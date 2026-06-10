El entorno municipal del nuevo centro de ocio del Puerto de Torrevieja "patas arriba" a 24 horas de la apertura

El concesionario de la ejecución del Centro de Ocio Paseo del Mar de Torrevieja ha llegado a tiempo para arrancar su andadura este verano de 2026. El Ayuntamiento de Torrevieja, pese al sprint final de las últimas semanas, no. A 24 horas de su apertura la actividad era frenética en el entorno del espacio de ocio, impulsado por la iniciativa privada a través de una concesión del anterior Consell. Su inauguración está prevista a las 20 horas con la asistencia del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

Este mismo miércoles por la mañana operarios de la empresa González Soto, adjudicataria de la adecuación del entorno del muelle Mínguez, forzaban el acondicionamiento de la gran plataforma elevada que conduce directamente a los edificios del llamado Paseo del Mar. La demostración más evidente de que las obras municipales de reurbanización llegan con bastante retraso es que el pavimento que conecta con la rampa se ponía a marchas forzadas sobre la solera de hormigón. Falta todavía la construcción de un paseo en el cantil de la bahía, que tampoco está terminado aunque sí pavimentado, y la reurbanización de los aledaños del edificio portuario de Aduanas de la Generalitat.

Visual del centro de ocio desde la acera "del bahía" en la avenida de la Libertad este miércoles 10 de junio / D. Pamies

Pavimentación y "raspas"

En el paseo de la Libertad, la contrata Orthem (Grupo Hozono Global) ha logrado terminar la pavimentación de la enorme explanada peatonal resultante de la demolición del paseo. Además de ese pavimento en colores suaves destacan las enormes farolas con cinco y seis focos lumínicos cada una para iluminar la futura ubicación de la feria de atracciones. Esta arrancará la temporada de verano, un año más, en el Parque de Antonio Soria, aunque los feriantes esperan poder regresar a su lugar tradicional en julio, ya renovada y preparada el área para esta actividad.

Las grandes luminarias, las "raspas" ya las llaman, destacan en la planicie vaciada de palmeras y arbolado, donde solo ha quedado una pequeña parte de la hilera de ficus. Sin embargo, el tramo de acceso al dique de Levante, adjudicado a la misma mercantil, sigue manga por hombro y la rampa de conexión del paseo voladizo sobre el mar con el centro de ocio está todavía en la fase de cimentación, con un aparatoso andamiaje. No llega tampoco el regreso de la oferta del mercado de artesanía de los hippies, que siguen desplazados en la avenida de la Estación -el contrato de suministro de entre 100 y 150 casetas no se ha licitado-.

Paseo del Mar en cifras / INFORMACIÓN/ia

Sin paso de peatones, sin acera

La empresa adjudicataria de la conservación de parques y jardines colocaba contra reloj flores de temporada en los parterres de lo que ha quedado de las hileras de palmeras del paseo de La Libertad, espacio que no hace tantos meses era el vallado que separaba el popular paseo del "relleno" portuario. Una operaria de Actúa retiraba el polvo con una sopladora.

Ahora los peatones que llegan desde el paseo Vista Alegre o el centro y quieren dirigirse al paseo de Las Rocas (o de Juan Aparicio) se encuentran con un obstáculo urbano inexistente antes. La avenida que se adentra al aparcamiento subterráneo que desde el pasado verano funciona en el subsuelo de los edificios que albergan nuevos establecimientos de restauración. El diseño de los viales encauza directamente a los peatones a la zona de ocio. El Ayuntamiento no ha repintado el paso de peatones que retiró con las obras que improvisó hace unas semanas, y la acera sigue con una solera rugosa de hormigón, sin pavimento. No es un alarde de accesibilidad para los miles de visitantes y paseantes que van a acudir a la zona este fin de semana.

Zona interior del antiguo paseo resgauardada por el vallado en la que todavía no se ha actuado / D. Pamies

Tráfico

Tampoco ha dado tiempo a que se ponga en marcha el nuevo servicio de transporte urbano que se desplegará en las próximas semanas, mientras que los aparcamientos disuasorios son, de momento, un proyecto a adjudicar y la regulación del aparcamiento por zona azul para mejorar la rotación del estacionamiento sigue sin licitarse.

Y por último están los accesos para el tráfico. Que siguen siendo los mismos que antes de toda la remodelación. Solo se mejora la movilidad al aparcamiento subterráneo del llamado Paseo del Mar y al parking de Marina Salinas. Lo demás van a ser, de momento, esperas en una rotonda que se ha quedado pequeña, la entrada a la fachada marítima desde la avenida Faleria y la calle María Parodi y la salida, como se pueda, desde la rambla Juan Mateo y la calle Ramón y Cajal a través de lo que queda de la avenida de La Libertad, que según la previsión municipal también desaparecerá en unos meses. No se ha avanzado en ampliar la capacidad de la calle María Parodi -se habló de dos carriles, cuando se descartó el soterramiento del tráfico-, o la conexión de la rotonda provisional de la plaza de Waldo Calero con la calle rambla Juan Mateo, que según el Consistorio, salva la plaza de Capdepont.

Pero eso habrá que verlo terminado, única forma de conocer cómo va a ser el diseño del centro del casco urbano y su fachada marítima en Torrevieja.

Explanada del paseo de La Libertad en la que se ubicará la feria de atracciones / D. Pamies

Inauguración

Pero, como no podía ser de otro modo, la inauguración de Paseo del Mar, se celebrará a lo grande. La marca está comenzando a difundir su imagen como "el nuevo destino de ocio, gastronomía y entretenimiento situado junto al puerto de Torrevieja". El acto de apertura será este jueves, 11 de junio, desde las ocho de la tarde y al mismo está prevista la asistencia del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, Enrique Riquelme, presidente de Empresas del Sol, que encabeza el grupo de mercantiles de la Vega Baja que forman la concesionaria y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. A partir de las 22.30 dará comienzo el espectáculo de 150 drones "Sky Magic, Paseo del Mar Drone Light Show" que se prolongará durante quince minutos. Durante todo el fin de semana se ha preparado una programación de bienvenida a los nuevos consumidores.

Recreación de Paseo del Mar del resultado final del entorno del centro de ocio con la feria ya en marcha , las obras terminadas y puestos de los hippies / paseo del mar

La propuesta de negocio del nuevo espacio Paseo del Mar se centra en su arranque en 17 restaurantes temáticos y especializados, además de tres tiendas con oferta comercial -aunque la delimitación de espacios del puerto de Torrevieja no contempla este ámbito-, una bolera americana a cargo de Ozone, un aparcamiento subterráneo de 600 plazas y un multicine con cuatro salas de exhibición gestionadas por Neocine. Todo con un diseño enfocado a captar sobre todo el público familiar que desborda la ciudad durante más de tres meses y que se encontrará con un paseo con vistas a la bahía repleta de terrazas y mucho margen entre el cantil y los locales.

Los empresarios promotores aseguran que se crean 400 empleos directos. En su página web la concesionaria ha adaptado el destartalo actual de las obras que rodean al centro, preparado para la apertura de sus locales desde hace días, a lo que será su imagen final. La renderización y la IA son poderosas herramientas visuales para cumplir ese objetivo.