Los vecinos de Portalicos de Torrevieja pierden 1,6 millones de fondos europeos al rechazar la reforma gratuita de sus pisos y edificios

El Programa Barrios financiado por la Unión Europea proponía a los vecinos de tres grandes comunidades de propietarios con 348 pisos de Torrevieja ubicadas en torno a la calle Portalicos, junto al Acequión salinero, mejorar la eficiencia energética de sus viviendas con la instalación de placas solares y arotermos en sustitución de calentadores eléctricos y de butano y resolver problemas estructurales de los edificios, sobre los que recaen expedientes de peligrosidad municipales.

En el caso de Torrevieja el Ayuntamiento asumía la aportación individual para la inversión en la mejora de la eficiencia energética. Era gratis. Pero los propietarios, la mayor parte de ellos con origen en la Comunidad de Madrid que acuden a la ciudad de forma puntual en vacaciones, lo han rechazado. Se han quedado sin las obras en el interior de las viviendas y, lo que resulta más llamativo, de las reformas estructurales, que tarde o temprano deberán pagar de su bolsillo. Algo incomprensible para el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento, que ha impulsado el programa y para los propios administradores de fincas que gestionan esos edificios. En total estos vecinos pierden 1,6 millones de euros en ayudas.

Menos de la mitad

Así de las 775 viviendas propuestas en la rehabilitación para el Programa Barrios en Torrevieja finalmente solo se actuará en algo menos de la mitad: unas 325. Porque en Torresal y Colonia San Esteban los contratos, que llegaron al filo de no cumplir los plazos, sí se están desplegando.

El Ayuntamiento había obtenido en 2023 8.915.277 euros (IVA incluido) para este programa: 7,1 los aportaba el Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte, receptor directo de la financiación europea, 383.000 euros la Generalitat Valenciana y 650.000 euros los ponía el Ayuntamiento, que asumió, además, la parte que debían aportar también los vecinos.

Con este panorama la junta de Gobierno Local aprobó el viernes resolver el contrato de ejecución de las obras en Portalicos, financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation-EU, debido, formalmente, a incumplimientos contractuales imputables a la mercantil adjudicataria, Gruexma, según anticipó en rueda de prensa el secretario de la junta de gobierno Federico Alarcón, en un anuncio reforzado después con una nota de prensa. Aunque como trasfondo de la renuncia está que la empresa ya sabía que los vecinos habían rechazado a última hora entrar en el proyecto. Sin la renovación energética, que era la parte esencial del programa subvencionable, no podía llevar a cabo el resto.

Tiempo y forma

En este sentido, la concejala de Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, explicó que el contrato fue suscrito el pasado 23 de febrero de 2026 y establecía que el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras debía formalizarse en el plazo máximo de un mes. Sin embargo, la empresa adjudicataria no presentó en tiempo y forma el Plan de Seguridad y Salud, documento indispensable para poder iniciar cualquier actuación y cuya aprobación debía haberse producido en un plazo máximo de quince días hábiles desde la firma del contrato.

El proyecto contemplaba la rehabilitación integral de los edificios La Muralla, Elyos y Geráneos, incluyendo actuaciones de mejora energética y la reparación de "importantes deficiencias estructurales detectadas en los inmuebles". Las obras habían sido adjudicadas por un importe de 1.621.976 (IVA incluido) y no suponían coste alguno para los propietarios, después de que el Ayuntamiento asumiera la aportación económica que inicialmente correspondía a las comunidades vecinales.

Los edificios Elyos y Geráneos habían mostrado inicialmente su interés en participar en el Programa Barrios. Sin embargo, durante la tramitación del expediente no consiguieron reunir las adhesiones individuales necesarias para garantizar los niveles mínimos de ahorro energético exigidos por la subvención europea. Esta circunstancia impidió acreditar los porcentajes de mejora energética requeridos, por lo que ambos inmuebles quedaron finalmente excluidos del proyecto antes incluso de la licitación de las obras.

En el caso de La Muralla, comunidad integrada por 271 viviendas, los propietarios habían respaldado inicialmente su adhesión al programa y garantizado los compromisos necesarios para alcanzar mejoras energéticas estimadas entre el 45% y el 60% mediante la instalación de sistemas de aerotermia y placas fotovoltaicas. No obstante, a medida que se fue concretando la ubicación de las nuevas instalaciones, numerosos vecinos retiraron su apoyo a la actuación, comprometiendo el cumplimiento de los requisitos energéticos exigidos por la subvención. El principal argumento de los vecinos fue que supuestamente los aerotermos "no cabían" en sus viviendas y sobre todo que no "iban a abrirlas para las obras".

Tras estudiar diferentes alternativas planteadas por los propios propietarios y analizar su viabilidad técnica, el Ayuntamiento promovió una nueva consulta vecinal celebrada el 16 de mayo. La propuesta fue rechazada de forma contundente: 33 votos favorables frente a 91 votos en contra. La negativa mayoritaria, que se produjo después de la adjudicación, imposibilita alcanzar los objetivos energéticos exigidos por el programa y ejecutar las actuaciones estructurales vinculadas a la subvención, que incluían reparaciones en cubiertas, pilares y fachadas.

Entorno de los edificios de Torresal junto al Colegio Inmaculada / Tony Sevilla

Torresal y Colonia San Esteban

Pese a la renuncia del ámbito Portalicos, el Programa Barrios sí continúa desarrollándose en el entorno de Torresal -con el abono municipal de un realojo a una familia- y los trabajos de reurbanización de Colonia San Esteban. La imagen de inversión más evidente de estos fondos europeos es la que se puede contemplar ahora con las obras reurbanización de la Colonia San Esteban, mientras que las de mejora energética, que contemplan reparaciones estructurales de edificios, continúan adelante en 15 de las 20 escaleras inicialmente incluidas en el programa. En un caso, la comunidad decidió voluntariamente abandonar la actuación mediante votación vecinal y en otros cuatro no se alcanzaron los apoyos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética exigidos por la financiación europea.

Ampliación de plazos

Por otro lado, este lunes se procedió a la firma de una adenda al acuerdo de la comisión bilateral por la que se amplían los plazos de ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa Barrios que continúan desarrollándose en Torrevieja.

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En concreto, en el ámbito de la rehabilitación edificatoria se ha concedido una prórroga hasta el 14 de agosto de 2026 para las actuaciones previstas en Torresal, mientras que para las obras de Colonia San Esteban el nuevo plazo de ejecución se extiende hasta el 8 de enero de 2027. Por último, la ampliación de plazo para las actuaciones de regeneración urbana de Colonia San Esteban se ha fijado hasta el 5 de febrero de 2027, lo que permitirá culminar las obras previstas dentro de los nuevos calendarios acordados entre las administraciones implicadas.