Las exigencias de la adjudicataria retrasan la finalización de la obra del albergue de animales de Torrevieja hasta diciembre

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó el pasado viernes una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras del albergue municipal de animales, adjudicadas a Construcciones Urdecon. La resolución autoriza la tercera modificación del contrato y concede otros seis meses para terminar una actuación que acumula ya varias incidencias y retrasos desde su inicio. El contrato se adjudicó en agosto de 2023, las obras arrancaron con el acta de replanteo del 13 de noviembre de ese año y después quedaron suspendidas en abril de 2024 hasta que se adaptó el proyecto a las exigencias derivadas de la Ley de Bienestar Animal.

La obra, tras el reinicio firmado el 8 de abril de 2025, debería haber terminado el 28 de enero de 2026. Después, una segunda modificación ya había ampliado el plazo hasta el 8 de junio de 2026. Con la resolución aprobada ahora, el Ayuntamiento concede otros seis meses y fija como nueva fecha prevista de finalización el 8 de diciembre de 2026, aunque el informe técnico apunta que podría concluir antes si la ejecución avanza sin nuevas incidencias.

La actuación sí ha permitido reubicar a perros y gatos en nuevas jaulas, mucho mejor acondicionadas que las anteriores. Pero no se ha avanzado nada en las instalaciones de recepción y veterinaria.

El Albergue Municipal de Animales en cifras / INFORMACIÓN/ia

Más presupuesto

Además de este tercer plazo de ampliación la Concejalía de Protección Animal, Concha Sala, confirmó a INFORMACIÓN que se está tramitando también un modificado al alza del presupuesto -será el segundo- en el que se contemplará, entre otros aspectos, el aumento de los precios de materiales y algunas adaptaciones para dar accesibilidad al recinto -tal y como reclamó este fin de semana en redes sociales la portavoz del PSOE, Bárbara Soler y el responsable de Sumar Torrevieja, Nacho Torres Marí. Esta segunda modificación económica se añadirá a la ya aprobada que sumó 130.638 euros, con IVA incluido, y elevó el coste del contrato de 1.281.692 a 1.412.330 euros, un aumento del 10,19% sobre el contrato inicial.

El expediente justifica los retrasos en los plazos, validados por el jefe accidental del área de Servicios -y que la empresa ha coordinado con su reclamación de modificar los precios al alza- por la necesidad de compatibilizar la obra con el funcionamiento del albergue y con la presencia de animales en las instalaciones. Entre los motivos figuran la ejecución de vallados para separar fases de obra, la reorganización y traslado de las instalaciones dentro de la parcela, el movimiento interior de los animales, una nueva acometida de aguas residuales -que no figuraba en el proyecto pagado por el Ayuntamiento- y la intervención de un veterinario para garantizar el cuidado y bienestar animal.

En ese mismo contexto se sitúa el incremento de costes: el documento lo atribuye a la reorganización de la obra “como efecto de la disposición de jaulas y animales” que se vaya produciendo en cada momento de la ejecución.

Las gallináceas, otra vez

La resolución detalla además un problema específico con aves gallináceas asilvestradas que habitan en parques del municipio -de nuevo las gallinas- y que fueron alojadas provisionalmente en el albergue por la situación de gripe aviar. Según el informe técnico, se acondicionaron zonas de la obra para acogerlas mientras mejoraba la situación epidemiológica y se levantaban las restricciones al movimiento de aves. El documento precisa que el 4 de diciembre se capturaron y alojaron 44 aves y que el 29 de enero ingresaron otras 43.

Visita del alcalde y la concejala de Protección Animal cuando se abrió la nueva zona de jaulas / INFORMACIÓN

Tras la derogación de la orden ministerial sobre confinamiento, el Ayuntamiento solicitó el 30 de marzo de 2026 autorización a la Oficina Comarcal Agraria del Bajo Segura para trasladarlas a un núcleo zoológico definitivo, pero en el momento del informe aún no había recibido respuesta. La concejala Sala, en este sentido, especificó que todas las capturas que se están realizando desde que decayó la alerta se están trasladando directamente a granjas escuela y santuarios animales. Algo que, señaló, ya se está dejando notar en muchas zonas antes muy pobladas por las aves y que ya se han despejado.

Estrés

El informe para justificar la ampliación es especialmente detallado a la hora de describir el problema de las gallinas. El alojamiento provisional de gallinas, gallos y pollos acabó incidiendo, señala, también en la marcha de los trabajos. Las aves estaban en una zona adyacente a la obra y, a principios de abril, empezaron a mostrar problemas vinculados principalmente al estrés: conducta huidiza, picaje, problemas de plumaje y descenso de puesta. El informe considera que la ejecución de la obra pudo ser un factor determinante de ese estrés, por lo que se ampliaron las medidas de enriquecimiento ambiental y se paralizaron los trabajos cercanos a la zona donde permanecen las aves. Con esas medidas, siempre según el documento, se redujeron los síntomas de picaje social y autoinducido y mejoraron el comportamiento, el plumaje y la puesta, aunque el informe advierte de que cualquier cambio en su entorno puede romper el equilibrio alcanzado y retrasar su recuperación y traslado definitivo.