El centro de ocio en el corazón del puerto de Torrevieja comienza su andadura

“Este espacio es de todos”, reiteró el empresario Enrique Riquelme, CEO de Empresas del Sol y principal promotor del centro de ocio Paseo del Mar del puerto de Torrevieja en su inauguración para invitar a torrevejenses y visitantes "a vivirlo y disfrutarlo" como parte de la nueva fachada marítima de la ciudad. Minutos después, miles de personas que habían esperado la apertura en el exterior del recinto, le tomaron la palabra y ocuparon hasta el último rincón del complejo levantado sobre el antiguo relleno portuario.

Tras cuatro años de obras y 61 millones de euros de inversión este jueves se inauguraba este centro cuyos volúmenes en blanco ocupan ahora el corazón del espacio portuario donde pasaron a la historia los antiguos edificios de la lonja, barcos de cerco junto al muelle pesquero y artes extendidas junto a los tinglados. La Generalitat adjudicó esta concesión del dominio público por 50 años durante el mandato del anterior Consell en el marco de un plan de modernización de los espacios portuarios de su competencia.

Miles de personas se acercaron al nuevo espacio de ocio / INFORMACIÓN

La inauguración por todo lo alto con la presencia de Riquelme de la Torre, CEO de Empresas del Sol, Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana y Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja. Con el deseo reiterado en su discurso, en el caso de primer edil, de que se haga realidad el anhelo histórico, dijo, de que de la ciudad se abra a la bahía de la mano. Ha sido de la mano de la inversión privada con la colaboración pública en los proyectos de remodelación de todo el entorno portuario.

Gestión

El proyecto, liderado por Empresas del Sol y un grupo de inversores inmobiliarios de la Vega Baja y cuya gestión y comercialización ha corrido a cargo de OGS (Optima Global Services), suma una superficie bruta alquilable de 10.500 m² y 20.000 metros de recinto y ha supuesto una inversión de más de 61 millones de euros. Además, según explicó en la inauguración, seguida por cientos de personas a través de las grandes pantallas led de los edificios blancos que ahora se alzan junto a la bahía generará más de 400 empleos directos, reforzando, a su juicio, el dinamismo económico y turístico de Torrevieja. El proyecto apuesta por una oferta enfocada en los planes familiares y compartidos, la gastronomía, el ocio y "los momentos de disfrute frente al mar". Al acto acudieron numerosos miembros del Consell, el CEO de Cox, Enrique Riquelme Vives y el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda y una amplia representación de los sectores económicos y sociales de Torrevieja y la Vega Baja. No se quisieron perderse el evento ni el levante, que sopló durante toda la jornada, ni las gavinas, que en la ciudad turística están perdiendo el miedo a sobrevolar a la multitud.

Torrevieja estrena el Paseo del Mar como nuevo espacio de ocio en el puerto / Áxel Álvarez

Pura Vega Baja

Riquelme puso el acento en su intervención en el sentido ciudadano del nuevo espacio. Tras repasar la complejidad de una obra ejecutada junto al mar y las dificultades acumuladas durante el proceso, reivindicó el esfuerzo de los equipos que hicieron posible el resultado y defendió el talento empresarial y técnico de la Vega Baja.

Riquelme señaló que no hace falta buscar fuera grandes capacidades profesionales, porque la comarca de la Vega Baja cuenta con trabajadores, arquitectos, técnicos y empresas capaces de levantar proyectos de primer nivel. En su mensaje, quiso proyectar Paseo del Mar como un lugar pensado para el disfrute de las familias, de los vecinos de Torrevieja y de todas las personas que visitan la ciudad. El promotor concluyó con una idea de pertenencia: este espacio no nace para ser únicamente un centro de ocio y restauración, sino un punto de encuentro abierto.

“Paseo del Mar es un espacio pensado para la ciudad, un lugar para quedar, disfrutar y quedarse. Queremos formar parte del día a día de Torrevieja y aportar un nuevo entorno de encuentro conectado con el puerto y con la vida local”, subrayó Riquelme, quien destacó en su discurso las "enormes dificultades" a la que se ha enfrentado su equipo y agradeció la colaboración de las distintas administraciones, a sus socios en el proyecto y a su familia. Trasladó ese agradecimiento nombrándolos uno a uno.

Relación histórica

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, presentó Paseo del Mar como algo más que una obra urbanística. A su juicio se trata de la recuperación de una relación histórica entre la ciudad y el Mediterráneo. Según explicó, Torrevieja llevaba demasiado tiempo separada de su puerto por "una barrera física y emocional, y este proyecto permite que la fachada marítima vuelva a estar plenamente al servicio de los ciudadanos". De la mano de un espacio comercial.

Dolón insistió en que abrir la ciudad al mar no era solo un compromiso político, sino un anhelo compartido por generaciones de torrevejenses -aunque haya llegado de la mano de un proyecto privado de centro comercial de oferta hostelera-. El nuevo espacio, aseguró, integra las raíces pesqueras, la actividad portuaria, "la economía azul (sic)", el turismo náutico, el comercio, el ocio familiar y el disfrute ciudadano. En su discurso, vinculó esa transformación con la identidad local: un puerto abierto, moderno y dinámico, pero "profundamente torrevejense".

El cielo azul

El alcalde evocó también la dimensión sentimental del proyecto al parafrasear a Armando Bernabéu, recordando la imagen de un cielo que se confunde con el mar y la idea de un “milagro” que permite volver a volar hacia Torrevieja. También recurrió al Maestro Ricardo Lafuente para cerrar su intervención a partir de la imagen de Torrevieja como espejo, Dolón sostuvo que el nuevo Paseo del Mar permite a los torrevejenses mirarse en su ciudad y sentirse mejor, porque han recuperado, aseguró, su mar.

Defendió que pese a las dificultades la obra demuestra lo que ocurre cuando administraciones, empresas y equipos técnicos trabajan juntos y anteponen el interés general. Resumió la actuación como una obra colectiva, construida no solo con materiales, sino con confianza, diálogo, perseverancia y voluntad de superar obstáculos. También recalcó que el nuevo frente marítimo mira al futuro sin olvidar a quienes durante décadas dieron vida al puerto: feriantes, artesanos de los hippies y vecinos.

Un hito

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, situó la inauguración de Paseo del Mar como "un hito para Torrevieja y para el conjunto de la Comunitat Valenciana". Destacó que la apertura de unas instalaciones de estas características "no supone solo la puesta en marcha de un nuevo espacio, sino la culminación de una aspiración colectiva: transformar una zona vinculada a la identidad local y adaptarla a las necesidades del presente".

Pérez Llorca subrayó la importancia de combinar la memoria portuaria de Torrevieja con una oferta moderna, abierta tanto a los vecinos como a quienes visitan la ciudad. Reivindicó, además, como es habitual en el discurso del actual Consell, el papel de la colaboración público-privada como vía para convertir proyectos complejos en realidades útiles para la ciudadanía.

Los cines, a finales de mes

El centro reúne 27 locales de ocio y restauración con marcas nacionales e internacionales. Entre los operadores presentes en el complejo destacan Neocine, con cines de última generación, y que abrirá sus salas a finales de mes, Ozone, Lateral, McDonald’s, KFC, Ale-Hop, Wave The Wave, 100 Montaditos, Belros, Santa Gloria, Amorino, Mocca del Mar, The Harbour Torrevieja, Brasa y Leña, Sibuya, Saona, La Rollerie, Foster’s Hollywood y Casa Carmen, entre otros.

El complejo cuenta además con un aparcamiento subterráneo de más de 650 plazas, diseñado para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de visita.