El TSJCV revoca la condena y absuelve a la exedil de Torrevieja Carmen Gómez por el plan de choque de limpieza

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha absuelto a la exconcejala del PP de Torrevieja Carmen Gómez Candel del delito de prevaricación administrativa por el que había sido condenada por la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Alicante en relación con el denominado plan de choque de limpieza.

La sentencia, notificada el jueves 11 de junio, estima el recurso de apelación presentado por su abogado, José Pedro González Rubio, y revoca en su totalidad la resolución condenatoria dictada por la Audiencia Provincial. La resolución fue difundida por la exedil a través de un comunicado de prensa este viernes con declaraciones de su abogado.

En el fondo

Según el letrado de Gómez Candel, el fallo entra en el fondo del asunto y realiza un análisis exhaustivo de los hechos. A su juicio, la resolución deja claro que la exedil no cometió un delito de prevaricación. La defensa que ejerció González Rubio sostiene la sentencia señala que Gómez Candel no generó la situación investigada, sino que se limitó a seguir la misma trayectoria de contratación anterior en el servicio de limpieza, que es una de las tesis que mantuvo con más insistencia su defensa durante el juicio de la Audiencia Provincial, en el sentido que los servicios extraordinarios formaban parte del refuerzo que todos los años se realizaba en verano.

En esa línea, el abogado destaca que la propia sentencia recoge que la falta de cobertura contractual del servicio venía de antes de que la exconcejal formara parte del equipo de gobierno.

Servicio esencial

El comunicado subraya también que, durante el juicio, un técnico municipal reconoció que Torrevieja estaba “sucia” cuando se llevó a cabo el plan de limpieza. Además, la defensa cita un pasaje de la sentencia en el que el tribunal afirma que no puede entenderse que ese plan de choque respondiera a “unos servicios carentes de sentido”.

La nota del abogado incide en que los trabajos se enmarcaban en un servicio esencial, como son las labores de limpieza viaria y la sentencia citada por la defensa, asegura que el encargo concreto tenía por objeto desarrollar trabajos extraordinarios dentro de ese servicio. El TSJCV, al contrario de lo que mantenía la sentencia de la Audiencia Provincial, considera que esos servicios extraordinarios encajaban en la prestación que ya realizaba la empresa de limpieza.

Nueva flota de vehículos de recogida de basuras de Torrevieja / Joaquín Carrión

Plan choque

El plan de choque de limpieza fue una de las primeras decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Partido Popular cuando Eduardo Dolón regresó a la Alcaldía en junio de 2019. El Ayuntamiento encargó a la empresa Acciona servicios de extraordinarios para realizar una limpieza a fondo de distintos espacios municipales.

La denuncia sobre el estado de este servicio público fue una de las principales reclamaciones de los populares durante cuatro años anteriores en su labor de oposición y la puesta en marcha de este servicio con baldeo en el centro y limpieza en zonas de los residenciales donde la empresa no llegaba habitualmente y que se prolongó durante un par de meses se anunció en rueda de prensa como el cumplimiento de un compromiso electoral. Según la sentencia, costó 188.000 euros. Durante el juicio en la Audiencia Provincial responsables de Acciona señalaron que el trabajo se había realizado efectivamente, pero que por distintas circunstancias administrativas no se había cobrado nueve años después.

No generada por Gómez Candel

El fallo, siempre según la versión trasladada por el letrado, acoge los argumentos del recurso al señalar que la situación de hecho “en modo alguno puede entenderse generada” por Gómez Candel, ya que cuando vencieron el contrato y su prórroga ella no pertenecía a la Junta de Gobierno Local.

Con esta resolución, el TSJCV deja sin efecto la condena previa de la Audiencia Provincial -de años de inhabilitación por prevaricación - y absuelve a la exconcejal del delito de prevaricación administrativa vinculado al plan de choque de limpieza de Torrevieja. La resolución puede ser recurrida en casación por la Fiscalía. En este procedimiento no había personadas otras acusaciones.

Concejalías

Gómez Candel dimitió de su cargo de delegada de Aseo Urbano, Contratación, Parques y Jardines y Personal el 28 de diciembre de 2022 al hacerse pública la decisión judicial de que dos procedimientos abiertos por su gestión en el Ayuntamiento, por denuncias presentadas por el PSOE, iban a juicio. Ambas causas fueron sostenidas por la Fiscalía Anticorrupción.

En el momento en el que decidió dimitir era una de las principales apoyos del gobierno de Eduardo Dolón por el número y peso de las áreas que gestionaba. Fue concejala durante una parte del primer mandato de Dolón y la práctica totalidad del segundo. Durante su gestión salió adelante el nuevo servicio de gestión de limpieza y aseo urbano.

Además de este procedimiento en el que ha sido absuelta, en el que había sido condenada a nueve años de inhabilitación administrativa ahora anulados, Gómez mantiene un recurso de casación ante el Supremo por el caso del taller de empleo, cuya sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial fue ratificada por el TSJCV.