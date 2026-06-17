Señal con polémica en Torrevieja: no se han apropiado de un tramo del Paseo Navarra, dicen que es suyo

No se lo han apropiado porque es suyo. Es lo que se mantiene desde la comunidad de propietarios de la urbanización Cabo Mar Chalets que tienen colocada una señal de prohibición del paso a los no residentes en un tramo de unos 60 metros lineales peatonales de lo que el Ayuntamiento de Torrevieja denomina Paseo Navarro, en primera línea de costa, junto al mar, en la zona litoral de la Torre del Moro, al sur de Cabo Cervera.

Explicaron a INFORMACIÓN que la señal -en distintos formatos- siempre ha estado ahí. Y aseguran que en la práctica jamás se ha impedido el paso de nadie. El principal objetivo del cartel ha sido el de evitar que cualquier reclamación patrimonial por daños se dirija contra la comunidad de propietarios en el caso de que se produjera alguna caída, al ser de forma efectiva una propiedad privada. El tramo está comprendido entre las calles Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Y según las mismas fuentes todo forma parte de la urbanización.

Cartel y pivotes en la confluencia de la calle Comunidad de Madrid con el Paseo Navarro donde se advierte de la propiedad privada / D. Pamies

Desperfectos

Las mismas fuentes ponen como ejemplo claro de que la propiedad nadie la discute en el hecho de que el propio Ayuntamiento de Torrevieja en una ocasión abrió un expediente de disciplina para que la comunidad asumiera las obras de reparación del murete linda con la zona de rocas junto al mar. Como una obligación de conservación de los propietarios particulares.

La urbanización se levantó sobre este espacio privilegiado del Cabo Cervera entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Con muchos propietarios españoles procedentes de Euskadi y Asturias, pero también hay titulares de Murcia y la comarca de la Vega Baja. De momento no hay muchas propiedades que se hayan autorizado como apartamento turístico regulado. La urbanización se llena principalmente en julio y agosto.

Ribera del mar

Aseguran que cuando se construyeron los chalés adosados el proyecto contemplaba acercarse todavía más a la ribera del mar, junto al deslinde de Costas. Pero finalmente fue retranqueado. La cartografía de ese deslinde, que se aprobó definitivamente en 2015, veintisiete años después de aprobarse la ley -muchos de los problemas actuales se derivan de esa falta de coordinación entre la aprobación y el deslinde-, ubica el pasillo de la servidumbre de tránsito en paralelo al tramo que consideran los vecinos privado pegado a la zona rocosa y el mar. De hecho, existe un camino de tierra, delimitado por Costas con estacas, y un acceso con escalera en los dos extremos de la senda privada.

La servidumbre de tránsito de Costas -la que se debe reservar para el uso peatonal- solo afectaría a apenas unos metros cuadrados y ni siquiera está claro que sea así en la documentación de consulta pública. Es decir, si el suelo es privado y los vecinos sí quisieran hacer valer esa condición podrían cerrar el paso.

Señal en la confluencia de la calle Comunidad Valenciana con el Paseo Navarro / D. Pamies

Pivotes

También explica uno de los residentes que más recientemente se ubicaron pivotes en la confluencia con las calles Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid para evitar la entrada de vehículos que también se producía. Algo que podía ser peligroso porque varias de las calles que desembocan a la senda son peatonales.

Pero se hizo para evitar que accedieran coches y se pensó en las personas que emplean vehículos para movilidad reducida y coches de bebé, que sí cuentan con un ancho suficiente para pasar. "Insistimos. No podemos hacernos responsables de lo que pase en un tramo peatonal que parece público pero que es privado y que emplea tanta gente y por eso se indica". En cualquier caso, tanto la señal como los pivotes, al margen de la titularidad del suelo, requieren, al menos, de una licencia de obra menor con declaración responsable concedida por el Ayuntamiento.

En el culo de saco que forma la calle Comunidad de Madrid con este tramo de senda el mismo residencial ha ubicado una señal privada de prohibido aparcar. En este caso, claramente, sobre un vial público en el que debería actuar el Ayuntamiento.

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Denominación y titularidad

Eso sí, los vecinos de este residencial no acaban de entender muy bien por qué el mismo Ayuntamiento denominó este tramo Paseo Navarro y así figura en el callejero -de viales públicos- municipales. Además, dando continuidad a una senda peatonal -en algunos tramos junto a la cala del Moro solo llega a camino de tierra- de más de 350 metros lineales. Tampoco está nada claro por qué en el Plan General de Torrevieja, aprobado también casi al mismo tiempo que la ley de Costas, en la segunda mitad de los años ochenta, figura esta franja de suelo como zona verde de carácter público sin desarrollar. Como las innumerables sin ejecutar que figuran a lo largo y ancho del término municipal.