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Estrellan un torito contra un estanco de San Bartolomé en Orihuela

Dos hombres encapuchados huyen en dirección a la CV-91 tras el choque, que solo ha causado desperfectos

Vehículo elevador empotrado en la fachada del estanco

Vehículo elevador empotrado en la fachada del estanco / Información

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Un toro elevador se ha estampado contra la fachada del estanco nº2 de San Bartolomé en lo que podría presumirse como un intento fallido de alunizaje.

La Policía Local ha acudido hasta el lugar de los hechos, en la calle Mayor esquina con Miguel Delibes de esta pedanía de Orihuela. Los vecinos han informado a los agentes de que han visto salir corriendo a dos varones encapuchados en dirección a la CV-91 después de que estrellaran un torito contra la fachada del establecimiento.

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Los presuntos asaltantes solo han causado daños en la fachada por el choque. Curiosamente, el impacto ha sido contra el muro y no contra la luna de los amplios escaparates, a través de un montacargas que se usa para mover y transportar cargas pesadas, que afortunadamente no ha sido el botín.

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