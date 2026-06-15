Dos nuevas piezas en el Museo de Historia y Cultura de Bigastro: una orza del siglo XIX y un fósil de sirenio de millones de años

El Museo de Historia y Cultura de Bigastro, que abrió sus puertas hace tres años, ha presentado dos nuevas piezas que pasan a formar parte de sus fondos gracias a la donación realizada por los vecinos del municipio Teresa García Belmonte y Efrén Pamies, una aportación que se aprobó en el último pleno ordinario de mayo.

Las dos piezas quedarán expuestas de forma permanente en el museo. Una de ellas es una orza utilizada para conservar el "pie del pan". García Belmonte explicó durante la presentación el uso tradicional de este recipiente, que data del siglo XIX, y relató cómo se elaboraba el pan en las casas de Bigastro. A través de su testimonio recordó el proceso de amasado, fermentación y cocción en los hornos, así como diferentes vivencias familiares relacionadas con la obtención de harina y la elaboración del pan durante los años posteriores a la Guerra Civil.

Orza que se utilizaba para el pan en el siglo XIX / Información

Por su parte, Pamies presentó la segunda pieza incorporada al museo: un fósil localizado en la zona de la Pedrera. Tras consultar con paleontólogos y especialistas en fósiles, todo apunta a que se trata de restos de un sirenio, un mamífero acuático cuyos descendientes actuales serían los manatíes y el Dugong dugon (el sirenio actual de tamaño más pequeño, único representante de su género y el único miembro superviviente de la familia Dugongidae).

Pamies descubrió la pieza durante uno de sus recorridos por el paraje, decidiendo recuperarla al comprobar el riesgo de deterioro que sufría debido a los desprendimientos producidos en la zona tras la dana de 2019. El fósil, que conserva marcas correspondientes a costillas y vértebras del animal, procede de materiales geológicos datados entre el Mioceno y el Plioceno, con una antigüedad aproximada de entre 11 y 5 millones de años.

Fósil con vértebras y costillas de un sirenio / Información

El donante también detalló el proceso de limpieza y conservación realizado antes de su traslado al museo, utilizando técnicas y productos empleados habitualmente en paleontología y arqueología para proteger este tipo de hallazgos.

Así es el nuevo museo de historia y cultura de Bigastro / Áxel Álvarez

Tanto la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, como la concejala de Cultura, Alejandra Moya, han agradecido la generosidad de los donantes, destacando al mismo tiempo la importancia de seguir enriqueciendo el patrimonio histórico y cultural del municipio.

Patrimonio

La regidora destacó el valor de las piezas incorporadas, tanto por su vinculación con la historia y las tradiciones de la localidad como por la información que aportan sobre el pasado del territorio, mientras que la edil subrayó la importancia de ambas incorporaciones coincidiendo con la celebración del 325 aniversario de Bigastro: "La orza representa una parte fundamental de la historia cotidiana y las tradiciones del municipio, mientras que el fósil permite conocer un pasado mucho más remoto del territorio", resaltó Moya, que añadió el valor educativo de estas piezas para las visitas escolares y para todos los vecinos que acuden al museo, animando a la ciudadanía a seguir colaborando con la conservación del patrimonio local mediante la donación de objetos y hallazgos de interés histórico.

El museo se encuentra en la calle Murillo -detrás del Ayuntamiento-, con una sala de unos 35 metros cuadrados que alberga piezas de gran valor histórico y paleontológico, de hasta 3.000 años de antigüedad, y artesanía local.