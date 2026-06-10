Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja

Un cartel en letras blancas sobre fondo rojo alerta de que por ahí, una senda urbanizada en primera línea del mar, con unos tres metros y medio de ancho, solo pueden pasar los residentes de la urbanización. No es un espacio céntrico de la fachada marítima de Torrevieja. Está al norte del litoral de Torrevieja.

Se trata de un tramo de lo que el Ayuntamiento de Torrevieja nombró en su día en el callejero municipal como Paseo Navarra. Más bien una senda peatonal, sin servicios esenciales como el de iluminación y papeleras, que conecta Cabo Cervera con la cala del Moro en un trazado de unos 330 metros, con vistas espectaculares al mar y el margen de acantilado bajo que pudo salvarse del proceso de urbanización salvaje de este paraje entre finales de los años 70 y 80.

La prohibición comprende unos 60 metros lineales entre las calles Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid y está colocada por la urbanización Cabo Mar Chalets. Ahora poblada por una mayoría de vecinos de paso. El típico lugar residencial de Torrevieja en el que los propietarios mandan más allá del interés general hasta que la administración hace sus propias comprobaciones.

Sin servidumbre de tránsito

El cartel carece de "firma". No está figura el administrador de fincas, ni es una señalización estándar municipal. Indica que está prohibido el paso a "no residentes". La prohibición podría tener amparo en el propio deslinde de Costas, aprobado definitivamente en 2015 tras largos años de pleito, y que justo en este tramo -como ocurre con tantos otros puntos del litoral español- no es un ejemplo de especial transparencia técnica: en la cartografía oficial, que está lejos de mostrar el detalle, la servidumbre de tránsito, que la ley exige que quede libre al uso público, se desvía ligeramente hacia al acantilado bajo anexo. Con lo que podría interpretarse que ese tramo no está afectado por esa restricción de la ley de Costas.

Cartel que prohibe el paso a los peatones junto al mar en un residencial de La Torre del Moro de Torrevieja / D. Pamies

Sin embargo, la cartografía municipal, que también señala esta "desviación" aclara que el espacio figura como zona verde del sector E-1 de la Torre del Moro. Con lo que solo habría que ordenar la retirada de la señalización a través de expediente de infracción de la ocupación de la vía pública.

Discontinuidad del paseo

Lo que sí está claro que esta prohibición -si alguien la respeta- rompe con la continuidad del propio paseo-senda que está abierto al público sin restricciones. Este cartel forma parte de esas referencias habituales del paisaje urbano de Torrevieja que proliferan desde hace décadas en las zonas turístico residenciales y donde comunidades de propietarios deciden por su cuanta qué viales son privados, cuáles pueden cerrar con pivotes o barreras al paso de vehículos e incluso dónde pueden reservar plazas de aparcamiento privadas en la vía pública.

Deslinde de Costas en la zona de prohibición. El tramo del paseo no está dentro de la servidumbre de paso pero sí es zona verde / INFORMACIÓN

A lo largo de los años, y solo con el paso del tiempo, el Ayuntamiento ha podido poner algo de orden a esta falta de criterio en el cumplimiento de la normativa urbanística que genera efectos más que indeseados como la duplicidad del nombre de las calles, o lo que es mucho más grave, la falta de accesibilidad de los servicios públicos de emergencias a determinados espacios.

En paralelo al mismo tramo unas escaleras dirigen hacia el acantilado bajo supuestamente como alternativa al paso superior. Aunque es un camino totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida y vehículos de movilidad personal. Este tramo costero de Torrevieja está repleto de inconsistencias entre lo que dispone la legislación de Costas y la normativa urbanística municipal y la realidad sobre el terreno.

Incoherencias

SIn ir más lejos, uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad tiene instalada legalmente su terraza desde hace décadas -autorizada con informes técnicos de Ocupación de Vía Pública y sin intervención de Costas- en paralelo a la playa de Cabo Cervera sobre un suelo que el Plan General destina a zona verde y sobre servidumbre de tránsito. En ese mismo espacio reservado al dominio público se ha dispuesto un estrecho sendero que hacer las veces de pasillo de servidumbre de paso entre la terraza y la playa, aunque la legislación dispone que deben respetarse seis metros de ancho.

Además, una parte sustancial de la mayor zona verde del propio residencial de Cabo Cervera está en dominio público de Costas y el Ayuntamiento la ha dejado fuera del mantenimiento de parques y jardines. Ahora el contraste entre la zona conservada y que carece de cuidados es muy evidente. Más al sur, el residencial situado frente a la Cala del Moro ocupó lo que iba a ser uno de los viales de la propia urbanización con dos piscinas privadas. Los propietarios de ese residencial, con piscina a pie de playa, lograron eliminar la playa canina en este sector con un procedimiento judicial.

Y ya sobre la cala del Lobo Marino, junto al antiguo hotel Edén Roc, ahora en obras de rehabilitación, el servicio provincial de Costas sí actuó finalmente para reabrie el paso después de que la comunidad de propietarios de la urbanización encalada sobre el acantilado decidiera cerrar el paso con una puerta y vallado.