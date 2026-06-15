Denuncian supuestas irregularidades en la oposición a agentes de movilidad en Torrevieja

Al menos tres aspirantes a las oposiciones de bolsa de empleo para agente de movilidad impulsadas por el Ayuntamiento de Torrevieja han presentado o van a presentar recurso de alzada contra el listado provisional de candidatos admitidos. Los recursos se centran fundamentalmente en una supuesta irregularidad detectada en el examen práctico en la que se incorporó una pregunta sobre el callejero cuando ese temario figuraba solo en la prueba teórica en las bases de la convocatoria.

El Ayuntamiento aprobó a finales de 2025 esta convocatoria para crear una bolsa de empleo temporal de agente de movilidad. El puesto pertenece al grupo C2 y está orientado a funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano, apoyo en incidencias, colaboración con la Policía Local y uso de vehículos municipales y está diseñado para cubrir 20 vacantes con un coordinador. El objetivo es reforzar las labores de tráfico y descargar a la plantilla de agentes de la Policía Local de esas funciones, que acaparan buena parte de los turnos de servicio a primera hora de la mañana y a la salida de los centros educativos. Los agentes podrán sancionar, ordenar la retirada de vehículos de la grúa o colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tareas de auxilio en caso de accidentes, manifestaciones y conflictos privados que tengan incidencia sobre el tráfico. Serán agentes de la autoridad en las materias de regulación y ordenación del tráfico.

Pregunta

La pregunta en cuestión suponía la mitad de la puntuación del examen práctico. No era una pregunta cualquiera, su valor era de cinco sobre el total de diez puntos posibles de la prueba. Y además de abordar el callejero cuando no tocaba en el examen práctico, según los reclamantes, era de lo más elaborada, para un nivel experto. Su resolución para lograr los cinco puntos entrañaba un conocimiento del callejero de Torrevieja muy detallado -nada sencillo con más cien residenciales, viales que siguen duplicados en su denominación y otros que carecen de nombre-. Un callejero del que siguen aprendiendo a diario policías locales y bomberos con años de antigüedad en el puesto.

Esta era la pregunta: "Indique el lugar donde se encuentra la valla que corta la circulación de vehículos de acceso al Colegio Acequión y también su forma de proceder y el recorrido que le sugiere al conductor teniendo en cuenta que debe incluir en el recorrido las calles Avenida de la Estación y calle Bergantín".

Un número relevante de candidatos obtuvieron el cinco al completar las dos preguntas que valían 2,5 puntos. Mientras otro grupo muy definido obtuvo un 9 en esa prueba porque sí completó la pregunta. Una diferencia determinante en la valoración final.

Lo que pide el recurso es, en esencia, que se anule la pregunta y se califique a los aspirantes en función de las respuestas ante las otras dos situaciones presentadas en la prueba.

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, señaló este lunes que no tiene constancia de la presentación de los recursos y que habrá que valorar desde el punto de vista administrativo, en caso de que finalmente se presenten, si esas reclamaciones paralizan los nombramientos, dado que ya se han publicado las listas de admitidos. La previsión del equipo de gobierno es que los agentes pudieran estar desplegados este verano, y en un plazo más realista, para el arranque del curso escolar en septiembre.

La pregunta de la polémica / INFORMACIÓN

Un asesor

Entre los aspirantes admitidos que logran plaza provisionalmente figura un asesor del alcalde Eduardo Dolón asignado al área de Fiestas del Ayuntamiento, que como cualquier otro candidato que cumpliera los requisitos -se presentaron más de 150 solicitudes-, tenía opción a presentarse a estas pruebas. También se encuentran personas con un grado de mayor o menor vinculación con funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento, algo muy habitual en un municipio con 113.000 habitantes, pero con una población nativa que apenas alcanza los 15.000 y que forma parte del interés que generan la promoción de estas plazas.

La plantilla municipal está formada por más de 700 empleados públicos, sin contar con las empresas proveedoras de servicios públicos al Ayuntamiento, que elevan ese número por encima de las 1.500.

Pruebas

El proceso selectivo para agente de movilidad era por oposición libre y constó de tres pruebas obligatorias y eliminatorias: una prueba física, un examen teórico tipo test y un ejercicio práctico relacionado con las funciones del puesto. La prueba física exigió superar al menos tres ejercicios entre salto de longitud, salto de altura, carrera de velocidad, carrera de resistencia y natación, con marcas diferenciadas para hombres y mujeres.

El examen teórico contó con 50 preguntas tipo test sobre el temario de la convocatoria. Aquí es donde los aspirantes esperaban encontrarse con asumir preguntas relacionadas con el callejero. Para superarlo era necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10. El ejercicio práctico, donde figuró la polémica pregunta, se basaba en resolver por escrito supuestos vinculados al trabajo diario del agente de movilidad. También exigía una nota mínima de 5 puntos.

Las personas interesadas debían tener al menos 18 años, contar con el título de ESO o equivalente, disponer de los permisos de conducir B y A2, tener capacidad física y psíquica para el puesto y carecer de antecedentes penales. El tribunal está formado por la directora general de Contratación como presidenta, el funcionario habilitado nacional del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno como secretario y cuatro mandos de la policía local como vocales, entre ellos el director general del cuerpo policial, además de un grupo de colaboradores, en especial funcionarios del área de Deportes.