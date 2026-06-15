Nueva maquinaria para revertir el estado de las zonas verdes de Orihuela Costa

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado este lunes nueva maquinaria para la empresa municipal Ildo, que se encarga del mantenimiento de parques y zonas verdes de la Costa, tras las necesidades detectadas durante el primer año y medio de funcionamiento del contrato, que arrancó en febrero del año pasado con un año de retraso y un coste de 4,5 millones de euros.

La Concejalía de Infraestructuras, que dirige Víctor Valverde, ha invertido 150.000 euros en la compra de un tractor equipado con diversos implementos, entre ellos una desbrozadora, así como un camión con brazo articulado de hasta 24 metros de altura útil destinado principalmente a los trabajos de poda de palmeras y arbolado de gran porte. La compra se ha realizado sin recurrir a fórmulas de renting o alquiler, directamente por parte de la empresa municipal, que asumió el servicio con 38 empleados y una flota de 12 vehículos y cinco remolques para cubrir 2,5 millones de metros cuadrados, con 213 zonas verdes y 7.000 palmeras.

Nuevo camión con brazo articulado de hasta 24 metros de altura / Información

Con la encomienda de gestión, desistiendo de una licitación que ya estaba en marcha, el Ayuntamiento amplió el número de operarios de 17 a 38, incluyendo un ingeniero agrónomo especializado en jardinería. De ellos, el 70 %, que son empleados con discapacidad, no maneja maquinaria. De ahí que los residentes, a tenor de que se ha demostrado que el servicio es insuficiente, reclamen más personal especializado, sin olvidar que aún no se ha actuado en áreas infantiles.

"Cuando comenzó el servicio se establecieron unos medios materiales que, con la experiencia acumulada, hemos podido evaluar para adaptarlos mejor a las necesidades reales del trabajo diario. Algunos medios se han demostrado menos necesarios y otros, como los que hemos comprado, eran imprescindibles para seguir mejorando el servicio", ha señalado Valverde durante la presentación en la explanada de Playa Flamenca.

Mejoras

Además, el edil ha destacado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para reforzar el mantenimiento de la jardinería del litoral: "Hemos sido capaces de duplicar prácticamente la inversión destinada a este servicio, pasando de un contrato de 750.000 euros a uno de 1,4 millones de euros, incrementando tanto los medios humanos como los medios técnicos".

En este sentido, Valverde ha asegurado que la incorporación de esta nueva maquinaria permitirá seguir mejorando el estado de parques y jardines. "Seguimos trabajando para adaptar los contratos a las necesidades reales de cada zona verde y lograr que los vecinos perciban una mejora constante en el mantenimiento de todos los espacios públicos de Orihuela Costa", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso permanente del equipo de gobierno con la Costa y con la mejora continua de los servicios públicos. "Este nuevo equipamiento viene a reforzar un servicio que ya había mejorado notablemente desde que se cambió el modelo de gestión", ha manifestado, al tiempo que se ha mostrado seguro de que "ahora esa mejora va a ser todavía más visible gracias a estos nuevos medios".

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El alcalde ha concluido recordando otras actuaciones que el Ayuntamiento está impulsando en la Costa, como los trabajos de asfaltado, la reurbanización de importantes avenidas, las mejoras en las playas y los futuros cambios previstos en la gestión del servicio de residuos sólidos urbanos.