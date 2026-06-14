El Chupinazo arranca las fiestas en honor a San Juan 2026 en Catral: aquí toda la programación

Catral ya tiene en marcha sus Fiestas de San Juan, con un amplio calendario que arrancó el viernes 29 de mayo. El primer gran fin de semana llegó el sábado 6 de junio, con la recepción institucional a la corte entrante a las 21.00 horas en el Ayuntamiento y, a las 21.30 horas, la elección y coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas de San Juan 2026 en la plaza de la Casa de Cultura. Fueron elegidas Elena Fortuna como reina juvenil y Martína Culiáñez como reina infantil.

El viernes 12 fue el turno de las peñas: a las 23.45 horas comenzó la recogida por los distintos locales de hostelería de Catral con charanga; a las 00.45 horas actuó José de Rico en la plaza del Ayuntamiento de Catral, donde también se eligió al rey o reina de las peñas, y a la 1.30 horas arrancó el Festival S.O.S. en la plaza de la Casa de Cultura, con varios DJ y animación.

Miles de personas

Este sábado fue el turno del Chupinazo, con el disparo del Gran Chupinazo a las 14.00 horas, que es el primero y original instaurado en la Vega Baja y que cumplía 18 ediciones con la plaza repleta con miles de personas, ya queda como uno de los primeros grandes momentos de esta edición - para el recuerdo festero de toda la comarca quedó la parodia dedicada en su día a Rita Barberá-.

La gran jornada del Chupiweekend había empezado a las 10.30 horas con la recogida de peñas y charangas por calles y bares; siguió a las 11.00 horas con el Festival del Chupinazo, pistolas de agua, sombreros y batalla de agua; a las 11.30 horas hubo pasacalles y actuación de DJ Trauma, y a las 13.00 horas tomó el relevo DJ Nano. Desde las 16.00 horas la fiesta continuó en los locales de ocio del municipio y, a las 21.00 horas, la plaza de la Casa de Cultura acogió los conciertos de Al Resé, Pedrá —tributo oficial a Extremoduro— y Reincidentes.

Eventos deportivos y educativos

La programación continúa este martes 16 de junio, a las 21.30 horas, con la graduación de Infantil del CEIP Azorín en la plaza de la Casa de Cultura, el mismo escenario donde el miércoles 17, también a las 21.30 horas, se celebrará la graduación de 6.º de Primaria del mismo colegio. El jueves 18, a las 21.00 horas, habrá exhibición de body combat a cargo del Club Taekwondo Catral en la plaza de la Casa de Cultura. El viernes 19 se abrirá con una exhibición de kárate de la Escuela Municipal a las 20.00 horas en la Casa de Cultura y, ya por la noche, a las 23.30 horas, la calle Purísima reunirá música actual y barracas de los locales de ocio en la Fiesta en la Calle.

El momento de las peñas

El sábado 20 será otro de los días señalados. A las 11.00 horas, la plaza de España acogerá el Chupinazo Infantil, con hinchables, hinchables acuáticos y actividades para los más pequeños. Por la tarde, a las 20.00 horas, se recogerá a las Reinas y Damas 2026 y, a las 20.30 horas, comenzará el Gran Desfile Multicolor, con recorrido por la calle Manuel Flores, la avenida de la Constitución y la calle Purísima. Participarán, entre otras, las peñas Rytmos y Stylos, M’akabo de Levantar, El Rabanico Tieso, Los Desocupaos, Puente El Rollo, Santa Águeda, Caturla, De Bar en Peor, La Media Docena, Nos Divertimos. A tu Pesar, Hu-Ha, Bureo, La Polla Teo, La Zambomba Baja y Los Roeros, además de las cortes infantil y juvenil. La noche terminará, a las 23.30 horas, con una nueva Fiesta en la Calle en la calle Purísima.

Programación de fiestas de San Juan 2026 / INFORMACIÓN/Programa de fiestas eleborado con IA

El domingo 21 comenzará a las 8.45 horas con el primer día del triduo a San Juan y, a las 9.00 horas, con la santa misa. A las 20.00 horas se disputará la final del Campeonato de Colombicultura San Juan 2026, con suelta en la confluencia de la calle 25 Años de Paz con la calle Cervantes, y a las 22.00 horas habrá festival de baile de la Escuela Susana Rytmos y Stylos en la plaza de la Casa de Cultura.

El lunes 22 seguirá el triduo a las 18.45 horas y la misa a las 19.00 horas; a las 20.30 horas, el Pabellón de Deportes Daniel Ros acogerá la exhibición del Club de Gimnasia Rítmica de Catral y, a las 22.00 horas, la plaza de la Casa de Cultura será escenario de la exhibición de danza de la Escuela de Danza del Conservatorio.

La víspera de San Juan, el martes 23, tendrá el tercer día de triduo a las 18.45 horas y misa a las 19.00 horas. A las 22.00 horas llegará la Gran Verbena-Cena de Sobaquillo de las peñas y el pueblo en general en el Parque de la Palmera, con música de DJ durante toda la noche y reserva previa de mesas y sillas hasta el 17 de junio.

El miércoles 24, Día Mayor de la Fiesta, comenzará a las 8.00 horas con el tradicional disparo de cohetería y volteo de campanas; a las 9.00 horas habrá misa; a las 19.30 horas, pasacalles de la S.U.M. La Constancia y recogida de Reinas y Damas 2026, y a las 20.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Juan Bautista, con asistencia de las autoridades municipales. A continuación saldrá la procesión del patrón y, al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Recta final

La recta final de las fiestas llegará con más actos sociales, deportivos y religiosos. El jueves 25, a las 20.30 horas, será la graduación del IES Catral en la plaza de la Casa de Cultura, y el viernes 26, a las 21.00 horas, la graduación de la Guardería Infantil Ángel de la Guarda en el mismo espacio. El sábado 27, a las 9.00 horas, comenzará el VI Open de Tenis 24h San Juan 2026 en el Polideportivo Municipal; a las 23.00 horas, la Banda de Música S.U.M. La Constancia ofrecerá el concierto en honor al Sagrado Corazón en la plaza de España; a medianoche saldrá el pasacalles de la Banderita y la tradicional traca por la calle Santa Bárbara, la plaza de España y la calle General Prim, y a las 00.30 horas habrá fiesta-baile en la plaza de España. El domingo 28, además de la continuación del Open de Tenis a las 9.00 horas, habrá misa a esa misma hora, I Concentración de Coches y Motos Clásicas a las 10.00 horas en el polígono industrial de San Juan, final del torneo de tenis a las 12.00 horas y, a las 20.00 horas, misa en honor al Sagrado Corazón con autoridades, procesión y castillo de fuegos artificiales.

Los saludas institucionales en el libro de Fiestas de 2026 ponen palabras al espíritu de estos días. El alcalde, Joaquín Lucas Ferrández, anima a “salir a la calle, compartir y sumar vuestra ilusión”; el concejal de Fiestas, Antonio Jesús Fabra Navarro, agradece a las peñas que “dan vida y alma a nuestras fiestas”; y el párroco, Carmelo Ramón Rives, desea que sean días “para reencontrarnos, para sanar heridas, para fortalecer vínculos familiares y vecinales”.

Reina y Damas Juveniles 2026 / PROGRAMA DE FIESTAS AYUNTAMIENTO DE CATRAL

Reinas y damas infantiles y juveniles

La corte infantil 2026 está formada por Martina Culiáñez Candela, como reina y las damas Yaiza Bonmatí Gómez, Dulce Mª Bailén Alonso,, que fue elegida reina, María Pérez Gómez y Ariadna López Carpenter. Ilusionadas por vivir las fiestas desde dentro, con edades entre los 8 y los 10 años y aficiones que van desde la danza, la gimnasia rítmica y el teatro hasta los animales, la equitación, el baile o el juego.

En la categoría juvenil, la corte está formada Elena Fortuna Mora, como reina y las damas Claudia Cartagena Cascales, Lorena Gelardo Juárez, Ana Mª Pelmus, y Clara Alonso Irañeta. Todas ellas llegan a esta experiencia con perfiles distintos, desde estudiantes universitarias de Magisterio, Biotecnología o Derecho hasta una maestra de Educación Infantil y Pedagogía Terapéutica, pero con un mismo hilo común: el deseo de representar a Catral y vivir las fiestas de San Juan desde una mirada más intensa y cercana.

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Reina y damas de infantiles de las fiestas de San Juan 2026 en Catral / LIBRO DE FIESTAS AYUNTAMIENTO DE CATRAL

La publicación festera también deja espacio para la memoria y las historias propias del municipio. Entre sus contenidos destaca el reportaje dedicado a Sara Illán Lacal, catralense vinculada al cine, el teatro, la ópera, el casting y la formación de actores, además de artículos de sabor local sobre el Quiosco Salinas, las almojábanas, la noche en que Extremoduro actuó en Catral y las primeras peñas, con Santa Águeda y Puente El Rollo como parte de esa memoria festera y vecinal.