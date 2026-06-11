Acuamed opta por una megaplanta solar con suelo en cuatro municipios para abastecer a la desaladora de Torrevieja

La empresa estatal Acuamed ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el anteproyecto completo de la planta solar de abastecimiento energético para autoconsumo directo de la desaladora de Torrevieja elaborado durante el último año. La infraestructura se diseña para rebajar el elevado coste del suministro energético que requiere la producción de agua desalada, destinada fundamentalmente al riego, que supone el 60 % del precio del metro cúbico de agua.

El objetivo es poder mantener los convenios que permiten suministrar estos recursos hídricos a un precio asumible para las comunidades agrícolas usuarias del trasvase Tajo-Segura en Murcia y Alicante, que ahora subvenciona el Estado a los regantes con una tarifa fijada a 0,33 euros el metro cúbico.

Exposición pública

En los próximos días el documento saldrá a exposición pública para el periodo de alegaciones según confirmó a INFORMACIÓN este jueves el presidente de la empresa pública, Francisco Baratech. La empresa estatal Acuamed comunicó hace ahora un año, en mayo de 2025, a varias comunidades de regantes de la Vega Baja afectadas la redacción de este anteproyecto que contempla ocupar por expropiación ocho grandes fincas agrícolas, la mayoría de ellas ahora en explotación intensiva de regadío, distribuidas entre los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela,

La capacidad nominal máxima estimada de generación de la planta solar sería de 71,6 megavatios, con una potencia pico de 84,5 megavatios. Aunque Acuamed no lo cuantifique, las estimaciones realizadas en función de las parcelas afectadas implican la ocupación por expropiación de unas 140 hectáreas de suelo.

En el anteproyecto esta planta solar planteada en islas interconectadas figura distribuida en ocho parcelas, que a su vez están distribuidas en 12 bloques. Los terrenos escogidos se encuentran repartidos de norte a sur al oeste de la laguna de Torrevieja. Tres fincas corresponden a San Miguel de Salinas, dos a Almoradí, una a Los Montesinos y otra a Orihuela. Esta última junto a la rambla de la Fayona, ya en el límite con Torrevieja. Están situadas estratégicamente en los límites de cada uno de los municipios. Los topónimos por los que se conocen a las fincas afectadas son Lo Mongol, Lo Montanaro, Lo Meca y Lo Soto.

Gran participación en la protesta contra la planta solar en San Miguel de Salinas / Matías Segarra / Matías Segarra

Alternativa

Era la alternativa de la empresa estatal para llevar a cabo la actuación anunciada a principios de 2024 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la planta desaladora de Torrevieja. Antes se había descartado el proyecto de planta solar sobre casi 200 hectáreas en llano del Campo de Salinas por el gran rechazo social que provocó la actuación entre los propietarios, muchos de ellos residentes en los terrenos afectados. Acuamed comenzó entonces a negociar otra opción. La compra a un fondo de inversión de renovables de la empresa Mercia, que ha obtenido autorización estatal para llevar a cabo una planta solar en la comarca con potencia equivalente a la que se plantea para la de autoabastecimiento de la desaladora, en torno a 80 megavatios. Esta sociedad ya contaba con los contratos de arrendamiento de los suelos en San Miguel de Salinas, Almoradí y Algorfa. Aunque parecía que esa negociación iba por buen camino, la Administración central ha puesto reparos jurídicos a la adquisición, en especial por el lastre económico que suponen los alquileres frente a la expropiación del suelo. Los informes de la Abogacía del Estado y el Ministerio de Hacienda fueron desfavorables.

Uno de los suelos agrícolas y forestales afectados por el proyecto junto a la rambla de la Fayona, en un corredor ecológico entre Sierra Escalona y la laguna de Torrevieja / INFORMACIÓN

La última alternativa, sin embargo, también genera una oposición importante por parte de los municipios afectados, y en especial, de los propietarios de suelos agrícolas escogidos. Algunas de las fincas están siendo explotadas por grandes empresas del sector del sureste que han invertido ahora en la modernización del regadío de parcelas situadas en la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja. Esas empresas están preparando alegaciones a la iniciativa incluso antes de que se exponga al público. La propuesta distribuye los campos fotovoltaicos en ocho grandes extensiones separadas entre sí e interconectadas a su vez a un tendido de evacuación que llegará directamente a la planta desaladora de Torrevieja. La idea de distribuir en distintos municipios y de forma separada los campos solares se plantea para rebajar el impacto sobre propiedades particulares, cuestión que provocó que se tumbara el primer proyecto.

Distribución de la planta solar sobre 12 bloques en suelo de cuatro municipios / INFORMACIÓN/IA

El presidente de la organización Asaja Jóvenes Agricultores, José Vicente Andreu, ya señaló que no tenía sentido alguno que para rebajar el coste de la producción de agua desalada del mar para suministro agrícola se destruyan algunas de las explotaciones con suelos más fértiles, mayor garantía de agua y rentables de la Vega Baja y protegidas desde el punto de vista agrológico por su declaración en su día de interés nacional para el regadío del trasvase Tajo-Segura. "Es una barbaridad porque se pierden algunas de las mejores fincas de la comarca", reiteró. El dirigente agrícola advirtió que si el proyecto sale adelante no se podrá evitar una larga batalla judicial.

Ampliación de la desaladora: a final de año Por otra parte, el presidente de la sociedad estatal Baratech confirmó que la desaladora de Torrevieja comenzará a incorporar su producción ampliada de agua desalada del mar entre finales de este año y principios de 2027. Este plazo es aproximado porque la empresa adjudicataria de los trabajos ya solicitó una ampliación del plazo de ejecución -que terminaba este mes de mayo- hasta octubre próximo. Pero los problemas de suministro de algunos de los componentes de la nueva nave de desalación van a impedir, casi con toda probabilidad, cumplir con el plazo de la primera ampliación y seguramente la empresa va a solicitar ese segundo plazo. La ampliación permitirá incrementar la producción de agua en un 50 %. De los 80 hectómetros anuales actuales de capacidad teórica -aunque se han llegado a producir algunos más de ese límite- a 120. De ellos 20 se reservan para el consumo urbano.

Afecciones ambientales

Las ubicaciones previstas también tienen importantes afecciones ambientales. Los propietarios de las dos grandes parcelas señaladas en el entorno de la rambla de la Fayona, en los términos de San Miguel de Salinas y Orihuela, afirman que se ubican en el corredor ecológico entre el futuro Parque Natural de Sierra Escalona y la laguna de Torrevieja, área con presencia de nidificación de especies como el búho real, tal y como figura en la declaración de evaluación ambiental del espacio protegido validada en abril.

La opción de emplear fondos europeos Next Generation para esta actuación ya no es viable porque culminan a final de este mes. Baratech indicó en este sentido que Acuamed, dependiente del Miteco, tiene la encomienda de gestión de desarrollar solicitudes de subvención con las nuevas líneas de fondos puestas en marcha por la Unión Europea y podrán sufragar una parte importante del proyecto.

El Ayuntamiento de Los Montesinos ya ha iniciado una modificación puntual de las normas subsidiarias de urbanismo del municipio para impedir la implantación de plantas solares en la práctica totalidad de su término, pese a carecer de competencias para ello. Las autorizaciones para la instalación de este tipo de infraestructuras energéticas dependen, según la envergadura del proyecto, de la Generalitat o del Gobierno de la nación, circunstancia que el alcalde José Manuel Butrón no ha explicado a sus vecinos en la difusión que de esta propuesta ha realizado a través de Instagram. Previsiblemente, la iniciativa será invalidada por el Consell.