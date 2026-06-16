Rojales da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos

Rojales vivirá este fin de semana el arranque oficial de sus esperadas fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol y de Moros y Cristianos, con una programación cargada de tradición, emoción y ambiente festivo que reunirá a vecinos, festeros y visitantes en los primeros grandes actos de las celebraciones.

La programación comenzará el sábado 20 de junio a las 21 horas en el Malecón del Soto con uno de los actos más emblemáticos del calendario festero: la presentación de Abanderados, Abanderadas y Sultanes, junto a la lectura del Pregón de Fiestas.

Este año, la encargada de anunciar oficialmente el inicio de las celebraciones será María Teresa Cartagena Chazarra, fisioterapeuta en el Hospital del Vinalopó y una persona muy vinculada a la vida social, cultural y festiva de Rojales. Desde el Ayuntamiento se ha querido reconocer su trayectoria, compromiso y participación activa en el municipio, destacando que su nombramiento supone un homenaje a todas aquellas personas que trabajan día a día por el bienestar y la convivencia en la localidad.

Su intervención servirá para dar la bienvenida a unos festejos que se prolongarán hasta el próximo 5 de julio, con una programación que contará con cerca de 60 actividades dirigidas a todos los públicos, combinando actos tradicionales, culturales, deportivos y lúdicos.

Chupinazo

La jornada del domingo 21 concentrará varios de los momentos más esperados. A las 12:30 horas, la plaza de España acogerá el tradicional Gran Chupinazo, acto que marcará oficialmente el inicio de las fiestas y que volverá a reunir a centenares de personas en un ambiente de alegría y convivencia.

Ya por la noche, a partir de las 22 horas, las calles del casco urbano se llenarán de fuego, luz y espectáculo con la celebración del Correfoc, que partirá desde la plaza de la Iglesia. La jornada concluirá con la tradicional Cremà de la Hoguera, uno de los actos más representativos del inicio festivo y que simboliza la llegada del verano y de unos días intensos de celebración para todo el municipio.

La tradicional subida al Cabezo Soler será el 23 de junio. Estos días destacarán también las barracas populares en el Malecón del Soto, la ofrenda a San Pedro Apóstol, los actos religiosos en honor al patrón y las jornadas de Moros y Cristianos con la batalla de pólvora, la charanga y las entradas mora y cristiana.

Asimismo, el Ayuntamiento volverá a apostar por unas fiestas inclusivas mediante la celebración del Día del Niño el próximo 1 de julio, con precios especiales en las atracciones de feria y un tramo horario sin música para favorecer la participación de personas con Trastorno del Espectro Autista.

El cartel de las fiestas ha sido obra de Natalia de Gea Navarro, vecina de Rojales y autora también de la portada del libro de fiestas de este año.

Con estos actos, Rojales tendrá dos semanas de fiestas en las que la tradición, la cultura popular y el espíritu de convivencia volverán a convertir al municipio en uno de los principales referentes festivos de la Vega Baja.

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El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía y a los visitantes de la comarca a participar en este primer fin de semana festivo y a disfrutar de unas celebraciones que forman parte esencial de la identidad cultural del municipio.