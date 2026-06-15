Torrevieja aprueba el proyecto definitivo para rehabilitar las Eras de la Sal al cabo de cinco años por 15 millones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado los proyectos de ejecución para la construcción del Museo del Mar y de la Sal y su entorno, cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), además del proyecto de ejecución de la Casa de Administración de las Salinas y el Caballete de las Eras de la Sal, redactados por estudio Pedrosa Arquitectos SLP. El presupuesto base de licitación es de 15.494.541 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución previsto de 20 meses.

No incluye la construcción del Auditorio al descubierto destinado a acoger el Certamen Internacional de Habaneras, que el equipo de gobierno se reserva para anunciar en las próximas semanas y cuyo presupuesto superará, también, los diez millones de euros. Ambas intervenciones se sacarán a concurso en paralelo, los plazos no comenzarán a contar hasta la formalización del contrato de obras.

Obras y más obras

Esa previsión garantiza, después de cinco años, que en la recta final del actual gobierno del Partido Popular el espacio, origen histórico de Torrevieja como municipio, se vea en obras. En estos momentos el recinto se encuentra semiabandonado, repleto de maleza y especialmente deteriorado en la zona del tornavoz, incluidos los históricos restos hallados tras las excavaciones arqueológicas contratadas por el Ayuntamiento tanto en las Eras de Arriba como las de Abajo. Una parte de las Eras Altas se emplean ahora como aparcamiento de camiones y zona de acopio de materiales para la rehabilitación de la Fábrica de Hielo.

El deterioro del recinto se oculta desde hace unos meses por el vallado perimetral con imágenes que recrean el resultado final que el municipio quiere para el recinto: en esencia ganar más espacios peatonales con un tramo de paseo superior, denominado "Paseo de la Sal" e inferior "Paseo del Mar" -al que habrá que cambiar de denominación porque ya está "cogido" por el centro de ocio recién inaugurado, para conectar la senda de Maestro Velero con el paseo Vista Alegre y un museo con un parque en la cubierta superior. Una visión "contemporánea", mantiene el proyecto, de la rehabilitación del recinto del siglo XVIII sin que se detalle a qué responde ese adjetivo.

El proyecto definitivo, aprobado en junta de gobierno el pasado viernes, llega cinco años después de que se anunciara, en febrero de 2021, todavía con mascarillas, en rueda de prensa en las Eras de la Sal por Eduardo Dolón y el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Después, en la precampaña electoral de 2023 Dolón, como candidato y alcalde organizó un acto para presentar esta misma obra como inminente y año tras año desde 2022 ha asegurado que al siguiente el Certamen Internacional de Habaneras volvería al recinto que lo había acogido desde la década de los setenta en un nuevo auditorio. La complejidad del propio proyecto, la falta de autorización del Consell sobre el dominio público del puerto para el auditorio -que incluía una intervención sobre el espejo de agua de la bahía que no veía clara-, y la prioridad municipal de financiar la remodelación del frente marítimo junto a la zona de ocio, lo ha impedido.

En su nota de prensa, el Ayuntamiento asegura que con esta aprobación "se culmina una fase decisiva de uno de los proyectos estratégicos más importantes para la transformación urbana y patrimonial de Torrevieja", que permitirá, a su juicio, "recuperar y poner en valor el conjunto histórico de las Eras de la Sal como gran espacio cultural, turístico y ciudadano abierto al mar".

Contemporánea

El proyecto apuesta por una intervención "contemporánea" que recupera el paisaje industrial salinero y refuerza "la identidad histórica de este enclave único de la ciudad". La actuación permitirá articular de manera más eficiente la relación entre el museo, las Eras de la Sal, lo que ahora ha bautizado como Paseo de la Sal y el frente marítimo mediante una nueva secuencia "de espacios públicos, plazas y recorridos peatonales que favorecerán la conexión entre patrimonio, cultura y actividad urbana".

Uno de los objetivos principales es reforzar la integración entre el entorno expositivo y el paisaje salinero, generando recorridos paralelos a distintos niveles que permitirán al visitante comprender "mejor la historia y evolución de la actividad salinera que dio origen a Torrevieja" y mejorará la accesibilidad de todo el ámbito, reforzará la continuidad del borde marítimo y transformará espacios actualmente fragmentados en un conjunto urbano coherente, atractivo y plenamente integrado en la ciudad.

D. Pamies

De esta inversión, 11.761.032,88 euros corresponden a la construcción del futuro Museo del Mar y de la Sal, mientras que 3.733.508 euros se destinan a la ejecución del "nuevo Paseo de la Sal", que discurrirá por la zona superior de las Eras en lo que ahora es la avenida Faleria y las Eras Altas. Este espacio, anuncia el gobierno municipal, "actuará como elemento vertebrador de todo el conjunto patrimonial y cultural de las Eras de la Sal" y con lo que denominó como Paseo del Mar -antes de que esa denominación la registrara como su marca comercial el centro de ocio-, área para conectar el tramo de la Era Baja, con los muros y el caballete, con el paseo del Maestro Velero al sur y el paseo Vista Alegre, al norte.

El órgano colegiado también aprobó el proyecto de ejecución de la Casa de Administración de las Salinas, "edificio protegido y catalogado como Elemento de Interés Arquitectónico Urbanístico". La nota municipal señala, por error, que es también Bien de Relevancia Local, pero en realidad no cuenta con esta figura de protección patrimonial.

La intervención permitirá "recuperar este inmueble histórico respetando sus valores arquitectónicos y patrimoniales", restaurando sus fachadas, espacios interiores y elementos constructivos originales, al tiempo que se adapta a los nuevos usos culturales y museísticos previstos para el conjunto de las Eras de la Sal, según las mismas fuentes. El edificio, en muy mal estado en sus elementos exteriores, aunque con estabilidad estructural en el interior, según los estudios realizados por la Universidad de Alicante en 2021, se convertirá en una pieza clave dentro del recorrido expositivo, actuando como punto de transición entre la ciudad, el museo, el paseo y el frente marítimo.

Recreación del resultado de la rehabilitación en el proyecto básico / INFORMACIÓN

Caballete

El proyecto incluye también la restauración integral del Caballete de las Eras de la Sal, construido en 1999. Aunque la nota municipal señala que es histórico, se levantó en una actuación de recreación con reminiscencias de la estructura salinera original, siendo financiada como "mejora" de la construcción del paseo de Juan Aparicio. Según la nota de prensa, se trata de "uno de los símbolos más representativos del patrimonio industrial salinero de Torrevieja". La actuación contempla la consolidación y recuperación de su estructura, la corrección de patologías y la adaptación del conjunto a las exigencias actuales de seguridad y conservación, garantizando así su preservación para las futuras generaciones.

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Además de proteger este "elemento singular, la intervención reforzará su papel como hito visual del paisaje salinero y como pieza fundamental dentro del futuro recorrido cultural y turístico de las Eras de la Sal. El Ayuntamiento ha anunciado el proyecto sin dar acceso, todavía, al documento base para gestionar esta nueva aportación multimillonaria de dinero público.