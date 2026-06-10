El paisaje de la Vega Baja que parece nieve mientras nos asamos de calor

A primera vista, cualquiera podría pensar que ha nevado en el sur de Alicante. El cauce aparece cubierto de blanco, las rocas parecen espolvoreadas y el paisaje recuerda más a una postal fría que a una mañana de junio. Pero no es nieve. Es sal.

La cuenta MeteOrihuela ha compartido en X unas llamativas imágenes tomadas este miércoles, 10 de junio de 2026, durante una ruta senderista por la Rambla Salada, situada entre los términos municipales de Albatera y Orihuela, en la provincia de Alicante.

Un paisaje blanco en pleno calor

El comentario lo resume con humor: “¿Nieve? Ya quisiéramos, para refrescarnos. ¡Es sal!”. Y el efecto visual no puede ser más curioso. En las fotografías se aprecia un terreno blanquecino, acumulaciones minerales y zonas del cauce donde la sal crea una apariencia casi nevada.

La clave está en la propia naturaleza de la Rambla Salada, un enclave conocido por sus características geológicas y por la presencia de materiales salinos que afloran en el terreno. Cuando el agua circula o se evapora, deja depósitos que tiñen el paisaje de blanco.

La falsa nieve que esconde una joya geológica

Lo curioso de estas imágenes es que juegan con una contradicción perfecta: parecen una nevada en Alicante, pero muestran justo lo contrario, un territorio seco, salino y marcado por el calor.

La Rambla Salada vuelve así a recordar que la provincia de Alicante no solo guarda playas y palmerales. También tiene paisajes minerales, ramblas sorprendentes y rincones capaces de engañar al ojo durante unos segundos. Aquí no ha nevado. Pero la sal ha hecho su propia magia blanca.

Entre Albatera y Orihuela

Este paraje, situado entre Albatera y Orihuela, ofrece una de esas estampas singulares del interior alicantino que sorprenden incluso a quienes viven cerca. No hace falta viajar lejos para encontrar paisajes extraños, casi lunares, donde la geología tiene más protagonismo que cualquier intervención humana.

Las imágenes de Salvador Mas muestran formaciones rocosas, pequeños cursos de agua y superficies cubiertas de sal que convierten la rambla en un lugar especialmente fotogénico.

Una ruta con mucho más que calor

La Rambla Salada es un entorno atractivo para senderistas y amantes de la naturaleza, pero también exige prudencia, especialmente en días de altas temperaturas. El paisaje puede parecer fresco por ese blanco engañoso, pero sigue siendo una zona expuesta al sol y al calor del sur de la provincia.

Por eso, quien se acerque a recorrerla debe hacerlo con agua suficiente, protección solar, calzado adecuado y evitando las horas centrales del día.