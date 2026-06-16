El colegio Canales y Martínez de Almoradí renueva sus instalaciones al cabo de 50 años
El centro más antiguo del municipio finaliza una reforma integral tras una inversión de 2,2 millones y año y medio de obras, siendo el primer proyecto del Plan Edificant en la localidad
El centro educativo más antiguo de Almoradí, el CEIP Canales y Martínez, acaba de concluir su reforma integral casi 50 años después de que abriera sus puertas en 1977. El Ayuntamiento de Almoradí ha inaugurado oficialmente las obras en un colegio que presta servicio a un total de 715 escolares de Educación Infantil y Primaria.
La actuación, con unos trabajos que han compatibilizado durante año y medio la actividad lectiva con una intervención de gran envergadura, se ha ejecutado a través del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, suponiendo una inversión cercana a los 2,2 millones de euros para transformar por completo unas instalaciones con casi medio siglo de historia.
La reforma ha supuesto un gran cambio tanto en su interior como en sus espacios exteriores. Entre las principales mejoras destacan la climatización integral de todas las aulas, la renovación completa de la carpintería, la modernización de la instalación eléctrica, la reforma de todos los aseos, la instalación de un ascensor y nuevas medidas de accesibilidad que convierten al centro en un espacio plenamente adaptado.
Asimismo, en el área de Educación Infantil se han habilitado aseos integrados dentro de las propias aulas, facilitando la atención diaria del alumnado más pequeño sin necesidad de salir a los pasillos.
En el exterior, el alumnado podrá disfrutar de un nuevo pabellón cubierto, una infraestructura que se convierte en uno de los grandes referentes de esta actuación.
La alcaldesa de Almoradí, María Gómez; la concejala de Educación, Susana Miralles; miembros del equipo de gobierno; el inspector de Educación, Manuel Albadalejo; el equipo directivo del centro, encabezado por su director, Luis Ballester, y representantes de la comunidad educativa han visitado este martes las instalaciones para comprobar de primera mano el resultado de las obras.
Ballester ha destacado el esfuerzo realizado durante todo el proceso: "Ha sido un año y medio de duro trabajo tanto para la empresa como para nosotros como centro, ya que hemos tenido que organizarnos. Lo importante es que ahora tenemos un colegio en condiciones mucho mejores que las que teníamos antes y toda la comunidad educativa va a poder disfrutar de estas mejoras".
Plan Edificant
Miralles, por su parte, ha puesto en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible este proyecto, en referencia a los organismos implicados como la conselleria, el Ayuntamiento, el centro educativo y las empresas. "Lo bonito es ver al alumnado disfrutar de un gimnasio nuevo y de mejoras tan importantes como la climatización, que ya ha supuesto un cambio muy significativo en el día a día del colegio", ha subrayado la edil.
Gómez ha hecho hincapié en la importancia de culminar el primer proyecto ejecutado dentro del Plan Edificant en el municipio. "Hemos conseguido rehabilitar por completo un centro inaugurado en 1977, dotándolo de accesibilidad total, nuevas instalaciones deportivas, climatización y espacios adaptados a las necesidades actuales", ha celebrado, al mismo tiempo que ha recordado que "compatibilizar las obras con la actividad del colegio ha supuesto un gran esfuerzo para todos".
La alcaldesa también ha recalcado que se trata del segundo centro público del municipio que contará con climatización integral, contando el nuevo centro Número 4. En este sentido, ha señalado que "ver el impacto que tiene esta transformación en quienes viven el colegio cada día no se paga con dinero", porque "casi cincuenta años después de que los primeros alumnos estrenaran este centro, las nuevas generaciones podrán disfrutar de unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para ofrecer la mejor educación posible", ha indicado.
Con esta intervención, el Ayuntamiento ha manifestado que "reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio, apostando por espacios más seguros, eficientes, inclusivos y adaptados a las necesidades del alumnado y de toda la comunidad educativa".
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