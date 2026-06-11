Retirar los residuos acumulados en las redes flotantes del Segura cuesta casi 400.000 euros

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha publicado la licitación del contrato para la retirada de material flotante, cañas y otros residuos existentes en el río Segura, en las inmediaciones de las cadenas de retención de flotantes ubicadas en el propio cauce y en los azarbes del cauce viejo.

El contrato, que se ha publicado en el BOE, cuenta con un presupuesto base de licitación de 393.863 euros, que se reparten en tres anualidades 32.821 (en 2026), 196.931 (2027) y 164.109 (2028). El plazo de duración previsto es de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24 meses, lo que alcanzaría un valor total de 683.565 euros.

El objetivo es garantizar la retirada de residuos acumulados en las redes de flotantes, que actúan como sistemas de retención de materiales arrastrados por el agua y facilitan su retirada en puntos concretos, así como su transporte y gestión posterior conforme a la normativa ambiental. Así, la licitación se enmarca en las actuaciones que desarrolla la CHS para la conservación y mejora del dominio público hidráulico, la protección del estado de los cauces y la reducción de obstáculos que puedan afectar al régimen de corrientes.

Residuos más frecuentes

El organismo de cuenca, solo entre enero y mayo de este año, ha retirado 391,8 metros cúbicos de residuos acumulados en los puntos de retención. Del total recogido, 370 metros cúbicos corresponden a cañas, 19,5 a plásticos, 0,5 a vidrio y 1,8 a restos de animales.

Según los estudios disponibles, los residuos flotantes que predominan en el cauce principal del río Segura son vegetales -fundamentalmente del arrastre de cañas-, mientras que en los azarbes del cauce viejo tienen un origen urbano, probablemente de la red de acequias a cielo abierto que discurren a lo largo del territorio fuera de la red de cauces. Esta acumulación se incrementa tras eventos de lluvias a consecuencia de la mayor capacidad de arrastre del río. En menor medida se aprecia un origen de la actividad agrícola.

El ámbito de la actuación es en toda la demarcación hidrográfica del Segura, que tiene una superficie de 20.234 kilómetros cuadrados, si bien los trabajos se limitarán exclusivamente a los cauces de Dominio Público Hidráulico que discurren por la Región de Murcia (11.180 kilómetros cuadrados) y la provincia de Alicante (1.299).

En el ámbito alicantino, las redes de flotantes se encuentran en Orihuela-Molino, azud de Alfeitamí (Benejúzar), Rojales y Guardamar. Solo tres se ubican aguas arriba de la Vega Baja, en Murcia (aguas abajo de la A-7, la Contraparada y Alquerías).

Además, hay otros puntos que requieren limpieza específica, sobre todo de residuos urbanos, todos ellos en azarbes de la comarca: Mayayo, De la Reina, La Alcudia, La Villa y La Comuna (en Guardamar) y Acierto, En Medio y La Culebrina (San Fulgencio).

Residuos acumulados en la red de flotantes en el azud de Alfeitamí (Benejúzar) / Información

Colaboración

La CHS recuerda que la acumulación de residuos, restos vegetales, plásticos u otros materiales en ríos, ramblas, azarbes o canales de riego puede provocar taponamientos, dificultar la circulación del agua y aumentar el riesgo de inundaciones en episodios de fuertes lluvias, especialmente en zonas próximas a los cauces.

Por este motivo, el organismo de cuenca hace un llamamiento a la colaboración de ayuntamientos, ciudadanos y comunidades de regantes para evitar el vertido de cualquier tipo de residuo en los cauces y canales de la demarcación hidrográfica del Segura, ya que la prevención en origen resulta fundamental para reducir riesgos, mejorar la seguridad hidráulica y preservar el estado ambiental de los ríos y ramblas.

Con estas actuaciones, insiste el organismo de cuenca, se refuerza la conservación del dominio público hidráulico, mejora la capacidad de desagüe de los cauces y contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al arrastre de residuos hacia los tramos bajos del río Segura y su desembocadura.

Más redes aguas arriba

A finales de mayo, tanto el Ayuntamiento como el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela solicitaron a la CHS que estudie medidas urgentes para reforzar la instalación de redes de flotantes y sistemas de retención de residuos en los municipios situados aguas arriba, con el objetivo de evitar que todo ese volumen de residuos termine acumulándose en la Vega Baja.

Tras las inspecciones realizadas en diferentes tramos del cauce, se detectó la falta de redes de flotantes en algunos municipios aguas arriba, una situación que provoca que una gran cantidad de residuos termine llegando hasta Orihuela, saturando las barreras instaladas en el término municipal y afectando directamente a la toma de las acequias y al sistema tradicional de riego de la huerta oriolana.

Por ello, insistieron en la necesidad de actuar de manera coordinada y urgente para evitar que este problema continúe agravándose, especialmente en episodios de lluvias o aumento del caudal, cuando la llegada de residuos es todavía mayor.