega Baja. Su finalidad es transferir caudales excedentarios del Júcar -hasta un máximo de 80 hm³/año, según el convenio de 2023- para sustituir extracciones subterráneas y aliviar la sobreexplotación de acuíferos del Alto, Medio y Bajo Vinalopó y l’Alacantí.
La obra tiene unos 95 kilómetros, dos túneles -Corbera y Barxeta-, grandes tuberías de 1.800 y 1.900 mm, cuatro estaciones de bombeo con 45 MW de potencia instalada, tres balsas intermedias y la gran balsa final de San Diego, con 20 hm³ de capacidad -que no se utiliza porque tiene filtraciones-. El agua se desvía al postrasvase directamente.
La empresa estatal Acuamed explota la infraestructura, bombea y pone el agua a disposición en el punto de entrega; la CHJ autoriza la derivación desde el Júcar y fija los criterios anuales de distribución; y la Junta de Usuarios representa a los usuarios, coordina la distribución de caudales trasvasados y asume el pago de las tarifas subvencionadas a 0,24 euros el metro cúbico hasta 2032.
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