La odisea de los polluelos de flamenco de la laguna de Torrevieja: la guardería no desaparece, se traslada

Puede parecer una distancia corta para ejemplares adultos, pero lo cierto es que para estos polluelos de flamenco común, nacidos hace apenas un par de semanas en la laguna Torrevieja, este desplazamiento puede resultar tan épico y difícil como la propia Odisea.

El pasado 13 de mayo INFORMACIÓN se hacía eco del nacimiento de estos polluelos en nidos de barro que albergan una única cría, tal y como nacen los ejemplares de flamenco común. Ahora, los pollos nacidos en Torrevieja migrarán desde su lugar de nacimiento en la mota salinera hasta zonas como Lo Reche, entre la rambla de La Fayona y Los Montesinos. Así lo ha comunicado Proyecto Mastral.

Y es que, aunque la distancia es corta para un adulto, es un auténtico reto para "crías de apenas dos semanas, que muestran resistencia a abandonar la seguridad de la mota y a menudo intentan regresar, siendo empujadas a avanzar por los adultos", señalan desde Proyecto Mastral.

"Esta conducta fue confirmada por Federico Kenzelmann, autor de este vídeo, al año siguiente de haber dado por desaparecida la guardería de 2021, cuando logró localizar a los pollos en la orilla, comprobando que eran capaces de completar el trayecto caminando y nadando sin perecer", señalan desde la plataforma meteorológica y climatológica torrevejense. "Desde entonces, es una estrategia que los flamencos repiten cada año de cría, salvo en 2020, cuando permanecieron en la mota toda la temporada".

Polluelos independientes

Los pollos de flamenco empiezan a independizarse tras el periodo de emplumado, que suele durar entre 65 y 90 días, aunque todavía tardarán años en mostrar el aspecto rosado característico de los adultos. De hecho, la artemia salina es la responsable de la pigmentación del plumaje de estos animales.

Kenzelmann estima que en la laguna de Torrevieja acoge entre 14.000 y 18.000 ejemplares de flamenco. O lo que es lo mismo: entre 7.000 y 9.000 parejas reproductoras que, cada año, ponen ponen un único huevo sobre un nido de barro.