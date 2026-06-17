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Bigastro obtiene una subvención de 750.000 euros para un centro de día para personas con alzhéimer

El Ayuntamiento prevé concluir la rehabilitación del antiguo colegio San José de Calasanz a finales de año

El proyecto transformará el antiguo colegio San José de Calasanz en un centro de día para personas con alzhéimer

El proyecto transformará el antiguo colegio San José de Calasanz en un centro de día para personas con alzhéimer / Información

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Bigastro ha presentado oficialmente la concesión de una subvención de 750.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana para transformar el antiguo colegio San José de Calasanz en un nuevo centro de día destinado a la atención de personas con alzhéimer y otras demencias. El proyecto, largamente reivindicado, permitirá mejorar los servicios asistenciales del municipio y ampliar la capacidad de atención a más de un centenar de usuarios.

El Ayuntamiento, que aportará cerca de 50.000 euros adicionales para completar la actuación, tiene preparado todo el procedimiento administrativo para iniciar la licitación de las obras. El objetivo es que los trabajos puedan desarrollarse durante los próximos meses y que el edificio esté finalizado antes de que concluya el año, según ha avanzado el concejal de Urbanismo, Antonio Meseguer.

Se trata de un edificio emblemático, con un importante valor patrimonial y sentimental para varias generaciones de vecinos, que recuperará su actividad tras años sin uso. El proyecto contempla una rehabilitación integral de la planta baja del inmueble y de su entorno exterior, con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados destinados a la atención de los usuarios. Las nuevas instalaciones contarán con cocina, comedor, sala de fisioterapia, salas de reuniones y espacios para actividades múltiples.

Además, el entorno será completamente renovado para crear espacios accesibles, zonas ajardinadas, áreas de sombra y nuevos espacios verdes, reduciendo las superficies de hormigón y potenciando la vegetación, aprovechando además la ubicación privilegiada del edificio en una de las zonas más elevadas del municipio.

Más capacidad

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias "Acuérdate de mí" desarrolla su actividad en unas instalaciones municipales, de 300 metros cuadrados, con capacidad para unos 60 usuarios. Con la rehabilitación del antiguo colegio, la entidad podrá ampliar sus servicios y atender a más de 100 personas.

Su presidenta, Patro Hernández, ha destacado que las nuevas instalaciones permitirá aumentar la capacidad de ayuda a personas afectadas y sus familias, ofreciendo "atención especializada y recursos cada vez más necesarios ante el incremento de los casos asociados al envejecimiento de la población". Un proyecto, a su juicio, que "contribuirá a mejorar la calidad de vida de numerosas familias de Bigastro y de toda la comarca".

Presentación del proyecto

Presentación del proyecto / Información

Compromiso

La alcaldesa del municipio, Teresa Belmonte, ha subrayado que la obtención de estos fondos supone el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos durante el mandato, dando respuesta al crecimiento de la población dependiente y mejorando la cobertura sociosanitaria en la localidad.

En este sentido, Meseguer ha hecho hincapié en que la propuesta de Bigastro ha sido la mejor valorada entre todos los proyectos presentados en la Comunidad Valenciana dentro de esta línea de subvenciones, "un reconocimiento al trabajo técnico y político desarrollado para hacer realidad esta iniciativa".

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Con esta actuación, "el municipio da un paso importante en la consolidación de una red de servicios asistenciales adaptada a las nuevas necesidades sociales, recuperando además un edificio histórico para ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan", han concluido desde el Ayuntamiento.

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