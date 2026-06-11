Torrevieja reúne este fin de semana a Juan Dávila, Kiko Hernández y Candlelight en sus espacios escénicos

El Auditorio Internacional y el Teatro Municipal de Torrevieja concentran este fin de semana varias propuestas escénicas y musicales dentro de la programación de Cultura Torrevieja, con las tres funciones de Juan Dávila agotadas el mismo día que se pusieron a la venta, un concierto Candlelight dedicado a Hans Zimmer y la comedia Los Amantes, protagonizada por Kiko Hernández.

Juan Dávila

Juan Dávila llegará al Auditorio Internacional los días 12, 13 y 14 de junio con El Palacio del Pecado. Las tres funciones han agotado todas sus localidades. Cultura Torrevieja presenta este montaje como “uno de los espectáculos de comedia más exitosos del panorama nacional” y sitúa al humorista entre “los grandes fenómenos del humor en directo de los últimos años”.

Según la programadora cultural, Dávila ha llenado teatros y auditorios de toda España con una fórmula basada en la improvisación, la interacción constante con el público y un estilo directo e irreverente. En El Palacio del Pecado, el cómico plantea un recorrido por los pecados capitales en una función en la que el público participa de forma activa. Cultura Torrevieja sostiene que el éxito de convocatoria confirma “la extraordinaria conexión de Juan Dávila con el público” y consolida el espectáculo como “una de las propuestas humorísticas más demandadas del momento”.

Cartel de presentación de los espectáculos de Juan Dávila / INFORMACIÓN

Zimmer

La programación continuará el viernes 12 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal, con Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer. La cita propone un concierto a la luz de las velas con algunas de las bandas sonoras más conocidas del compositor alemán. El programa incluye piezas de películas como Origen, El Rey León, Madagascar, Dunkerque, Batman: El Caballero Oscuro, Wonder Woman, Interstellar, Dune, Gladiator, Sherlock Holmes o El Hombre de Acero.

Las composiciones serán interpretadas por un cuarteto de cuerda. Cultura Torrevieja define la propuesta como “una experiencia musical inmersiva” y “una experiencia sensorial” que combina música en directo, patrimonio escénico y una atmósfera iluminada por cientos de velas. También destaca que el formato ha “conquistado al público de ciudades de todo el mundo”.

Presentación del espectáculo Candlelight / INFORMACIÓN

Los Amantes

El sábado 13 de junio, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal acogerá Los Amantes, una comedia de enredo protagonizada por Kiko Hernández. La historia comienza cuando dos amigos inseparables despiertan tras una noche de fiesta y descubren que han compartido una experiencia que ninguno recuerda ni está preparado para asumir. La situación se complica cuando sale a la luz una relación secreta que amenaza con desestabilizarlo todo.

A partir de ese punto, la obra avanza entre engaños, medias verdades y situaciones incómodas. Cultura Torrevieja la presenta como “una comedia fresca, dinámica y cargada de giros inesperados”, centrada en las contradicciones humanas y en los enredos que surgen para evitar decir la verdad.

Encuentro

Como antesala de la representación, el viernes 12 de junio, a las 18:30 horas, los seguidores de Kiko Hernández podrán participar en un encuentro con el actor y presentador en la puerta del Teatro Municipal de Torrevieja. Los asistentes podrán conversar con él, hacerse fotografías y llevarse un recuerdo. Según la organización, se trata de un encuentro con “una de las personalidades más populares de la televisión española”.

Quienes acudan a esta cita obtendrán un 25% de descuento en la compra de entradas para la función de Los Amantes del sábado 13 de junio. Cultura Torrevieja califica la promoción como “limitada y exclusiva” para las personas que participen en el encuentro y la presenta como “una oportunidad única” para asistir después a la representación.

Las funciones de Juan Dávila: El Palacio del Pecado han agotado todas sus localidades. Las entradas para Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer y Los Amantes pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal y en www.culturatorrevieja.com.

Desde Cultura Torrevieja subrayan que esta programación reúne “grandes fenómenos de la comedia nacional, experiencias musicales innovadoras y propuestas teatrales para todos los públicos”, dentro de la actividad de los espacios escénicos municipales.

Aunque la nota de prensa de Cultura Torrevieja no lo indica los precios de las entradas son para Candlelight Zona D: 17 euros, Zona C: 27,50 euros, Zona B: 32 euros y Zona A: 34 euros y 22 euros para Los Amantes.