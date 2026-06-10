La estructura más alta de la Unión Europea está en Alicante y casi nadie lo sabe

Quienes hayan visto la película "Fall" la recordarán en cuanto lean este artículo. La estructura arquitectónica más alta de la Unión Europea no está en París, Berlín, Madrid ni Milán. Está en Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, y muchos vecinos la han visto alguna vez sin saber del todo qué era.

Se trata de la Torreta de Guardamar, también conocida como Torre de los Americanos: una enorme antena militar que se eleva sobre el paisaje de la Vega Baja y que puede verse desde muchos kilómetros a la redonda.

Lo curioso es que no tiene aspecto de monumento, ni aparece en las rutas turísticas más habituales, ni se visita como quien sube a un mirador. Su función es mucho más discreta y estratégica: sirve para transmitir comunicaciones a submarinos sumergidos.

Un gigante escondido en Guardamar

El cartel de entrada de la Torreta de Guardamary varias referencias divulgativas hablan de 380 metros, mientras que otras mediciones la sitúan algo por debajo. En cualquier caso, su tamaño la coloca por encima de estructuras tan conocidas como la Torre Eiffel, que mide unos 330 metros contando sus antenas.

Mientras la Torre Eiffel recibe millones de visitantes al año, la estructura más alta de la Unión Europea permanece en un entorno mucho más silencioso, rodeada de pinos, dunas y paisaje mediterráneo. No es un icono de postal, sino una instalación militar.

Por qué se llama Torre de los Americanos

El apodo de Torre de los Americanos tiene una explicación histórica. La antena fue construida por la Armada de Estados Unidos en los años sesenta, en el contexto de la cooperación militar entre España y Estados Unidos durante la Guerra Fría.

La Torre de los Americanos abre sus puertas tras medio siglo de secretismo / INFORMACIÓN

Con el tiempo, la instalación pasó a manos españolas y actualmente pertenece a la Armada Española. Su acceso está restringido y permanece vigilada, precisamente por su carácter estratégico. No es una torre pensada para ser visitada, sino una infraestructura militar de comunicaciones.

Para qué sirve una antena tan alta

La respuesta está bajo el mar. La Torreta de Guardamar se utiliza para emitir señales de muy baja frecuencia destinadas a submarinos sumergidos. Este tipo de comunicación permite enviar órdenes o mensajes sin que los submarinos tengan que salir a la superficie, algo esencial en operaciones navales.

Su tamaño no es caprichoso. Para transmitir a largas distancias y atravesar el agua con señales de baja frecuencia se necesitan instalaciones enormes. Por eso la torreta no se parece a una antena convencional: es un mástil metálico inmenso, sostenido por cables de acero y visible desde tierra, mar y aire.

Más alta que muchos símbolos europeos

El dato que ha sorprendido en redes es precisamente ese: una de las estructuras más altas de Europa está en un municipio alicantino. No es un rascacielos de oficinas, ni una torre panorámica, ni una obra diseñada para atraer visitantes. Es una infraestructura funcional.

Y ahí está parte del encanto de la historia. La Comunitat Valenciana está llena de paisajes reconocibles, playas, castillos, salinas y palmerales, pero también guarda rarezas menos conocidas. La Torreta de Guardamar es una de ellas: un gigante metálico que forma parte del paisaje local y, al mismo tiempo, de la historia militar del siglo XX.

Un secreto a la vista de todos

La Torreta no está escondida en sentido literal. Al contrario: resulta difícil no verla si uno circula por la zona o mira hacia el entorno de Guardamar. Lo que ocurre es que su presencia se ha vuelto cotidiana para muchos vecinos. Está ahí, imponente, pero sin el aura turística de otros grandes hitos.

La Torre de los Americanos abre sus puertas tras medio siglo de secretismo / INFORMACIÓN

Descubrir que esa antena alicantina es más alta que muchos monumentos famosos produce una mezcla de sorpresa y orgullo local. Pocas veces una estructura tan visible ha sido, al mismo tiempo, tan desconocida.

Guardamar, algo más que playas y dunas

Guardamar del Segura suele asociarse a sus playas, sus dunas, su pinada y la desembocadura del río Segura. Pero la Torreta añade otra capa al relato del municipio: la de un enclave estratégico conectado con la defensa, las comunicaciones navales y la Guerra Fría.

No es un lugar para visitar por dentro ni un monumento con taquilla. Pero sí es una de esas curiosidades que cambian la forma de mirar un paisaje. La próxima vez que aparezca en el horizonte, quizá ya no parezca solo una antena: será el gigante discreto de Alicante, la estructura que convirtió a Guardamar en una respuesta inesperada de trivial europeo.