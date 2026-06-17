Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua

El Ayuntamiento de Torrevieja decidió este miércoles por la mañana a primera hora cerrar al baño una amplia zona de su litoral, unos 350 metros lineales, entre las piscinas naturales del paseo marítimo de Juan Aparicio (paseo de Las Rocas) y el Hombre del Mar. La decisión la adoptó la Concejalía de Playas tras recibir los resultados de los análisis de las muestras semanales del agua que recoge la dirección general del Agua de la Generalitat Valenciana del litoral torrevejense en temporada alta. En la nota de prensa en la que anunciaba la clausura el municipio habla exclusivamente de un cierre preventivo. Sin embargo, los análisis señalan una presencia de enterococos intestinales, sin ser alarmantes, por encima de los umbrales recomendables para agua apta para el baño. Un parámetro indicativo de contaminación fecal.

La Policía Local y el personal del área de Playas ubicaron a primera hora vallado para cerrar el paso a los bañistas en todos los accesos a las rocas desde el monumento del Hombre del Mar y al espigón de las piscinas naturales situado frente a Ale-Hop, en pleno corazón de la fachada marítima de Torrevieja. La zona de piscinas naturales situada junto a la playa del Cura se mantuvo abierta al público.

Turistas observan el cartel indicativo del cierre de la zona de baño difundido en castellano e inglés / D. Pamies

Preventivo

En una nota informativa el Ayuntamiento señalaba que iba a realizar un seguimiento del estado de las aguas para que una vez que sean óptimas para el baño reabrirlas al público. Además de la dirección general del Agua, la concesionaria municipal del ciclo integral del agua, Agamed, ha recogido muestras del agua, las rocas y la arena de la playa para comprobar su estado.

En las piscinas naturales permanecía personal de salvamento y socorrismo -la temporada comenzó el lunes pasado- atento a que los pocos bañistas que habían accedido a la zona no entraran al agua. En esta zona ondeaba la bandera roja de prohibición del baño. En el resto del tramo litoral, no hay presencia permanente de socorristas, pero si balizas y escaleras de acceso para el baño, de ahí que ubicaran las vallas para impedir el acceso.

Es muy difícil establecer cuál puede haber sido el foco contaminante en este caso. Este tipo de situaciones puede ser más habitual tras un episodio de lluvias torrenciales en el que la red de saneamiento se desborda y se mezcla con las precipitaciones y termina en el mar por escorrentía superficial desde las playas o a través de los aliviaderos de las estaciones de bombeo. A la detección de esta anomalía le han antecedido días de mucha estabilidad. El oleaje de levante, que también se ha producido en las dos últimas semanas, lejos de provocar posibles concentraciones de contaminantes los suele disipar.

En el resto del litoral -incluido el otro espigón de las piscinas naturales, el situado junto a la playa del Cura, la jornada de baño se mantuvo con normalidad. El tramo cerrado recibe cientos de bañistas a diario. Es una zona apreciada por su accesibilidad a pie desde el casco urbano y por estar resguardada del oleaje por el espigón.

Vallado en las piscinas naturales del paseo marítimo de Torrevieja / D. Pamies

Tranquilidad

El Ayuntamiento difundió un comunicado para "trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que se trata de un procedimiento protocolario previsto para garantizar en todo momento la máxima seguridad y calidad de las aguas de baño. La incidencia se circunscribe exclusivamente al punto de control analizado y se está actuando con la máxima rapidez y coordinación".

La misma fuente municipal no aclaró qué parámetros se ven alterados en las muestras y señaló que la popular zona de baño "volverá a abrirse al público tan pronto como los resultados de las nuevas analíticas confirmen que los parámetros han recuperado los niveles adecuados para el baño, circunstancia que será comunicada de forma inmediata a vecinos y visitantes".

Los datos públicos de los análisis de la dirección general del agua solo recogen en estos momentos los últimos realizados durante el cierre de la campaña veraniega en septiembre de 2025. No los que se han realizado durante 2026.

Vertidos cuando llueve

En el paseo marítimo, junto al monumento del Hombre del Mar, se encuentra uno de los principales bombeos de impulsión de la red de saneamiento de Torrevieja. Recibe el 40 % de las aguas residuales de la ciudad. La Entidad de Saneamiento de la Generalitat (EPSAR) tiene previsto llevar a cabo una inversión de más de seis millones de euros para dotar de capacidad a la infraestructura y renovar el colector que envía las aguas residuales hastas la depuradora.

Este bombeo ha tenido que emplear el aliviadero cuando llueve de forma moderada con vertido de aguas pluviales mezcladas con residuales, tal y como ha documentado INFORMACIÓN. Veolia, emnpresa mayoritaria en Agamed, realiza un mantemiento constante de este punto de la infraestructura a través de inspecciones a través de una UTE constituida recientemente con Prezero.

(Noticia en elaboración)