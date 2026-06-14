Cruzar el Lago Ness a nado: el reto de un oriolano con discapacidad para seguir rompiendo barreras

El oriolano Juan José Caselles se mueve como vez en el agua. A sus 45 años, lleva nadando desde que tenía 17, cuando comenzó por "prescripción" médica lo que se ha convertido en un modo de vida. Conforme iba creciendo, detectó en su adolescencia que algo no iba bien en sus piernas. Primero lo achacó a que no paraba de jugar al fútbol, pero después dieron con el diagnóstico: tenía displasia de cadera. La cabeza del fémur no encajaba correctamente con la cavidad pélvica, provocándole inestabilidad, desgaste, dolor en la ingle y una ligera cojera.

Ni los viajes hasta un centro especializado de Madrid ni unas cuantas operaciones surtieron efecto. No volvería a andar bien. "No te vas a recuperar", le dijo su médico, así que para no ganar peso y fortalecer la espalda, le recomendó que empezara a nadar.

Era el año 1998. "Todavía no teníamos piscinas municipales en la Vega Baja", recuerda. Pero ni está carencia ni su enfermedad lo detuvieron. Juanjo dio sus primeras brazadas en las piscinas naturales del paseo marítimo Juan Aparicio de Torrevieja. Después fue hasta Elche, Alicante, el Palacio del Agua de Orihuela y -por fin- la piscina municipal de la ciudad salinera.

Con una discapacidad desde los 13 años, ha aprendido que la vida es un reto tras otro. Ahora es nadador del Club Natación Máster Murcia, donde lleva varios años en la disciplina de esta entidad. Pero las piscinas se le han quedado pequeñas hasta el punto de que se ha especializado en grandes pruebas a nado en aguas abiertas, dando visibilidad a la discapacidad para demostrar que "los discapacitados también podemos hacer deporte", asevera.

Los fines de semana entrena con un grupo de nadadores de la Vega Baja en las playas torrevejenses y de Orihuela Costa. Los Locos, Los Náufragos y Cala Capitán son sus favoritas para prepararse para unos desafíos titánicos que ha ido superando.

Juanjo antes de meterse al agua, en marzo, para recorrer 7 kilómetros hacia Punta Prima desde la playa de Los Náufragos / Áxel Álvarez

Retos

Así, ha logrado completar en 2016 hasta 21 kilómetros entre Tabarca y Alicante, los 31 kilómetros de la Ultra Ebre Swim Marathon y los 20 del Reto Solidario Club Aquarium desde La Vila a San Juan. Los 28 de la Batalla de Rande al año siguiente, un reto que repitió en 2023. La vuelta a Manhattan en 46 kilómetros en 2018. Otros 18 del Estrecho de Gibraltar en 2019 y 38 kilómetros entre Alicante y La Mata en 2021. El año pasado recorrió 20 kilómetros entre Lisboa y Cascais y se enfrentó al reto solidario en beneficio de la Asociación La Sonrisa de Antonio de Catral y de la investigación del cáncer infantil a través del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, nadando casi 29 kilómetros del litoral de la comarca durante nueve horas para dejar claro que uno de sus cometidos es contar su historia de superación para ayudar a otra gente con discapacidad.

"Ya solo me queda el Canal de la Mancha y el Lago Ness", afirma. Hace unos meses echó la inscripción para nadar durante unas 11 o 12 horas los 36 kilómetros de distancia entre una orilla y otra del imponente lago de las tierras altas de Escocia, previo pago de 2.000 euros, ya que esta prueba requiere una importante logística. La competición dura una semana en la que cada día se pone a prueba un único nadador que va acompañado por una embarcación avituallamiento y un equipo de seguridad que le asistirá durante todo el recorrido.

Juanjo fue seleccionado gracias a su currículum de competiciones de larga distancia que ha realizado. Esta travesía está considerada como una de las más difíciles en el mundo de las aguas abiertas. Tanto que la mayoría de participantes abandonan sin concluir la etapa. "Mi objetivo es terminar la prueba, teniendo en cuenta que es en condiciones muy complicadas", declara. El frío será la mayor dificultad. La temperatura media del agua ronda los 13 grados y la del ambiente puede ir entre los 10 y los 16 grados, con fuertes y fríos vientos que pueden hacer que el termómetro baje de los 10 grados en algún momento.

Entrenamiento

Para prepararse antes de la cita, el 2 de septiembre, ha estado nadando sin neopreno en el litoral torrevejense y oriolano durante los meses más fríos del invierno, realizando entrenamientos largos de varias horas en el mar desde diciembre para intentar imitar las condiciones que se darán en el verano escocés, aunque "no es comparable", reconoce. Así lleva a sus espaldas casi 400 kilómetros.

Ahora que darse un chapuzón en las playas de la Vega Baja ya no es cosa solo de valientes, seguirá con la preparación en otros lugares. Por ejemplo, el próximo sábado vuelve a la Batalla de Rande. La longitud del recorrido -de 27 kilómetros-, las corrientes y la temperatura del agua hacen que sea una travesía muy exigente y un auténtico reto para los nadadores de aguas abiertas. Partiendo de las islas Cíes para finalizar en la isla de San Simón, "es la prueba más dura en España de nado sin neopreno en las aguas a 16 grados de la ría de Vigo", explica Juanjo, que ya la ha superado en dos ocasiones anteriores.

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Ya en la cuenta atrás, Juanjo viajará a Escocia unas semanas antes para sumergirse tres horas diarias y aclimatarse al medio hostil de una travesía que de nuevo lo pondrá a prueba. Con su historia de vida, a buen seguro, ni el monstruo del Lago Ness lo detendrá.