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SAN MIGUEL DE SALINAS

Alumnos de ELIS celebran el Día Mundial de los Océanos con acciones de protección marina

Estudiantes de El Limonar International School colaboran con empresas y colegios internacionales para fomentar la educación ambiental y la ciudadanía responsable

Acciones de sensibilización del Colegio Elis Murcia y San Miguel de Salinas

Acciones de sensibilización del Colegio Elis Murcia y San Miguel de Salinas / INFORMACIÓN

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SAN MIGUEL DE SALINAS

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, alumnos de los colegios El Limonar International School, centros docentes de carácter privado, han desarrollado diversas iniciativas educativas y de acción directa centradas en la protección del medio marino y la biodiversidad local.

Entre las actividades destacan acciones de sensibilización, proyectos de aula sobre sostenibilidad y jornadas de limpieza de espacios naturales en el litoral de la Región de Murcia y la Vega Baja, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad de los ecosistemas marinos y fomentar hábitos responsables desde la educación.

En ELIS Villamartín de San Miguel de Salinas, la sostenibilidad forma parte del aprendizaje desde las primeras etapas educativas. Los alumnos de Primaria participaron en una jornada de limpieza de la playa de Campoamor junto a la empresa Blue Circle, donde conocieron el impacto de los residuos en el medio marino y reflexionaron sobre la importancia del reciclaje y la conservación del entorno.

En Infantil, los proyectos se han centrado en la reutilización creativa de materiales, transformando objetos cotidianos en nuevas creaciones artísticas. Estas actividades se complementan con cuentos, dinámicas y proyectos como “Our Planet, Our Promise”, que fomentan la reducción, reutilización y reciclaje.

“Con iniciativas como estas los alumnos refuerzan su compromiso con una educación que trasciende el aula y conecta a los alumnos con los retos reales del mundo actual, promoviendo una ciudadanía activa y responsable con el entorno”, señala María Dios Zetterlind, subdirectora de ELIS Murcia.

Alumnos de Elis en la playa de Cabo Palos

Alumnos de Elis en la playa de Cabo Palos / INFORMACIÓN

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, los Eco-líderes —alumnos de Secundaria comprometidos con la sostenibilidad— lideraron acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, incluyendo charlas impartidas por la reputada bióloga Cristina González de Boado Borrero sobre la importancia de la Reserva Marina de Cabo de Palos–Islas Hormigas.

Durante estas sesiones, los estudiantes conocieron el valor ecológico de este enclave, que alberga ecosistemas como las praderas de posidonia oceánica, fondos coralígenos y especies como el mero, la dorada, el dentón o diversas especies marinas protegidas. La iniciativa culminó con una jornada de limpieza de playa en Cabo de Palos junto a la empresa Planeta Azul, precedida por una sesión divulgativa sobre conservación marina y finalizada con la recogida de residuos en la zona.

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Asimismo, los alumnos mantuvieron un encuentro online con el Club de Naturaleza del Colegio Chirec de India, reforzando la dimensión internacional del proyecto y que el cuidado del medioambiente, como el propio océano, no entiende de fronteras.

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