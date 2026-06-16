Orihuela: Medina pide anular el juicio porque se basa en el testimonio de un exinterventor condenado por cohecho

En la sala de vistas de la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche arrancaba este martes el juicio en el que figuran acusados por un delito de prevaricación el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP) y cuatro de sus entonces ediles en el equipo de gobierno durante el mandato 2003-2007. En su escrito de calificación la Fiscalía Anticorrupción pide para ello ocho años y medio de pena de inhabilitación por validar el pago sin ningún tipo de respaldo administrativo de más de 600 facturas durante ese periodo por trabajos encargados a dos empresas para servicios en Orihuela Costa y una obra de remodelación en el Palacio del Marqués de Arneva, sede noble del Ayuntamiento oriolano. En este último caso los trabajos se fraccionaron para evitar sacarlos a concurso, según el Ministerio Público.

La vista arrancaba con las cuestiones previas acaparadas por las direcciones letradas de la defensa que reclamaron la nulidad del juicio. Se extendieron en esos argumentos hasta el punto que la sesión se agotó en ellos y deberá reiniciarse con la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción en la siguiente sesión.

El letrado de José Manuel Medina, planteó varias causas de nulidad al inicio del juicio oral: el plazo del recurso fiscal al sobreseimiento de la causa en 2010, la ampliación de la investigación durante más ocho años sin que los señalados por las supuestas irregularidades fueron llamados a declarar, la supuesta falta de concreción del escrito de acusación, la prescripción de los hechos, la falta de credibilidad de un testigo "estrella" -término empleado por el abogado de exalcalde, Federico Ros, el hecho de que se "creara" un caso a partir de unas diligencias previas sobre unos hechos que no se investigaron realmente para pasar a los que fnalmente se incorporaron a la causa y la impugnación de cientos de documentos porque se aportaron a la causa por ese testigo a través de fotocopias.

"He han sobreseído o resultado absuelto de 16 procedimientos anteriores. Espero que en este también se haga justicia" JOSÉ MANUEL MEDINA — EXALCALDE DE ORIHUELA

Ros sostuvo que el recurso de reforma presentado por el fiscal en 2010 contra el sobreseimiento estaba fuera de plazo. Según su planteamiento, la Fiscalía no justificó que ese escrito se hubiera presentado dentro del plazo legal. Que es algo que desde el punto de vista del procedimiento, a su juicio, debe justificarlo quien lo solicita.

El abogado también alegó que los hechos investigados al inicio de la causa, en 2006, no coincidían con los que después acabaron formando parte del procedimiento. En ese punto, hizo mención a una mercantil sobre la que recaía la causa y a la que luego ni se investigó. La defensa añadió que la investigación tuvo un carácter prospectivo y genérico. Ros señaló que se solicitaron todos los expedientes de contratación de varios años, y no solo los referidos a los hechos inicialmente denunciados.

Además según Ros, el relato de acusación era impreciso, confuso y genérico, y no atribuía una participación concreta a cada acusado y argumentó que se daba la prescripción porque que los acusados estuvieron "más de ocho años sin ser llamados a declarar". Ros impugnó la documentación incorporada a la causa. Afirmó que el fiscal no pidió originales ni copias testimoniadas, y que se trabajó con fotocopias sin foliar.

Marina Sansano, letrada de dos dos los acusados también hizo mención al hecho de que una parte de la causa del Brugal que no fue considerada como delito se basaba en la presencia de cientos de facturas abonadas con reparos y sin contrato y señalaron que es algo que se puede considerar una irregularidad administrativa, lo que no tiene por qué coinicidir con un hecho con relevancia penal.

En su entrada a la Ciudad de la Justicia de Elche, sede de la Audiencia, Medina señaló que se ha enfrentado a dieciséis causas después de dejar la Alcladía -ya totalmente cercado por la apertura de procedimientos-. Todas sobreseídas o de las que ha resultado absuelto y aseguró que para este caso esperaba que también se hiciera justicia. El que fuera primer edil de Orihuela entre 1995 y 2007 llegó acompañado por los exediles Antonio Franco y Araceli Vilella, también juzgados en este procedimiento. Al interior de la sede judicial ya habían accedido la exconcejala Paz Chazarra y el exedil y expedáneo José Antonio Aniorte. Todos se encontraron en los pasillos con viejos conocidos que habían sido llamados a declarar como testigos pero que tendrán que hacerlo en las próximas sesiones. Fue el caso del actual secretario general del Pleno, el extesorero depositario municipal, el exinterventor accidental y actual asesor del alcalde Pepe Vegara, y el exinterventor José Manuel Espinosa Fenoll que saludó a todos. Espinosa Fenoll y Medina se evitaron.

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Un alcalde y un exalcalde del PP de Orihuela juzgados al mismo tiempo Durante estas semanas los tiempos judiciales van a provocar que las sesiones de juicio del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el exalcalde oriolano José Manuel Medina se solapen hasta el mes de julio. El primero, Pepe Vegara, es juzgado por hechos ligados a su actividad empresarial como consejero delegado mancomunado de una mercantil y se produjeron mucho antes de que entrara en política. La Fiscalía le pide siete años de cárcel por falsedad en documento mercantil y fraude fiscal. Coinciden ambos procedimientos en que los hechos tuvieron lugar hace veinte años y se juzgan ahora.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)