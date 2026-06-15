Una atención más integral y humanizada para afrontar el duelo gestacional y neonatal: el Hospital Vega Baja implanta un nuevo protocolo

El Hospital Universitario Vega Baja registró el año pasado 42 pérdidas gestacionales de menos de 22 semanas y siete en gestaciones de más de 22 semanas. El centro hospitalario acaba de implantar el protocolo de "Atención profesional y acompañamiento a la mujer en duelo perinatal y neonatal", un documento elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales que establece un modelo centrado en las necesidades de las familias que afrontan una pérdida gestacional o el fallecimiento de un recién nacido.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una respuesta asistencial integral y humanizada, que contemple tanto la atención clínica como el acompañamiento emocional durante una situación especialmente delicada.

Según ha explicado la adjunta de matronas y enfermera supervisora de Partos y Obstetricia del Hospital Vega Baja, Olaya Bernabé, "la muerte de un hijo o hija antes de nacer o el diagnóstico de una enfermedad limitante de la vida intrauterina son experiencias especialmente dolorosas para la mujer y su pareja, que pueden tener un impacto prolongado tanto a nivel físico como emocional".

Para facilitar la implantación del protocolo, el hospital está desarrollando sesiones formativas dirigidas a profesionales de todos los servicios y unidades implicados en la atención al duelo perinatal y neonatal, entre ellos paritorio, consultas y hospitalización de Ginecología y Obstetricia, hospitalización de Urología y Cirugía, Anestesia y Reanimación, área quirúrgica, Neonatología, Anatomía Patológica, Psiquiatría y Salud Mental, Atención Primaria y personal de apoyo.

Integrantes del Comité Duelo Perinatal del Hospital Vega Baja / Información

Atención adaptada a cada situación

El protocolo establece circuitos y pautas específicas según el momento en que se produce la pérdida -temprana, intermedia, tardía o neonatal- con el objetivo de garantizar una atención coherente y adaptada a cada circunstancia.

Entre las medidas contempladas destaca la protección de la intimidad y del bienestar emocional de la mujer. En aquellas situaciones en las que el parto debe desarrollarse tras el fallecimiento del bebé, el hospital incorpora medidas organizativas destinadas a favorecer un entorno tranquilo, reservado y respetuoso.

Asimismo, el protocolo contempla ofrecer a las familias, si así lo desean, tiempo y acompañamiento para despedirse y conservar recuerdos relacionados con su hijo o hija.

Entre estas opciones se incluyen huellas, elementos identificativos o recuerdos personales, siempre respetando las preferencias y decisiones de cada familia. El centro ofrece también la posibilidad de contar con imágenes realizadas por una fotógrafa especializada y dispone de una cuna de abrazos que permite ampliar el tiempo de acompañamiento en condiciones adecuadas.

El protocolo incorpora además atención psicológica especializada para aquellas familias que lo necesiten. Las derivaciones a Salud Mental pueden realizarse tanto desde Atención Primaria como desde el ámbito hospitalario. El psicólogo Carlos Giménez señala que "al menos cada semana atendemos a una pareja por circunstancias derivadas de una pérdida gestacional o de una depresión posparto, y la mayoría coincide en destacar la calidad humana con la que se les ha atendido en nuestro hospital en momentos tan difíciles".

La intervención psicológica tiene como objetivo acompañar el proceso de adaptación emocional y detectar situaciones que puedan requerir un seguimiento más específico.

El acompañamiento de las matronas de Atención Primaria es esencial para garantizar la continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria. El protocolo también contempla el acompañamiento en aspectos relacionados con la recuperación física y el manejo de la lactancia, ofreciendo información individualizada sobre las distintas alternativas disponibles.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario Vega Baja refuerza su compromiso con una atención cada vez más humana, respetuosa y centrada en las necesidades de las familias en momentos de especial vulnerabilidad.