Alertan del posible cierre del colegio Virgen del Carmen de Orihuela el próximo curso

Los concejales de la oposición, Quique Montero, de Cambiemos, y Juan Miguel López, del PSOE, han anunciado a las puertas de la Escuela Infantil Municipal de La Murada la solicitud de una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada de Servicios a la Ciudadanía para abordar diversos asuntos relacionados con la educación en Orihuela.

Ambos grupos pedirán información detallada sobre el contrato de mantenimiento de los centros educativos del municipio, con una inversión prevista de 6,6 millones para cinco años, pero cuya tramitación acumula ya más de tres años de retraso, lo que ha provocado que numerosas reparaciones no se hayan realizado, contribuyendo al "progresivo deterioro de los centros educativos", han denunciado.

El mayor exponente de esta situación es el CEIP Virgen de la Puerta, que arrastra desprendimientos en el edificio, aún sin solucionar pese a que el Ayuntamiento tiene un informe desde noviembre de 2025 que urge a actuar ya en el colegio para evitar riesgos, además de recomendar un edificio de nueva planta debido al elevado coste que supondría una rehabilitación por los problemas estructurales que presenta.

Según Cambiemos y PSOE, los últimos informes técnicos conocidos apuntan a una situación irreversible hasta el punto, han alertado, de que "seguramente el centro cierre de cara al próximo curso escolar". Ante esta posibilidad, ambos grupos consideran imprescindible que el equipo de gobierno informe con claridad sobre las decisiones adoptadas, las alternativas que se están estudiando y la planificación prevista para alumnos, profesorado y familias de cara a septiembre. "No podemos seguir jugando con la seguridad de los alumnos y alumnas del barrio del Rabaloche y alrededores", ha manifestado Montero.

Escuelas infantiles

Otro de los asuntos que genera mayor preocupación es el futuro de la Escuela Infantil Municipal de La Murada. Actualmente, el servicio continúa prestándose a través de la empresa municipal Uryula Histórica, pero tanto la plantilla como la propia gerencia habían solicitado que la actualización de la encomienda de gestión se realizara por un periodo de cinco años, aportando así estabilidad al servicio y a sus trabajadores.

Sin embargo, la documentación en la que está trabajando la Concejalía de Educación, que dirige Vicente Pina, contempla una encomienda de apenas ocho meses de duración, limitada al tiempo necesario para tramitar una futura adjudicación del servicio a una empresa externa.

Los ediles Quique Montero (Cambiemos) y Juan López (PSOE) / Información

Para PSOE y Cambiemos, esta decisión abre una duda razonable sobre la voluntad real del equipo de gobierno de mantener la gestión pública del servicio y apunta a una posible privatización de la Escuela Infantil de La Murada, poniendo fin al modelo desarrollado durante los últimos años por la sociedad municipal Uryula Histórica.

"La decisión de privatizar la Escuela Municipal de la Murada es una decisión unilateral del concejal de Educación, en su afán de desmantelar y seguir deteriorando el sistema educativo municipal", ha afirmado Montero.

Ambos grupos consideran imprescindible que Pina explique los motivos de este cambio de modelo y detalle cuáles serán sus consecuencias para la sociedad municipal, la plantilla que presta el servicio y las familias usuarias.

"Lo que pedimos es transparencia. Si el gobierno municipal ha decidido cambiar el modelo de gestión, debe explicarlo claramente. Las trabajadoras tienen derecho a conocer cuál será su futuro y las familias merecen saber qué servicio van a encontrar el próximo curso", ha señalado López.

Otro de los asuntos que se abordarán en la comisión es la situación de la Escuela Infantil de Orihuela Costa. En este caso pidiendo explicaciones a la concejala de contratación, Mónica Pastor, sobre el contrato que regula la prestación de este servicio que se encuentra en su segunda y última prórroga, que finalizaba el pasado 27 de mayo. Sin embargo, han criticado los ediles, con el contrato ya caducado y con el próximo curso ya en fase de planificación, el Ayuntamiento sigue sin informar sobre en qué situación se encuentra y cómo se está garantizando el servicio.

Pérgola del CEIP Miguel Hernández / Información

Emergencia educativa

El PSOE, además, ha denunciado "el grave abandono que sufren los centros educativos del municipio" tras conocerse el deterioro de la pérgola de sombraje del CEIP Miguel Hernández, la única zona de sombra que hay en el patio del colegio, en el que está previsto que más de 200 menores participen en la Escuela de Verano. La estructura presenta lamas de madera dobladas, agrietadas y desprendidas debido a la falta de mantenimiento, llegando incluso a caer algunas piezas al suelo, con el consiguiente riesgo para el alumnado.

"La única solución que ha encontrado el Ayuntamiento ha sido acordonarla", ha lamentado la edil socialista María García, que ha recordado que "esta situación no es un caso aislado, sino el resultado de tres años de parálisis y promesas incumplidas que han convertido los colegios de Orihuela en una emergencia educativa".