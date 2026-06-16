Trasvase al máximo en pleno verano: autorizados 120 hectómetros para junio y julio

La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura autorizó este martes un trasvase de 120 hectómetros para los meses de junio y julio. El máximo posible según las actuales reglas de explotación: 60 hm para este mes y otros 60 para el próximo al mantenerse los embalses de Entrepeñas y Buendía en nivel 1, el de mayores reservas para trasvasar a Alicante, la Región de Murcia y Almería.

La resolución se ha adoptado con el apoyo del informe técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que asesora a la comisión de explotación con un estudio mensual de la situación del sistema Tajo-Segura, en este caso del mes de junio y que recoge que, el nivel 1 que es el escenario más favorable de la regla de explotación del trasvase. Se alcanza cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía superan determinados umbrales de reservas o de aportaciones acumuladas -1.300 hectómetros efectivos de volumen conjunto entre ambos reservorios-, y permite aprobar el envío mensual máximo previsto por la norma.

El informe señala que el sistema Entrepeñas-Buendía se mantiene en nivel 1 desde marzo. Con junio, el trasvase encadena cuatro meses consecutivos en ese nivel, tras los 60 hectómetros cúbicos previstos para marzo, abril, mayo y junio.

Más de 1.400 hectómetros

El Cedex especifica que, a 1 de junio, las existencias efectivas en Entrepeñas y Buendía eran de 1.479 hectómetros cúbicos. Esa cifra está por encima de ese umbral de 1.300 hectómetros cúbicos que permite mantener el sistema en nivel 1. La previsión semestral incluida en el informe apunta a que el trasvase seguiría en nivel 1 incluso en agosto, con 60 hectómetros cúbicos mensuales. Eso sí, a partir de septiembre, el sistema bajaría a nivel 2, lo que reduciría el envío mensual previsto a 27 hectómetros cúbicos, que es la situación de agua trasvasable más habitual.

Con esa evolución, el semestre se cerraría con un volumen total trasvasado de 261 hectómetros cúbicos -de los que el 25 % terminan en tierras alicantinas- y con unas reservas estimadas de 1.105 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía.

El informe recoge que en el año hidrológico 2025-2026 ya se han autorizado 315 hectómetros cúbicos -con lo que el trasvase ha alcanzado su media anual en sus 47 años de funcionamiento con tres meses de antelación-. De ellos 308,7 corresponden al Segura y 6,3 al Guadiana. De ese volumen autorizado, hasta el 1 de junio se habían enviado 194,5 hectómetros cúbicos, con lo que queda un volumen de agua por trasvasar almacenado en la cabecera muy relevante.

Abastecimiento

La mayor parte de la aportación del trasvase se destina al riego agrícola. Pero también garantiza el abastecimiento urbano. Así, en lo que va de año hidrológico -se cuantifica de octubre a octubre del año siguiente- el informe señala que el consumo acumulado de agua trasvasada en el actual se mantiene por debajo de los valores de referencia. A 1 de junio, había 30,4 hectómetros cúbicos disponibles para abastecimiento en destino. En el caso de Alicante en torno al 34 % del agua que consumen las principales ciudades del centro y sur de la provincia proceden del trasvase del Tajo, mientras que la desalada supera el 38 % y el resto tiene su origen en la propia cuenca del Segura: en concreto del río Taibilla, afluente albaceteño del Segura.

El informe incorpora además la situación de la cuenca alta del Guadiana y de las Tablas de Daimiel. El trasvase Tajo-Segura permite sostener la lámina de agua de este espacio protegido en épocas de sequía. Según los datos facilitados, la superficie inundada del parque nacional era de 1.370 hectáreas a 1 de junio.

El análisis del Cedex concluye que el sistema se encuentra en una situación de normalidad hidrológica para la explotación del trasvase. Esa situación permite mantener los envíos máximos durante el primer tramo del semestre, aunque la propia previsión técnica anticipa una reducción a partir de septiembre.

A más agua, más incertidumbre

Paradójicamente se trata de una coyuntura sostenida durante meses en los valores máximos trasvasables se produce en el momento en el que las decisiones judiciales podrían modificar la reglas de explotación -en esencia, con algunos cambios, las que se aprobaron en 2014- y reducir estas aportaciones. El Tribunal Supremo ha resuelto en varias sentencias que los caudales ecológicos dispuestos en plan hidrológico de cuenca del Tajo de 2023 son legales lo que obliga a recoger en las nuevas reglas de expotación una disponibilidad menor de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)