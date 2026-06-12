El Consell aprueba ahora la creación del colegio Número 16 en Torrevieja, ya en marcha desde hace un mes

El Consell aprobó este viernes el decreto por el que se crea el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Número 16 en Torrevieja, en la urbanización de Mar Azul, una actuación que permitirá reforzar la oferta educativa del municipio y responder a las necesidades de escolarización previstas para los próximos cursos.

De esta necesidad da cuenta el hecho de que la puesta en marcha vaya por delante del proceso administrativo. Pese a su aprobación ahora, en la práctica el centro está funcionando desde hace algo más de un mes y a escasas semanas de que finalice el curso.

No en vano, su finalidad es garantizar una respuesta adecuada a la incorporación continuada de alumnado, mejorar las condiciones de escolarización y reforzar la capacidad de la red pública educativa, adaptándola a una demanda especialmente dinámica.

El nuevo CEIP Número 16, que nace a petición de la propia comunidad educativa mediante desglose del Número 15, contará, una vez completado su desarrollo en próximos cursos, con un total de 27 unidades educativas: nueve de Educación Infantil de segundo ciclo y 18 de Educación Primaria. Así, su capacidad máxima será de 675 plazas escolares, de las que 225 corresponderán a Infantil y 450 a Primaria.

Durante el curso 2025-2026, el centro cuenta con 13 unidades en funcionamiento, distribuidas en dos unidades de Educación Infantil de segundo ciclo y 11 de Primaria, con capacidad para 325 alumnos y alumnas. De forma progresiva, irá ampliando su oferta hasta alcanzar la totalidad de las unidades previstas.

A medio gas

La Generalitat resaltó que con la creación del CEIP Número 16, adscrito al IES Mare Nostrum, el municipio suma su tercer centro público de nueva creación en los tres últimos cursos escolares, aunque obvió decir que nace en aulas prefabricadas y que el municipio tiene ahora mismo cuatro centros en barracones. En el curso 2023-2024 se creó el CEIP Maestro Lafuente (Número 14), en el curso 2024-2025 entró en funcionamiento el Número 15 y en el actual el Número 16, una evolución que refleja el crecimiento sostenido de la población escolar del municipio y "el compromiso de la Generalitat con la ampliación de la oferta educativa pública, para poder atender este incremento", señalaron desde el Consell.

En concreto, la puesta en marcha y funcionamiento del CEIP Número 16 comporta una inversión inicial por parte de la Generalitat de 2.846.120 euros, que incluye tanto las infraestructuras como la dotación anual de personal docente.

El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), si bien sus efectos académicos y administrativos se tienen en cuenta desde el inicio del curso escolar 2025-2026.

20 nuevos centros públicos

Según la Generalitat, "esta actuación se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la escuela pública". Desde el curso 2023-2024 se han creado más de 20 nuevos centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana, entre ellos escuelas infantiles de primer ciclo, colegios de Educación Infantil y Primaria, centros de educación especial, institutos de Educación Secundaria, secciones de instituto y centros integrados públicos de Formación Profesional.

"La ampliación y consolidación de esta red educativa pública permite atender el crecimiento de la demanda escolar, reforzar la equidad territorial, dar respuesta a las necesidades de las zonas en expansión demográfica o con una elevada escolarización sobrevenida y ofrecer a la ciudadanía una educación pública más accesible, cercana y cohesionada en todas las etapas educativas", concluyeron las mismas fuentes.