Cifras récord para el futuro Parque Empresarial de Orihuela: más de 200 hectáreas, 65 millones de inversión y 10.000 empleos

La versión preliminar del Parque Empresarial de Orihuela arroja cifras astronómicas, posicionándose como una de las mayores actuaciones industriales de la Comunidad Valenciana y con la vista puesta en convertir el municipio en uno de los grandes focos de actividad económica, industrial y logística del sureste español.

El Ayuntamiento ha realizado un gran despliegue para presentar este miércoles las cifras de una actuación estratégica llamada a convertirse en uno de los principales motores de desarrollo económico del municipio y de toda la Vega Baja durante las próximas décadas, con una apuesta por el empleo, la inversión y el crecimiento.

El proyecto contempla más de dos millones de metros cuadrados destinados a actividad industrial, logística y empresarial, una inversión prevista de 65 millones de euros -con unos ingresos estimados en torno a los 182 millones- y la creación de miles de oportunidades de empleo ligadas a sectores estratégicos como la agroalimentación -con un hub de transformación y exportación del Bajo Segura-, las energías renovables y la logística, con una plataforma de distribución nacional e internacional.

La presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural Miguel Hernández, antigua Caja de Ahorros de Monserrate, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, empresarios, asociaciones empresariales, propietarios de terrenos, profesionales del sector y vecinos interesados en conocer los avances de una iniciativa que aspira a marcar un antes y un después en el crecimiento económico de Orihuela.

Recreación del Parque Empresarial en la pedanía de La Matanza, en una zona delimitada por la autovía A-7 y la CV-868 / Información

Terrenos

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Industria y Grandes Proyectos, Matías Ruiz, ha detallado que contará con más de 1,1 millones de metros cuadrados de parcelas industriales, cerca de 200.000 destinados a uso terciario, más de 109.000 de suelo dotacional y más de 435.000 de zonas verdes, configurando "un espacio moderno, competitivo y preparado para albergar actividad económica de alto valor añadido".

Los terrenos se encuentra en la pedanía de La Matanza, en el paraje "Las Majadas", en una zona delimitada al sur y este por la autovía A-7, al norte por la carretera CV-868 y al oeste por suelo no urbanizable común, afectando a 224 hectáreas de suelo agrícola que se sitúan al norte de la Sierra de Orihuela.

El 90 % de la extensión es de seis propietarios -el 10 % restante es del Ayuntamiento-. En este sentido, el edil ha destacado el elevado grado de implicación de los propietarios afectados, destacando que más del 85 % de la propiedad ya se encuentra representada dentro del proceso.

Empleos

Por su parte, Eduardo Rodríguez Carmona, técnico de Administración Especial de Promoción Económica Local y coordinador técnico del plan especial, ha señalado que la Vega Baja constituye uno de los principales espacios industriales de la Comunidad Valenciana por número de empresas, aunque todavía presenta margen de crecimiento en empleo industrial cualificado. En este contexto, ha indicado que el nuevo parque empresarial pretende corregir ese desequilibrio y reforzar el papel de Orihuela dentro de la estructura productiva comarcal.

Entre los objetivos previstos figura la posibilidad de alcanzar, en los escenarios más favorables, hasta 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos en las distintas fases de desarrollo del proyecto, incluyendo tanto la construcción de las infraestructuras como la implantación y posterior explotación de las actividades empresariales.

Acto de presentación de la versión preliminar del futuro Parque Empresarial / Información

Empresas

En esta línea, Rodríguez Carmona ha recalcado que el parque aspira a convertirse en un polo de atracción para empresas vinculadas a la agroindustria de nueva generación, las energías renovables, la logística avanzada y las nuevas tecnologías, favoreciendo la creación de clústeres especializados capaces de generar empleo cualificado, innovación y nuevas oportunidades económicas para toda la comarca.

A fecha de marzo, Orihuela tiene 6.056 empresas activas, sin contar el sector primario: 239 empresas industriales, 960 dedicadas a la construcción y 4.857 del sector servicios y terciario. El escenario que se persigue es incrementar un 50 % el número total de empresas industriales, lo que representaría un aumento del 2 % del sector secundario dentro de la economía municipal, para alcanzar un 6 % de la actividad empresarial total en el horizonte de 2035.

Del mismo modo, se prevé aumentar la participación de Orihuela en la actividad industrial de la Vega Baja, que se sitúa en el 22,52 %, hasta alcanzar el 25 % del total comarcal, consolidando su posición como uno de los principales focos empresariales del territorio.

En suma, ha resumido el coordinador técnico, el nuevo Parque Empresarial nace con el objetivo de completar por el sur de la Comunidad Valenciana la oferta de suelo industrial y terciario de nueva planta, bajo criterios de sostenibilidad, innovación tecnológica y economía circular, con una iniciativa se integra en la Estrategia Territorial autonómica, en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja-Bajo Segura y en la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028, documentos que identifican el eje de la A-7 como uno de los principales espacios de oportunidad para el desarrollo económico del territorio.

Durante su intervención, Ruiz también ha insistido en que el proyecto ha despertado ya el interés de distintas empresas y operadores económicos. Por ello, el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico parqueempresarial@orihuela.es destinado a canalizar consultas y facilitar información a posibles inversores interesados en implantarse en el futuro Parque Empresarial.

El edil Matías Ruiz, durante su intervención / Información

Recorrido

El concejal ha recordado el recorrido administrativo, técnico y urbanístico desarrollado hasta alcanzar el momento actual, haciendo hincapié en que durante años Orihuela vio limitada su capacidad de crecimiento industrial debido a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana y a los condicionantes derivados de los informes de inundabilidad que afectaban a anteriores propuestas de desarrollo empresarial.

De hecho, el actual proyecto comenzó a impulsarse en abril de 2021. "Desde entonces se ha desarrollado un intenso trabajo técnico, jurídico y ambiental para garantizar su viabilidad", ha añadido. Ahora se remitirá el informe municipal a la conselleria, que a su vez recopilará los informes sectoriales para su exposición al público y finalmente la aprobación inicial municipal.

Accesos y energía

La exposición técnica de la versión preliminar del plan especial ha corrido a cargo de José Francisco Bedmar del Peral, Álvaro Yécora Bujanda y Àngels Piqueres Cubero, integrantes del equipo redactor de Grupo DAYHE Development & Investment, la empresa que se hizo con la adjudicación de los trabajos por 185.616 euros, destacando que el emplazamiento elegido reúne unas condiciones excepcionales desde el punto de vista territorial y estratégico, situándose junto a la autovía A-7 y dentro del eje económico Alicante-Elche-Murcia, uno de los principales corredores logísticos del arco mediterráneo.

Además, han explicado que la propuesta contempla una importante capacidad energética, estimada en torno a los 110 megavatios, suficiente para atender las necesidades de empresas industriales y logísticas de gran tamaño, y han expuesto los trabajos realizados para estudiar nuevas conexiones viarias y la posibilidad de habilitar un acceso directo desde la A-7.

Los técnicos han señalado también el carácter innovador y sostenible del proyecto, que incorpora criterios avanzados de eficiencia energética, producción de energías renovables, gestión eficiente del agua, conectividad digital e infraestructuras inteligentes, con el objetivo de convertir el parque empresarial en un referente dentro de los nuevos modelos de desarrollo industrial.

La propuesta plantea además flexibilidad en la configuración de parcelas, permitiendo la implantación tanto de pequeñas y medianas empresas como de grandes plataformas logísticas o industriales.

Durante la clausura del acto, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha definido el Parque Empresarial como una de las actuaciones más importantes para el municipio en las próximas décadas y como una oportunidad histórica para impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico, defendiendo la necesidad de planificar el futuro con visión a largo plazo y de adoptar decisiones capaces de transformar la ciudad más allá de un mandato. "Proyectos de esta magnitud exigen ambición, perseverancia y capacidad para pensar más allá de las necesidades inmediatas. Cuando hablemos de Orihuela no hablaremos solo de un pasado glorioso, sino también de un futuro cierto", ha concluido.