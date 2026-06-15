Casados en Orihuela por los pelos: el PP acusa a Ciudadanos de dejar plantados a los novios

El PP de Orihuela ha acusado a Ciudadanos de incumplir sistemáticamente los turnos para celebrar las bodas civiles organizadas por el Ayuntamiento, criticando a la formación naranja por "la actitud irresponsable y la falta de compromiso institucional que viene demostrando de forma reiterada". El calendario se fija en enero para repartir los turnos semanales entre los concejales que integran la Corporación.

Los populares han lamentado que este mismo fin de semana se haya vuelto a repetir una situación que, según han afirmado, "lejos de ser un hecho aislado se ha convertido en una práctica habitual desde principios de año". En esta ocasión, han señalado que José Aix, portavoz de Ciudadanos, al que correspondía el turno de celebración de matrimonios civiles, no acudió a las ceremonias programadas, sin que ninguno de los otros miembros de su grupo asumiera la responsabilidad de sustituirlo, obligando a "una reorganización de urgencia para evitar que dos parejas vieran alterado uno de los días más importantes de su vida".

En este sentido, el PP ha manifestado que "resulta injustificable alegar problemas de agenda o imprevistos cuando existe margen más que suficiente para planificar la asistencia o coordinar sustituciones dentro de cada grupo político", añadiendo que "lo ocurrido este fin de semana es la consecuencia de una falta de implicación que se viene repitiendo desde hace meses". "Los vecinos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la desorganización o la falta de interés de quienes han asumido voluntariamente una responsabilidad pública", han señalado las mismas fuentes.

Así, han insistido en que no responde a una ausencia puntual, sino a una conducta reiterada que ha obligado durante meses al resto de ediles de la Corporación a asumir funciones que corresponden a la formación naranja: "Mientras los demás grupos cumplen con los turnos establecidos, los concejales de Ciudadanos han dejado sistemáticamente sin cubrir numerosas ceremonias, trasladando esa responsabilidad al resto de representantes municipales".

En este caso, Irene Celdrán y Rocío Ortuño, que se encontraban en ese momento en Orihuela, se prestaron para oficializar las bodas programadas este fin de semana, aunque tuvieron que retrasarse unos minutos.

Dedicación

Los populares han destacado que otros grupos con menor representación han demostrado que el cumplimiento de estas obligaciones depende exclusivamente de la voluntad de trabajar y de respetar los compromisos adquiridos con los vecinos, atendiendo todos los turnos que les han correspondido desde el inicio del año y organizándose entre ellos cuando ha sido necesario. "Si dos concejales son capaces de organizarse, resulta incomprensible que tres de Ciudadanos no sean capaces de garantizar un servicio que conocen desde enero y para el que disponen de tiempo suficiente para planificarse", han afirmado.

Para el grupo popular, lo más grave de esta situación no es únicamente la carga de trabajo adicional que recae sobre otros concejales, sino la imagen de desinterés que se traslada a los ciudadanos, ya que, han recalcado, "detrás de cada boda civil hay familias, invitados, desplazamientos, reservas y meses de preparativos. No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera, sino de un acto muy importante para los vecinos que merece respeto, seriedad y compromiso institucional".

Asimismo, los populares han recordado que dos de los tres concejales de la formación que lidera Aix desempeñan sus funciones con dedicación retribuida, por lo que han considerado que esa condición debe llevar aparejada una mayor responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo.

Avisos

Por su parte, la reacción de Aix no se ha hecho esperar. El edil ha explicado a este periódico que avisó con suficiente antelación, el lunes pasado en el grupo de WhatsApp que tienen los portavoces, advirtiendo de que le era imposible oficiar las bodas previstas para jueves, viernes y sábado -ni el resto de fines de semana de junio-, al tiempo que se ofrecía a oficiar ceremonias en otras fechas. La respuesta llegó a ese mismo grupo cuatro días después -el viernes- con un mensaje en representación del alcalde indicando que deberían sustituirse entre sí los otros concejales del grupo, Mar Ezcurra y Luisa Boné.

Ese mismo día, Aix le explicó la situación a una concejala popular, a la que pidió que hablara con el alcalde para sacar del apuro en el que se encontraba la funcionaria encargada de estos temas, que "estaba innecesariamente entre la espada y la pared por capricho de quien se supone que es la máxima autoridad municipal", ha apuntado, al tiempo que llamó a Vegara, pero "aún estoy esperando su respuesta", ha lamentado.

Aix ha estallado, así, contra "la mala leche -o cutrez- que hay detrás de esta nota de prensa del PP" y contra "el nivel del alcalde que tenemos en Orihuela", el único miembro de la Corporación con competencias para casar. De hecho, ha recordado, "cada vez que un concejal casa a alguna pareja, como aparece en el texto de la ceremonia, lo hace por delegación del alcalde".

Después, ha publicado en sus redes sociales que tal vez esto responde a "su nerviosismo por sus últimas visitas al juzgado o simplemente es que el señor Vegara está muy desocupado. Quizás él, "experto en agendas", debería agendarse todas las bodas y dejar la gestión para otros".

Noticias relacionadas

"De no ser por el lamentable estado de la ciudad, por el abandono que sufren los colegios, por la parálisis en la que llevamos tanto tiempo instalados, por el hecho de pagar por las basuras el triple de lo que se pagaba antes y por tantísimas cosas, esta noticia podría resultar hasta cómica", ha concluido, al tiempo que ha pedido a PP y Vox que solucionen los problemas a los oriolanos y "se dejen ya de chorradas".