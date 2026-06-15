Nuevo retraso en las obras del puerto de Torrevieja: la finalización del paseo del cantil de la bahía se aplaza al 15 de agosto

La junta de gobierno local de Torrevieja aprobó el pasado viernes la segunda modificación del contrato de las obras de remodelación del cantil del muelle pesquero y la urbanización del entorno del Muelle Míguez, adjudicadas a la empresa González Soto. La firma ganó el concurso por cinco millones de euros con una mejora que aseguraba que podía reducir el plazo de ejecución de cinco a cuatro meses. El Ayuntamiento adjudicó la obra en noviembre de 2025. La fecha de formalización del contrato, que es la que se emplea para que comience a correr oficialmente el plazo no figura en la documentación pública del expediente.

No es la primera

Con esta decisión, la fecha prevista de finalización pasa a ser el 15 de agosto de 2026. Esta no es la primera ampliación del plazo. El expediente recoge que la junta de gobierno ya aprobó una prórroga anterior el 30 de marzo de 2026, que situó entonces la fecha final de la obra en el 15 de junio de 2026.

La mayor parte del paseo, donde sí se ha concluido la pavimentación con piedra natural en blanco, ha estado abierta al público durante este fin de semana inauguración del centro de ocio Paseo del Mar, aunque en precario. Las obras contemplan la reurbanización del cantil del antiguo muelle pesquero -donde se han mantenido los antiguos norays-. La ilumimación no funciona. La fase más retrasada de estas obras es la que afecta al entorno del edificio de Aduanas donde está prevista una fuente y el recinto para reubicar una parte de los puestos de artesanía de los hippies.

A estas obras se suma la rehabilitación del muelle Mínguez, valorada en 2,1 millones tras un incremento al alza de su presupuesto inicial en casi un 40 %, desvirtuada por la autorización municipal y del Consell a la construcción de un aparcamiento para el Real Club Náutico sobre la lámina de agua en su cantil de Poniente y la enorme rampa peatonal del centro comercial en el muro descubierto ahora con estas obras, a Levante. El plazo de ejecución de estas obras ya fue ampliado hace unas semanas.

Aspecto del paseo del cantil de la bahía abierto al público de forma parcial este fin de semana / D. Pamies

Causas sobrevenidas

La nueva ampliación se justifica por causas que el informe técnico considera sobrevenidas, imprevisibles y no imputables a la empresa adjudicataria. El documento asegura que los retrasos no se deben a una falta de cumplimiento del contratista, sino a cambios surgidos durante la ejecución de la obra.

Uno de los motivos principales es la variación de los criterios planteados por la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la Generalitat Valenciana sobre distintos aspectos del proyecto original. Esas observaciones afectaban, entre otros puntos, a la accesibilidad, el pavimento, las instalaciones, los servicios afectados, el mobiliario urbano, la jardinería y la coordinación con el Centro de Ocio.

Realidad de la obra

El informe explica que esas indicaciones obligan a adaptar soluciones ya previstas en el proyecto a la realidad física de la obra y al funcionamiento futuro del ámbito portuario. Por eso, el Ayuntamiento sostiene que no se trata de una simple reconsideración del diseño inicial, sino de ajustes derivados de la supervisión técnica de la administración titular del espacio portuario.

El segundo motivo está relacionado con los cambios ejecutados en el Centro de Ocio Paseo del Mar, situado junto al ámbito de actuación. Según el expediente, esa obra modificó el drenaje de la rampa de acceso, algunos pilares y las cotas finales de la pavimentación, lo que obliga a adaptar también la urbanización del cantil.

⚓ Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Principales actuaciones y estado de ejecución 📋 Obra 📊 Estado 💶 Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial En ejecución · Hozono 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante En ejecución · CHM 6.543.733 Nuevo paseo cantil de la bahía junto al centro de ocio En ejecución · G. Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario En ejecución · Hozono 4.425.006 Repavimentación acceso dique En licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Casetas de los hippies Por licitar 3.500.000 Rampa dique de Levante Hozono 2.630.583 Adecuación muelle Mínguez G. Soto 2.191.018 Acceso provisional Hozono 555.163 💰 Total inversión 42.436.190 € Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja · Elaboración propia

Red de pluviales

Como consecuencia de esos cambios, se replantea parte del pavimento, utiliza piezas más pequeñas para ajustarse a las nuevas pendientes, incorpora jardineras no previstas inicialmente y ejecuta una nueva red de pluviales para facilitar la evacuación del agua.

En cuanto al presupuesto, el certificado consultado no incluye una cifra económica ni detalla un incremento del coste del contrato. El documento menciona el presupuesto dentro de las observaciones técnicas y de los ajustes del proyecto, pero la modificación aprobada se refiere al plazo de ejecución, no a una nueva cuantía económica. Lo que no excluye, como ha ocurrido en secuencias anteriores de ampliación de contrato de todas las obras vinculadas al puerto, que no se vaya a solicitar después.

Mientras que el informe jurídico es favorable a la ampliación, aunque advierte que no queda suficientemente acreditado que la tramitación se realizara dentro del plazo máximo de quince días desde la causa del retraso. Aun así, considera procedente conceder la prórroga por interés público y para garantizar la correcta finalización del contrato.

Hasta la fecha, ninguno de los reiterados retrasos en las obras de reurbanización del entorno portuario, que suman una inversión de más de 40 millones de euros, ha supuesto penalización alguna para las empresas adjudicatarias. En la mayoría de las ocasiones han llegado acompañadas con modificaciones al alza del presupuesto. Ha sido el caso citado del Muelle Mínguez, la ejecución de la explanada peatonal que sustituye al antiguo paseo de La Libertad y donde se ubicará la feria de atracciones o la construcción del acceso al dique de Levante y conexión con el Centro de Ocio. También se retrasó en más de seis meses la remodelación del paseo dique de Levante, aunque sin incremento de presupuesto. Resueltas con informes de los técnicos municipales asegurando que están justificadas por distintos motivos.

Bombeo a la bahía de las aguas que entran a la zona de remodelación del entorno del Muelle Mínguez / D. Pamies

Una concesión desconocida

Los cambios a los que se alude en la concesión de la dirección general de Puertos de la Generalitat no han sido explicadas por el Ayuntamiento. La Generalitat es la administración competente a la hora de regular el uso del dominio público del puerto, donde es la que gestiona directamente, y su entorno, la primera línea urbana junto al puerto. La Generalitat otorgó la concesión para que el Ayuntamiento actuara y realizara las obras. Pero ni las condiciones en las que lo hizo ni las modificaciones que ha ido incorporando durante las obras se han hecho públicas por ambas administraciones.