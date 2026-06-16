El colegio Los Dolses de Orihuela Costa denuncia vertidos al patio procedentes de las viviendas colindantes: "Nos tienen arrinconados, en medio de orines y heces, y aquí nadie hace nada"

El colegio Los Dolses en Orihuela Costa ha registrado en reiteradas ocasiones multitud de escritos ante la Concejalía de Urbanismo denunciando que el patio del centro escolar se ha convertido en la zona de desagüe de las viviendas colindantes.

La dirección, a cargo de Isaac Bonafé, y el AMPA han estallado contra lo que consideran que pone en riesgo la salubridad de un centro al que acuden más de 600 alumnos. El muro que separa el colegio de las terrazas traseras de los inmuebles está tan deteriorado que se ha precintado un tercio del patio escolar ante el riesgo de que colapse. "Nos tienen arrinconados, en medio de orines y heces, y aquí nadie hace nada", manifiesta Bonafé, que ha contabilizado hasta 12 desagües, uno nuevo hace apenas dos semanas y el anterior en agosto del año pasado, porque, recuerda, que "no es una cuestión puntual", sino "un problema que se arrastra desde hace 15 años".

Sus antecesores en el cargo también lo denunciaron, en repetidas ocasiones con escritos por registro al Ayuntamiento, pero "nadie viene a obligar a los vecinos a que cumplan la legalidad y dejen los agujeros sellados, con un desagüe en sus casas como sería lo normal". En este sentido, añade que "las infraestructuras y el mantenimiento siempre ha sido una deficiencia en la Costa, pero esto es permitir ilegalidades".

Marca que indica el desagüe número 12 / Información

Inspecciones

En todo este tiempo, asegura el director, han acudido técnicos de Urbanismo que se encargan de controlar las infracciones urbanísticas y hasta la Policía Local. "Todos han elaborado informes que después han remitido al Consistorio, sin que haya ocurrido nada", lamenta, al tiempo que critica que "al Ayuntamiento solo le interesa otorgar licencias urbanísticas, mientras tiene un colegio en estas condiciones, totalmente abandonado, con vertidos de aguas de las que nadie puede decir de qué tipo son al patio -la mayoría cerca de la zona de Infantil- de un centro escolar".

Así, concluye que la comunidad educativa de Los Dolses está "harta y cansada de la inacción, el desprecio y el menosprecio del Ayuntamiento". Además, sostiene que "ni al concejal [Matías Ruiz] ni al alcalde [Pepe Vegara] les importan los niños, porque si les importaran esto se hubiera cortado desde el primer minuto".

"No tenemos por qué venir a estudiar en unas condiciones deplorables y de insalubridad porque la Administración local no interviene", insiste. "Puede seguir cayendo el agua de las terrazas, con los orines y heces de mascotas, que no pasa nada", reitera sin saber ya qué más hacer, porque "realmente el que nos tendría que defender es el propietario de este terreno, que es el Ayuntamiento, pero hace caso omiso".

Por eso, se pregunta qué pasaría si esta situación se produjera en la propiedad del edil o del regidor: "¿Puede ser que nosotros importemos menos que importa el alcalde y el concejal de Urbanismo?".

Ampliación

A todo ello se suma el problema de hacinamiento en las aulas, algo que también ha reiterado en incontables ocasiones un centro que aguarda una ampliación desde hace más de una década, a la espera de que el Ayuntamiento elabore una memoria valorada del proyecto y ceda los terrenos a la conselleria. El expediente, recuerda, permanece paralizado en Urbanismo, que alega falta de personal técnico. Sin embargo, apunta el director, se han externalizado numerosos contratos durante el mandato, sin olvidar que se han sacado a subasta recientemente tres parcelas municipales con las que el Ayuntamiento espera ingresar 21,6 millones de euros, en referencia a que es "una cuestión de prioridades".

Desperfectos en el techo del pasillo / Información

Estructura

Además, advierte Bonafé, "una parte de la estructura del edificio se ha hundido unos 40 centímetros". Según relata, los pilares de las clases de primer curso han reventado y cedido. "Cuando un suelo de un colegio se está hundiendo con los niños dentro, ¿a qué esperamos? Alguien tendrá que tomar cartas en el asunto", finaliza.

El colegio Los Dolses es uno de los tres centros escolares que hay en el litoral oriolano, junto con el CEIP Playas de Orihuela y el Número 20, construido en barracones a la espera de que la conselleria dé el visto bueno a una parcela cedida por el Ayuntamiento para levantar uno de ladrillo, unas obras que ya contempló el Gobierno del Botànic con 9 millones de inversión. A finales de año, Orihuela ofreció a la Generalitat más de medio millón de metros cuadrados para construir el tercer colegio, poniendo sobre la mesa 46 parcelas municipales para que la conselleria valorara cuál es la más adecuada tras rechazarse un año después la propuesta inicial que se realizó en 2024, unos terrenos -de uso dotacional- de 12.000 metros cuadrados en la calle Limonero de la urbanización La Cuerda.

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El jueves comienza el periodo de matriculación, y teniendo en cuenta el número de solicitudes todo hace presagiar que las escuelas seguirán desbordadas ante la creciente demanda que hay en la Costa, que cuenta además con características especiales como un gran número de alumnado sobrevenido -fuera del plazo de matrícula- y con un porcentaje cercano al 80 % que desconoce el idioma.