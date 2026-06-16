La salida del Oriol y la Armengola al balcón en el Día del Pájaro centran el cartel de los Moros y Cristianos de Orihuela
La imagen cuenta por primera vez con animación, música y efectos sonoros a través de un código QR
Las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela ya tienen cartel anunciador para su edición de 2026. La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina presentó este martes la obra ganadora en un acto celebrado en los Pozos de Cremós, que estuvo conducido por la periodista Laura Gómez Pomares y amenizado por la Asociación Musical Orcelis.
La imagen elegida, que ya luce en la fachada de la Casa del Festero como cartel oficial de las fiestas, lleva por título "El alma de nuestra tierra" y es obra de Marisol Álvarez, una oriolana de 48 años estudiante de tercer curso de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO).
El acto reunió a representantes municipales, miembros de la asociación de fiestas, cargos festeros de este año, representantes de comparsas y numerosos asistentes que se acercaron a conocer la imagen que anunciará las celebraciones durante las próximas semanas. Asimismo, durante el evento se destacó la colaboración que la asociación mantiene con distintos centros educativos para acercar la historia y las tradiciones festeras a las nuevas generaciones, especialmente a través del concurso de carteles desarrollado junto a la EASDO.
Símbolos
Tras descubrirse la obra por parte de la Armengola, Pilar Hernández Gutiérrez, la autora explicó que su propuesta busca reflejar "esos recuerdos y símbolos que tanto nos unen" mediante una de las imágenes más emblemáticas de las fiestas: la salida de la Gloriosa Enseña del Oriol y la Armengola al balcón del Ayuntamiento durante el Día del Pájaro.
La composición muestra a la Armengola portando el Toisón y el bastón de mando, símbolos de la autoridad que representa este cargo festero, en una obra de trazos sencillos y colores inspirados en el emblema de la fiesta. "Espero de corazón que, al mirar el cartel, sintáis que ese balcón, esa mirada y esa fuerza nos pertenecen a todas y a todos", señaló Álvarez. Como novedad, este año se ha incorporado un código QR junto al cartel que permite acceder a una animación de la obra que incluye música y efectos sonoros, además de información sobre los principales actos de las fiestas.
Tras la explicación de la obra, el presidente de la asociación festera, Enrique Riquelme, hizo entrega a la autora del premio y de una placa conmemorativa con la reproducción del cartel.
El acto concluyó con la interpretación del himno oficial por parte de los asistentes, acompañados por la Asociación Musical Orcelis. Orihuela ha incorporado por primera vez un himno festero propio surgido de un concurso de composición, un paso histórico que refuerza la identidad cultural de las fiestas y añade una nueva página al patrimonio musical de la ciudad.
El compositor Francisco Jorge Mora García se proclamó hace unos días vencedor del I Concurso de Composición de Música Festera, organizado por la asociación en colaboración con Caja Rural Central. Su obra, titulada Orihuela está en fiestas, fue la elegida de entre las tres finalistas: Oriol y Fiestas de la Reconquista.
La ciudad se prepara ya para las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos, que volverán a convertir a Orihuela en escenario de una de sus celebraciones más representativas, declarada de Interés Turístico Nacional.
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