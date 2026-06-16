Luz verde a las ayudas para las fiestas tradicionales y populares de Orihuela con 368.600 euros

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones vecinales, comisiones de fiestas y entidades sin ánimo de lucro para la organización de fiestas tradicionales y populares en el municipio durante este año. La convocatoria cuenta con la misma dotación económica que en el ejercicio anterior: 368.600 euros, con el objetivo de respaldar la celebración de festejos que forman parte de la identidad cultural y social de Orihuela y sus pedanías.

La diferencia con respecto a 2025 es que se ha aprobado cuatro meses antes, después de las críticas que se produjeron por sacarlas adelante en octubre. Otra de las polémicas que marcaron estas ayudas fue el retraso en los abonos, que se realizó en diciembre, además de las presuntas irregularidades en las facturas presentadas por las comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa que el Ayuntamiento acabó llevando a la Fiscalía y que incluso se saldó con el cese de un asesor del alcalde.

Fueron múltiples las quejas por parte de la oposición y sobre todo de las comisiones de fiestas que reciben este dinero para poner en pie los actos anuales de sus poblaciones, manifestando en este tiempo hartazgo y preocupación por no poder, a su vez, pagar a los proveedores, poniendo tiempo, dinero y esfuerzo, y recibiendo solo incertidumbre. Un retraso que incluso puso en peligro la celebración de festejos en algunos barrios y pedanías.

La convocatoria contempla el abono anticipado del 80 % de la subvención concedida, mientras que el 20 % restante se hará efectivo una vez presentada y aprobada la correspondiente justificación de gastos.

Estas ayudas, que se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a comisiones de fiestas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen actividades festivas en barrios y pedanías del término municipal. Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades relacionadas con la Semana Santa y las Fiestas de la Reconquista, dada su singularidad y que cuentan con subvenciones nominativas de 130.000 euros, es decir, específicas y directas para la junta central de Cofradías y la asociación de Moros y Cristianos.

Gastos

Entre los gastos subvencionables se incluyen actuaciones directamente vinculadas a la organización de las fiestas, como bandas de música, espectáculos, actividades culturales, pirotecnia, alquiler de infraestructuras, publicaciones festivas, seguros o memorias técnicas necesarias para el desarrollo de los eventos.

El plazo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, trámite que se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. La presentación deberá efectuarse exclusivamente a través de la sede electrónica municipal.

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La concejala de Festividades, Rocío Ortuño, ha destacado que esta línea de ayudas permite "apoyar el esfuerzo que realizan durante todo el año las comisiones de fiestas y asociaciones que mantienen vivas nuestras tradiciones, favoreciendo además la participación vecinal".