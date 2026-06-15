Torrevieja invertirá 653.000 euros para amarrar tres ediciones del Low Festival hasta 2028

El Ayuntamiento de Torrevieja dio cuenta el lunes de la aprobación el expediente de contratación del patrocinio del evento Low Festival con el que pretende amarrar tres ediciones del festival indie en la ciudad hasta 2028. Con esta fórmula la administración local de la ciudad turística pretende consolidar la propuesta que durante años tuvo como escenario Benidorm y que se estrena por primera vez en Torrevieja.

El coste previsto por año asciende a 217.800 euros anuales, con IVA incluido. La duración planteada es de un año inicial más dos posibles prórrogas, por lo que el patrocinio podría abarcar las ediciones de 2026, 2027 y 2028. En caso de ejecutarse las tres anualidades, el importe total con IVA ascendería a 653.400 euros.

Bandas

El festival se celebrará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el parque Antonio Soria de Torrevieja y buscará asentarse en su nueva ubicación con un cartel marcado por la combinación de sonidos nacionales e internacionales, donde también destacan formaciones consolidadas con otras de nuevo cuño.

La organización, como ha recogido INFORMACIÓN, ya ha confirmado a bandas de tirón internacional como The Hives, Editors y Kasabian; además de nombres nacionales como León Benavente o Sidonie y otras propuestas como La Plata, Toldos Verdes o Cycle. Los proyectos que cierran esta nueva lista de actuaciones son Ladilla Rusa, Nerve Agent, Biela, Ciutat, Innmir, Flash Stereo Club DJs y Neverland Bari. Así, se unen a formaciones previamente anunciadas como Love of Lesbian, La Casa Azul, Fangoria o Dani Fernández. Además, el macrofestival también da cabida a jóvenes artistas que están reinventando el género como Barry B, Alcalá Norte o Ginebras.

Impacto de marca y publicitario

El retorno para las arcas municipales de esa inversión de dinero público solo podrá cuantificarse en el impacto de la celebración en difusión en la semana con mayor ocupación turística de la ciudad, en la que se espera una ocupación estimada igual o similar a la de 2025 con más de 450.000 personas. Torrevieja aportará a la promotora Producciones Baltimore, liderada por José Manuel Piñero, esos 217.000 euros a cambio de una contraprestación publicitaria, promocional o de posicionamiento de marca Torrevieja como ciudad turística.

Algo que, por otra parte, la productora lleva realizando desde el minuto uno en el que anunciaba que dejaba Benidorm el pasado mes de noviembre porque también se la juega en esta apuesta: espera dar cabida a 20.000 personas en cada una de las jornadas en la explanada de 80.000 metros cuadrados con la que cuenta Torrevieja en el parque Antonio Soria.

Al tratarse de un tipo de procedimiento especial en exclusividad, ya está cerrado. Solo resta negociar las condiciones del patrocinio y firmar.

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Adiós al Big Sound

En la misma reunión del órgano colegiado, el Ayuntamiento daba carpetazo formal a la renuncia de la productora del Big Sound para celebrar edición en Torrevieja este verano por falta de demanda de entradas, una decisión anticipada por el propio Ayuntamiento. La idea municipal era copar con tres grandes conciertos el verano torrevejense, para sumar al Brilla Torrevieja -la apuesta local ya consolidada de espectáculos distribuidos durante varios fines de semana-, el Low Festival y el Big Sound. La renuncia a este último se ha hecho de mutuo acuerdo sin reclamación por parte municipal, que ya había llevado a cabo algunas acciones de promoción.