Análisis en las playas de Orihuela para prevenir la legionella, las bacterias y la contaminación fecal

El Ayuntamiento realizará controles de legionella en los lavapiés y otros puntos de suministro de agua potable ubicados en las once playas de Orihuela Costa, así como análisis de mohos y levaduras en las bases de hormigón y de indicadores de contaminación fecal en los arenales.

La Concejalía de Costa, que dirige Manuel Mestre, justifica la necesidad de un contrato, con un presupuesto de 144.940 euros para cuatro años, para adoptar medidas de control analítico en espacios como las playas, donde hay una gran concentración de usuarios, incluyendo población vulnerable -personas mayores, menores e inmunodeprimidos- para reducir el riesgo de aparición de casos o brotes y detectar precozmente colonizaciones.

Los sistemas de lavapiés y los puntos de suministro de agua en los lavabos de los aseos ubicados en las playas gestionados directamente por el Ayuntamiento, aun tratándose de instalaciones de uso público y generalmente conectadas a red de abastecimiento, presentan características que pueden favorecer la proliferación y dispersión de la bacteria Legionella pneumophila, el principal agente etiológico de la legionelosis, enfermedad que puede manifestarse en forma de neumonía grave y cuya transmisión se produce por inhalación de aerosoles contaminados, concluyendo que "resulta técnica y sanitariamente procedente su inclusión dentro del programa preventivo municipal, conforme a lo establecido en la normativa vigente, especialmente en periodos de alta afluencia turística".

La concejalía explica que se dan circunstancias que crean condiciones favorables para el desarrollo de Legionella, si no se establecen medidas preventivas y de control adecuadas, como la generación de aerosoles, el uso estacional con periodos prolongados de inactividad, el estancamiento de agua en tramos de tuberías y la exposición a elevadas temperaturas.

En concreto, el contrato incluye 46 lavapiés con doble grifo, con base de hormigón, y otros nueve situados en las pérgolas para personas con discapacidad, así como 11 unidades de puntos de suministro de agua potable en los lavabos de las casetas de socorrismo y dos más en los lavabos de los aseos situados en la playa de La Glea y en Cala Capitán.

Playa de La Glea en Campoamor, con la pérgola, la caseta de socorrismo y los aseos / Información

Frecuencia

El muestreo de legionella se hará con una frecuencia trimestral mientras los lavapiés y las casetas SOS y de aseos estén en funcionamiento (entre marzo y octubre).

Asimismo, con el objetivo de garantizar unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y proteger la salud de los usuarios, se programa la ejecución anual de un control microbiológico de mohos y levaduras en las superficies de hormigón que constituyen la base de los lavapiés ubicados en las playas del litoral oriolano.

Lavapiés en la pérgola para personas con movilidad reducida en Cala Capitán / Información

En cuanto al análisis microbiológico de la arena para la detección y cuantificación de Escherichia coli y Enterococcus (enterococos fecales) como indicadores de contaminación fecal, se realizará con una periodicidad quincenal durante la temporada alta del 15 de junio al 15 de septiembre en las once playas del municipio, con tres puntos de muestreo (zona seca, húmeda e intermareal), teniendo en cuenta que son superficies de contacto directo y prolongado con los usuarios, especialmente población infantil.

Mientras, las banderas azules ondean en las playas oriolanas ondean -a excepción de Playa Flamenca- y cinco acaban de recibir las banderas Qualitu, dentro del reconocimiento anual que otorga la Generalitat a la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad de los espacios litorales de la Comunidad Valenciana: La Glea, Mil Palmeras, Cala Estaca, Punta Prima y Cala Capitán, que tienen este distintivo que acredita el cumplimiento de estándares de calidad en la gestión de los servicios, la atención a los usuarios, la accesibilidad y el respeto al medio ambiente.