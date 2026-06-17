La seda: el legado que tejió la historia de Orihuela durante siglos

Durante mucho tiempo, Orihuela fue conocida en toda España por la calidad excepcional de su seda. De ahí el refrán "De seda es famosa plaza Orihuela", que pone de relieve la importancia económica y cultural que este material tuvo para la ciudad.

Miles de familias huertanas se dedicaron durante siglos al cultivo de las moreras, crianza del gusano de seda y a la venta del capullo de seda -principalmente a Valencia-, siendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas de ellas.

Sin embargo, pese a su importancia, no quedan vestigios de aquella época en la ciudad. Ahora, un trabajo realizado en el CIPFP El Palmeral ha rescatado este extraordinario legado que tejió la historia de Orihuela durante siglos, con la firme esperanza de mantenerlo vivo y transmitirlo a las generaciones venideras.

Por ello, sus autores, las profesoras de Edificación y Obra Civil de este centro educativo Sara Javaloyes Victoria -en su labor como coordinadora del estudio- y Maribel Pastor López y los alumnos de 2º del CFGS Proyectos de Edificación Mario Heredia Guirao y Jorge Ruiz Martínez, han propuesto crear un centro de interpretación en el único edificio perteneciente a la industria sericícola que sigue en pie en la ciudad, el Ahogadero Secante del Gusano de Seda, que se encuentra en el barrio de San Antón. Construido por el Gobierno en 1927, en la actualidad pertenece a la Generalitat Valenciana y ha sido restaurado, siendo utilizado para actividades formativas para la promoción del empleo.

Ahogadero Secante del Gusano de Seda en San Antón, donde se propone el centro de interpretación / CIPFP El Palmeral

El estudio La fábrica de la seda en Orihuela (1928-1977), que se ha presentado en el Centro Cultural Miguel Hernández -antigua Caja de Ahorros de Monserrate-, con el auspicio de la Concejalía de Patrimonio, se enmarca en un proyecto de innovación denominado Patrimonio Industrial, en el que el CIPFP El Palmeral ha participado durante cuatro años en colaboración con otros tres centros a nivel nacional de Málaga, Ciudad Real y Madrid, con la finalidad de poner en valor edificios de patrimonio industrial de la zona desarrollando trabajos que permitieran conocerlos en mayor profundidad.

En este cuarto y último año de su andadura, el centro oriolano apostó por desarrollar un proyecto sobre la fábrica de la seda que existió en Orihuela, a pesar de ser "un reto difícil al no quedar absolutamente nada de ella", explican los autores del estudio.

Propuesta del cartel del centro interpretación / CIPFP El Palmeral

Las primeras pistas se centraron en un reportaje realizado hace unos años por Antonio José Mazón Albarracín en su página web Oriola vista desde el puente de Rusia. "Gracias a este trabajo pudimos abrir una ventana al pasado, ya que en él aparecían maravillosas fotografías realizadas por el fotógrafo Antonio Ballester Vidal en los años 50, así como noticias de los diarios de aquellos años", añaden.

Además, contaron con el testimonio de Antonio Pastor, hijo de los porteros de la fábrica y padre de Maribel Pastor, que describió cuáles eran los trabajos y funcionamiento de las máquinas que aparecían en el reportaje fotográfico.

La fábrica

Tras un largo proceso de investigación, constataron que la fábrica de la seda fue inaugurada en 1928 por el empresario barcelonés Alberto Noguera, que vio en Orihuela el lugar idóneo para industrializar la extracción de la seda debido a la gran producción de capullos de seda que había en la zona.

Demolición de la fábrica a mediados de los 90 / Cedida

Estaba ubicada justo detrás del Convento de los Franciscanos, en la actual carretera N-340. Tras la Guerra Civil, fue comprada por la Federación Católica Agraria (futura Caja Rural), alcanzando en las décadas de los años 40 y 50 su época de esplendor. En ella llegaron a trabajar 250 mujeres en sus máquinas de hilatura y devanado.

Fue conocida a nivel nacional por sus modernas instalaciones, recibiendo incluso la visita en el año 1965 del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón.

Visita en el año 1965 del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón / Cedida

La llegada del hilo sintético hizo que la producción de la seda descendiera, dejando de ser rentable para las familias y para la fábrica, que finalmente cerró en 1977. A mediados de los 90, fue demolida.

Centro de interpretación

Así, el estudio propone crear un "Centro de Interpretación de la Seda y Escuela Taller" con el objetivo de recuperar este valioso legado cultural. Sus autores han diagramado este centro como un espacio vivo que combinaría tradición, naturaleza y creatividad, ofreciendo una experiencia sensorial que muestre el proceso completo de la seda y su impacto en la identidad y economía de Orihuela.

Estaría compuesto por diferentes zonas de exposición tales como la crianza del gusano de seda, la extracción de hilo artesanal o la Fábrica de la Seda de Orihuela.

Por otro lado, la escuela taller tendría como objetivo enseñar, de forma práctica y amena, todo el proceso de extracción del hilo de seda, así como el manejo de telares.

Propuesta del cartel de la escuela taller / CIPFP El Palmeral

Estaría dirigida principalmente a niñas y niños en edad escolar y se organizaría en jornadas didácticas. Asimismo, se plantearía realizar convenios con los centros educativos de la comarca, con el fin de fomentar la cría de gusanos de seda en los propios colegios. De este modo, el alumnado podría llevar los capullos a la escuela taller y completar allí el proceso de extracción del hilo, viviendo de manera integral todo el ciclo de producción.

"Esperamos que, algún día, este proyecto se haga realidad y la seda ocupe el lugar que nunca debió perder en esta ciudad", concluyen.

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De momento, han logrado el compromiso del alcalde del municipio, Pepe Vegara, para estudiar el proyecto y ponerlo en marcha.