El Cabildo Catedralicio de Orihuela recupera un manuscrito que desapareció de la biblioteca del Seminario hace más de medio siglo

El Cabildo Catedralicio de Orihuela ha recuperado un manuscrito que desapareció de la biblioteca del Seminario hace más de medio siglo después de que el Museo Diocesano de Arte Sacro localizara el documento. Con el título Jesucristo Predicado. Oraciones, panegíricos y morales. Dijolas Don Marcelo Miravete de Maseres catedrático y colegial del Seminario del Tridentino de su patria Orihuela, Reino de Valencia, se trata del tomo VII de la colección de escritos del canónigo de la catedral oriolana Marcelo Miravete de Maseres (1729-1792).

La obra, en paradero desconocido, procedía de la Biblioteca de Fondo Antiguo del Seminario Diocesano, donde se conservan los volúmenes II, III, IV, VI.

La obra encontrada y adquirida por Internet / Información

La pieza, que se encontró en una venta por Internet, fue adquirida de forma inmediata por el Cabildo, previo pago de unos 2.000 euros, dado el valor histórico del manuscrito, que recoge muchos aspectos sociales, religiosos, morales y políticos del Obispado durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, que está celebrando el Museo Diocesano y su archivo histórico, se presenta públicamente esta recuperación patrimonial que ya ha sido catalogada por los conservadores del museo y se depositará de nuevo en la Biblioteca de Fondo Antiguo.

Tomos de la colección que se conserva en la biblioteca / Información

Su autor

Miravete de Maseres fue un destacado clérigo, catedrático e intelectual ilustrado español del siglo XVIII. Es reconocido principalmente por su perfil ecléctico y sus proyectos pioneros de prevención médico-sanitaria en la Vega Baja del Segura. Combinó su profunda vocación eclesiástica y académica con una constante preocupación por el progreso social, la ciencia práctica y la salud de sus conciudadanos.

Nació en Orihuela en el año 1729, en el seno de una familia acomodada, y fue de los primeros alumnos del recién fundado Seminario gracias a una beca del obispo Juan Elías Gómez de Terán. Después, se graduó en la Universidad de Orihuela como maestro en Artes, doctor en Teología y doctor en Derecho Canónico.

Consiguió por oposición la Canonjía Lectoral de la Catedral de Orihuela en 1763, y compaginó sus obligaciones en el cabildo con la docencia, ejerciendo como catedrático de Filosofía Tomista. Además, llegó a ser rector de la Universidad de Orihuela durante el curso 1775-1776.

Mantuvo correspondencia con grandes figuras de las Luces en España, como el erudito valenciano Gregorio Mayáns. Aunque educado en la escolástica tradicional, adoptó posturas filosóficas eclécticas y se interesó por las corrientes científicas modernas fuera de las aulas.

Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, conservadores del museo, en el archivo con el documento que se ha recuperado / Información

Innovación

A diferencia de otros clérigos de su época, Miravete de Maseres se interesó por la medicina divulgativa y la prevención de lo que entonces llamaban "muerte aparente" -estados de asfixia o síncope donde el paciente parecía muerto, pero aún podía ser salvado-. Sus dos grandes hitos en este ámbito fueron la Junta de Piedad y Compasión (1791), un proyecto pionero de salud pública diseñado para auxiliar de forma rápida a las personas que caían de manera accidental en los canales de riego o en el río Segura, y creó un artilugio mecánico insuflador -la Máquina Fumigatoria-, un aparato que introducía aire o humo de tabaco vía rectal o pulmonar para estimular los órganos internos de los ahogados y lograr su reanimación.

El Cabildo Catedralicio compra el manuscrito por Internet por 2.000 euros / Información

Obras destacadas

Escribió textos de índole moral, médica y religiosa, destacando Junta de Piedad y Compasión para socorro de ahogados y de los que caen en aparente muerte repentina (1791), El Espudeo o el hombre industrioso y estudioso (1792), donde detalla sus propuestas e instrucciones físicas de auxilio, y Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de sus facetas devocionales más populares en Orihuela.

Legado

Falleció en 1792, dejando un legado de recopilación de documentación histórica en su labor en el Archivo Catedralicio de Orihuela, actualmente localizado en el Palacio Episcopal (Museo Diocesano de Arte Sacro), que ayudó, por ejemplo, a documentar los orígenes de la Semana Santa oriolana. Su vida fue minuciosamente rescatada por el historiador Mario Martínez Gomis en sus estudios analíticos sobre la Ilustración en la provincia de Alicante.