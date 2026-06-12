Torrevieja inicia las obras de 36 de las 822 viviendas públicas previstas

La Generalitat presentó este viernes el inicio del Plan Vive en Torrevieja, un proyecto que se anunció hace dos años -en julio de 2024-, siendo el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, el primero en adherirse a este proyecto autonómico, según destacó el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que aseguró que las 822 viviendas de protección pública (VPP) previstas en la localidad serán una realidad en 2028.

Pese a que el grueso de los inmuebles se sitúa en La Hoya, el escenario elegido fue la parcela de La Manguilla en La Mata, donde la próxima semana empezarán a construirse 36. La junta de gobierno local tiene previsto aprobar el lunes la licencia de obras de esta promoción.

Las actuaciones se desarrollan sobre un total de cuatro solares municipales ubicados en ambos sectores con una inversión estimada de 100 millones de euros. En el acto participaron también la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, así como representantes de las constructoras adjudicatarias de estos inmuebles.

Acto de presentación sobre el terreno / Áxel Álvarez

El regidor subrayó que en la ciudad salinera no se había construido vivienda pública desde hacía más de una década: "Ahora nosotros las anunciamos no prometiendo, no comprometiendo, sino iniciando". Al mismo tiempo, aseguró que el resto de proyectos, en referencia a La Hoya, "saldrán en cascada la próxima semana", para obtener las licencias, confiando los promotores en poder comenzar las obras en septiembre. Hay que recordar que las parcelas se adjudicaron de forma provisional en julio del año pasado y de forma definitiva en octubre de 2025, pero aún están pendientes de que concluya la urbanización del macroproyecto que afecta al sector.

Proyectos

José Antonio Ropero, arquitecto de Urdecon, la empresa que se encargará del desarrollo de esta promoción en la pedanía matera, sobre una superficie de 3.608 metros cuadrados, explicó que la construcción será en forma de U abierta mirando al mar, con un espacio interior ajardinado pensado para la convivencia de la comunidad. En concreto, el edificio contará con 18 viviendas de un dormitorio, 10 de dos y ocho de tres, con un total de 53 garajes y 36 trasteros, destacando la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética. "Se trata de una de las parcelas más cotizadas del municipio, con vistas al mar", manifestó el primer edil.

Todas ellas serán comercializadas una vez obtengan la correspondiente calificación provisional de vivienda protegida, un trámite previsto para las próximas semanas.

Los precios de venta estarán sujetos a los límites establecidos por el decreto de vivienda protegida aprobado por la Generalitat Valenciana, garantizando así que estas viviendas mantengan su carácter asequible para los ciudadanos.

Parcela de 3.600 metros cuadrados donde se construirá un edificio en forma de U con vistas al mar / Áxel Álvarez

Por parte de Abala Infraestructuras (Grupo Hozono Global), María Córdoba desgranó las características de los 220 pisos de hasta cuatro dormitorios repartidos en tres bloques, con espacios comunes, piscinas y juegos infantiles, sobre una superficie de 9.745 metros cuadrados en la parcela R-17 del sector 20 de La Hoya.

José Antonio Monasterio, de Livanto Promociones, detalló que la mercantil desarrollará 566 viviendas en dos parcelas de La Hoya, de las que 114 (un 20 %) serán entregadas al Ayuntamiento. Como contraprestación por el valor del suelo municipal cedido para desarrollar estas promociones, "el procedimiento de permuta permitirá al Consistorio recibir 182 viviendas para su parque municipal", añadió después Dolón.

Terreno de La Manguilla, en la playa de La Mata, donde se van a construir 36 viviendas de protección pública / Áxel Álvarez

Requisitos

El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado además el procedimiento de participación pública para la elaboración de una nueva ordenanza municipal que regulará los criterios de baremación aplicables a las viviendas que pasen a formar parte del patrimonio municipal.

Esta normativa incorporará criterios vinculados al arraigo y a la vinculación territorial con el municipio, valorando aspectos como el tiempo de empadronamiento o el desarrollo de la actividad laboral en Torrevieja, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda de quienes mantienen una relación estable con la ciudad.

Con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia durante todo el proceso, el Consistorio pondrá a disposición de los ciudadanos una página web específica en la que se irá actualizando toda la información relativa a las promociones, requisitos, plazos, procedimientos de adjudicación y novedades relacionadas con el Plan Vive.

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, y Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja / Áxel Álvarez

Más vivienda

Durante su intervención, el jefe del Consell destacó el fomento de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana "para las personas que más lo necesitan y pensando especialmente en la gente joven", frente a los cero inmuebles sociales en las dos legislaturas anteriores, gracias a la puesta en marcha del Plan Vive y a la colaboración público-privada.

De hecho, insistió, en apenas tres años el Gobierno valenciano ha impulsado la puesta en marcha de casi 6.500 inmuebles en las tres provincias desde el inicio de esta legislatura, de las que 4.833 corresponden a viviendas de protección pública y en colaboración público-privada, a las que se suman 1.585 de promoción privada.

En este sentido, agradeció a los 320 ayuntamientos, "de todos los colores políticos", adheridos al Plan Vive por "creer en este proyecto y querer solucionar el problema de la vivienda, que solo se va a solucionar construyendo más viviendas", aseveró, al tiempo que añadió la necesidad de redactar una nueva legislación en materia urbanística que dé más autonomía a las administraciones locales, eliminar la burocracia y bajar los impuestos.

Mayor transparencia

Asimismo, Pérez Llorca hizo hincapié en que "la Generalitat está corrigiendo los errores del pasado". En este sentido, apuntó que "hoy adjudicamos las viviendas de una forma más transparente y objetiva", a través de un portal donde cualquier persona se puede inscribir y disponer de la información en el momento.

Así, recordó que la Generalitat ha recuperado "los principios de igualdad, objetividad y concurrencia para las adjudicaciones de VPP que el anterior Gobierno había eliminado en su decreto y que especifica la obligatoriedad de los notarios de comprobar el visado del comprador".

Además, agregó que se apuesta por una mayor publicidad, transparencia, control y seguridad, con la publicación obligatoria de las promociones en la web de la Generalitat, el registro electrónico de solicitudes y la creación de una Comisión de Valoración, colegiada, técnica e independiente, para evaluar los requisitos en los visados de los compradores, entre otras nuevas medidas puestas en marcha por el Consell.

Igualmente, añadió que se ha introducido el arraigo territorial como criterio clave en el acceso a viviendas de protección pública, priorizando a aquellas personas que quieran seguir viviendo en su municipio.

El presidente también ha incidido en que el Plan Vive contempla una reserva del 40% de las viviendas de protección pública para los jóvenes (40 %) y ha aludido a otras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo valenciano como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes y personas vulnerables, y el programa de garantías del Institut Valencià de Finances (IVF) para facilitar la adquisición de viviendas a los jóvenes y que permite financiar hasta el 100 % del inmueble.

Reivindicaciones

Por último, el presidente invitó al Ejecutivo de Sánchez a sumarse al Plan Vive, porque "hemos encontrado una buena fórmula para construir viviendas en la Comunitat Valenciana".

A su juicio, "si tuviésemos una verdadera colaboración y si el Gobierno de España se sumase a este proyecto, podríamos ser mucho más ambiciosos y no hablar de 10.000, sino de 20.000 viviendas de protección pública", instando además a tomar ejemplo de la Comunitat Valenciana en las rebajas fiscales, ya que "el 30 % del coste de una vivienda está solo en los impuestos", concluyó.