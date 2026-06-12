La Generalitat licita el transporte escolar para 12 municipios de la Vega Baja por más de 12,5 millones

Las quejas y protestas ante el temor de que la Generalitat eliminara algunas rutas del transporte escolar han marcado las últimas semanas del curso escolar por parte de buena parte de la comunidad educativa de la Vega Baja, sobre todo de las familias del colegio Heredades, en Almoradí, y de madres y padres del CEIP Azorín de Catral, en una comarca, con poblaciones dispersas y algunas rurales, en la que resulta complicado moverse si no es con vehículo propio.

Para algunas familias se trata de un servicio esencial, y por eso veían con preocupación una posible medida que obstaculizaba el derecho a la educación, un pilar fundamental, que no solo se garantiza con la existencia de centros educativos, sino asegurando por parte de los poderes públicos que el acceso sea real y efectivo para todos los menores, abarcando también el desplazamiento necesario para hacerlo efectivo.

Sin embargo, el pleno del Consell, que este viernes se celebró en el Ayuntamiento de Torrevieja, autorizó la contratación del transporte escolar para los centros públicos de 12 municipios de la Vega Baja por más de 12,5 millones de euros, garantizando un servicio diario y seguro para cerca de 4.400 estudiantes de la comarca.

Se trata, explicó el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, de un servicio complementario que se pone a disposición del alumnado en los centros docentes de titularidad de la Generalitat que imparten Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Secundaria, así como centros específicos de educación especial.

De esta forma, añadió, se mantienen las rutas contratadas. Además, indicó que el aumento del alumnado hace que se produzca la extensión de un servicio que voluntariamente asume la Generalitat y que tiene especial consideración con las zonas rurales y de difícil acceso a los centros escolares.

Dos cursos

El contrato, que contempla la prestación durante los cursos 2026-2027 y 2027-2028, da cobertura a la denominada zona 6 de Alicante mediante rutas que conectan municipios como Algorfa, Benejúzar, Catral, Cox, Daya Nueva, Formentera del Segura o San Fulgencio, entre otros. De este modo, apuntó la Generalitat, se facilita el acceso del alumnado a sus centros educativos con independencia de su lugar de residencia, especialmente en las localidades de menor tamaño.

La medida asegura la continuidad de un servicio esencial para las familias y contribuye a reforzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, al tiempo que favorece la cohesión territorial y la vertebración de la comarca.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y el presupuesto base de licitación asciende a 12.595.635 euros. No obstante, el valor estimado del contrato para los dos cursos supera los 13.740.693 euros (sin IVA).

Con esta actuación, "la Generalitat reafirma su apuesta por una educación pública accesible para todos, por la seguridad y la sostenibilidad del transporte colectivo y por la vertebración del territorio", finalizaron las mismas fuentes.