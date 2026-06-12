Veinte de los 22 aspirantes a ser taxistas en Orihuela catean el examen: "Preguntas ridículas que se olvidan de que los coches tienen GPS"

El segundo ejercicio de capacitación profesional para poder conducir un taxi dentro del municipio de Orihuela ha sentado como un jarro de agua fría a los candidatos que están realizando las pruebas para obtener una de las ocho nuevas licencias que el Ayuntamiento ha sacado en régimen de concesión.

El tribunal calificador ha publicado las puntuaciones del examen, y el resultado es desolador: solo dos de los 22 aspirantes, que ya habían pasado la primera prueba psicotécnica, lo han superado, con un 5,38 y 6,08, es decir, con un aprobado raspado teniendo en cuenta que se necesitaban cinco puntos como mínimo.

Hasta un ingeniero biomédico ha obtenido tan solo algo más de un cuatro. A muchos les ha jugado una mala pasada aquello de que cada respuesta incorrecta penalizaba con el 25 % del valor asignado a una correcta, y la mayoría se ha quedado a cuadros con un gran porcentaje de las 60 preguntas.

No solo había cuestiones sobre vehículos, normativa, infracciones, áreas de prestación conjunta o zonas de tarificación, sino que se requería un profundo conocimiento del término municipal, no solo del callejero -¿dónde se ubican las calles Luceros y Cristo de Zalamea?-, también dentro del ámbito sociocultural. A partir de la pregunta 17, parecía que el cuestionario se tornaba en demostrar aquello de ser muy oriolano.

Por ejemplo: cuál es el refugio antiaéreo visitable, dónde está el Museo Municipal del Belén, cuándo se celebra el Mercado Medieval y dónde el mercadillo de los martes, qué festividad es el 17 de julio, número de habitantes en el municipio o en qué franja de población se encuentra la Costa incluida la pedanía de Torremendo -literalmente-. Dónde se encuentra la oficina del Padrón, la Fundación ADIS, el colegio de abogados, el Mudic o el centro de formación e inserción profesional. Otra para nota: ¿qué pedanía se encuentra a 32 kilómetros del centro?

El recorrido desde la estación a la Casa Museo Miguel Hernández o el itinerario desde la Glorieta a la catedral. Ubicaciones en la Costa: el Ayuntamiento, el Centro Deportivo Municipal, la oficina de Correos, el Centro de Emergencias o el Hotel La Zenia.

Y hasta cuántos centros de salud dependientes de la conselleria hay en el litoral, cuántos consultorios médicos hay en las pedanías y qué centro sanitario hay en la avenida Teodomiro o a qué distancia se encuentra el Hospital Vega Baja desde la Glorieta tomando como carretera la CV-91.

Reclamaciones

"Es ridículo preguntar las calles de los centros de salud o de los centros comerciales cuando ahora todos los vehículos disponen de GPS", dice uno de los aspirantes, que asegura que va a impugnar unas cuantas preguntas, porque "la ley ha cambiado recientemente y muchas de las preguntas están obsoletas". Como él, presumiblemente, lo harán otros a juzgar por cómo están los ánimos tras la publicación de calificaciones. Incluso, otro de los que concursan se queja de que le hayan preguntado si puede certificar el castellano cuando es latinoamericano.

Los candidatos disponen de un plazo de cinco días hábiles para formular reclamaciones o alegaciones que después resolverá el tribunal en el plazo máximo de otros cinco días hábiles. Una vez resueltas, se publicará la relación definitiva de puntuaciones y de aspirantes que hayan superado las pruebas para su declaración como aptas para la expedición del certificado de competencia profesional para la prestación del servicio de taxi.

El mismo día que se publicaban las notas, este jueves, el concejal de Transportes, Víctor Sigüenza, informaba de que el procedimiento para la concesión de las ocho nuevas licencias continuaba avanzando, asegurando que, si se cumplen los plazos previstos, las nuevas licencias podrían quedar resueltas durante el próximo mes de julio.

El proceso para concederlas, pendientes desde 2015, comenzó hace un año. El servicio se presta en el municipio a través de 42 autorizaciones, las mismas desde 2005, pese a que la población ya se sitúa en los 88.000 habitantes, de los que unos 30.000 se concentran en la Costa, donde se acusa un número importante de residentes flotantes condicionado por la gran planta de viviendas turísticas pudiendo alcanzar -aunque no figure en las estadísticas oficiales- los 100.000 en época estival.

La ley establece que debe haber un taxi por cada mil censados. Así, la falta de taxis frente a una elevada demanda provoca picarescas como que particulares se ofrezcan abiertamente como taxis ilegales para transportar viajeros, por ejemplo, hasta Torrevieja, Elche o incluso al aeropuerto de Alicante o al de Corvera, en Murcia.

Y también fomenta la especulación entre quienes tienen un derecho en régimen de concesión de la Administración, ofertando la venta de su licencia por 195.000 euros, tal y como puso de manifiesto Ciudadanos en el último pleno con una moción para aumentar el número de licencias y los VTC, que se aprobó con los votos a favor del resto de grupos y la abstención del PP.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó hace un año las bases para la concesión de ocho nuevas licencias, un proceso que llevaba enquistado desde 2022, cuando el Ayuntamiento sacó 15 licencias -aunque la conselleria autorizaba 30-, una medida que se llevó al contencioso administrativo durante el mandato de PSOE y Ciudadanos, lo que hizo que en abril de 2023 se llegara a un acuerdo con el sector del taxi para que finalmente la cifra se rebajara a ocho.