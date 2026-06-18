Asaja arremete contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Escalona: "Es un gran lastre para la agricultura de la zona"

La Cámara de Comercio de Orihuela ha acogido este jueves una jornada sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, un instrumento que ha aprobado la Generalitat para reforzar la protección y regular los usos y actividades compatibles con la conservación de los valores ambientales sobre 19.000 hectáreas de este enclave de alto valor ambiental de la Vega Baja.

Precisamente, el foco del debate, organizado por la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible de la Universidad de Alicante (UA) y moderado por Pablo Melgarejo, se ha centrado en la disputa entre compatibilizar la protección de la biodiversidad y con otras actividades económicas. Un controvertido debate que incluso ha llevado hasta la puerta de la Cámara una protesta por parte de un grupo de vecinos de Torremendo.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, ha analizado las repercusiones agrícolas y sociales con una mirada muy crítica, trasladando el sentir de los agricultores. "Hoy está en mayor riesgo de desaparición el agricultor que el suelo, las aves o el paisaje", ha sentenciado el también ingeniero agrónomo, criticando al mismo tiempo que "el PORN de Sierra Escalona es el más restrictivo en cuanto a usos de todos los existentes en la Comunidad Valenciana".

Restricciones

A su juicio, "es un corta y pega" de otros PORN del interior de la provincia, del secano o con muy poca actividad agrícola de regadío en hortalizas o cítricos, pero añadiendo matices como la prohibición de instalar plantas fotovoltaicas para uso agrario o autoconsumo. En suma, para Andreu, "es un gran lastre para la agricultura de la zona".

José Vicente Andre, presidente de Asaja Alicante / Información

El futuro Parque Natural de Sierra Escalona, del que ya hay un primer borrador, aumenta la superficie protegida en 7.300 hectáreas. El proyecto abarca 9.004 hectáreas de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, a las que se suman 9.000 más de amortiguación con un total de 18.066 frente a las 10.683 actuales.

En este sentido, Andreu ha destacado que "a lo largo de los últimos 35 años ha prevalecido el interés de proteger por la presión ecologista" que el objeto en sí de la protección. No en vano, se trata de una reivindicación histórica que persiguen colectivos conservacionistas desde finales de los años 90 con Amigos de Sierra Escalona (ASE) como referencia, sin perder de vista que este espacio ha sufrido una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turístico residencial, del regadío intensivo y en los últimos años proyectos de plantas solares.

Paisaje de Sierra Escalona, un valioso espacio forestal protegido en la Vega Baja / Tony Sevilla

Protección

Así, el presidente de Asaja ha realizado un recorrido desde la primera figura de protección, con la declaración de LIC sobre unas 5.000 hectáreas y luego la de ZEPA con unas 10.000. En este punto ha destacado que en los estudios realizados se habla de la importancia de los cultivos de secano de almendro como zonas de campeo de las aves.

Después, ha añadido, llegó con el Gobierno del Botànic la protección paisajística de la Sierra de Escalona, Pujálvarez, Sierra del Cristo y el embalse de La Pedrera, "sin más criterio -subjetivo- que su valor paisajístico", ha recalcado, de unas 13.000 hectáreas, dejando fuera los campos cultivados tanto de secano como regadío.

Finalmente, ha señalado que no consta que se haya realizado una evaluación socioeconómica sobre las consecuencias del parque natural ni de la zona de amortiguación de impactos, en la que se incluyen algo más de 6.000 hectáreas de regadíos de interés nacional, algo más del 50 % de la zona regable de la Pedrera.

Andreu ha indicado que con el PORN "la protección se limita a prohibir las instalaciones fotovoltaicas, el sellado con acolchados y las transformaciones agrícolas, sin más alternativa que desarrollar una agricultura tradicional muy alejada del devenir técnico de una agricultura de regadío altamente tecnificada como la que se desarrolla en la zona". Es decir, "se valora la agricultura tradicional de secano, fundamentalmente almendros, pero se olvida de que este tipo de agricultura está en fase terminal en su proceso de extinción como consecuencia de su nula rentabilidad", ha añadido.

Vertedero

Sin olvidar, ha proseguido, que "para mayor enfado de los vecinos, la conselleria ha incluido en el último minuto 10 artículos más en el PORN, por los que la Administración puede, unilateralmente, aprobar dentro de la zona de amortiguación de impacto un vertedero de residuos urbanos, cementerios de coches o industrias contaminantes", concluyendo que "esto acaba con el futuro de un pueblo como el de Torremendo".

Vecinos de Torremendo frente a la Cámara de Comercio de Orihuela, mientras se celebraba el debate / Información

Hay que recordar que el PORN dejaba la puerta abierta a la instalación de la planta de basuras comarcal en la pedanía oriolana, no solo no excluyendo la parcela del ámbito de protección, sino permitiendo su uso, con la paradoja de que la Generalitat ha ido tumbando en la zona varios proyectos de plantas solares precisamente por su impacto ambiental.

Mientras, en la puerta, vecinos de Torremendo mostraban pancartas en contra del PORN: "Mismo lugar parque natural y basurero comarcal, algo huele mal", se podía leer en una de ellas.

Cambio climático

Por su pare, Raúl Mérida, comisionado de la Generalitat para la Recuperación, ha hecho hincapié en que "se ha logrado un consenso entre los tres municipios implicados". Al mismo tiempo, ha defendido que "tener un parque natural como Sierra Escalona no es un problema, sino una oportunidad para toda la gente que vive allí, ya que fija población y economía en el territorio".

Raúl Mérida, comisionado de la Generalitat para la Recuperación / Manuel Bruque

Así, ha resaltado que "el parque natural es un aliado", porque "es una marca de calidad". También ha apuntado que antes, cuando se concebía o se diseñaba un parque natural y el terreno que iba a ocupar, prácticamente todos los estudios se hacían basándose en el patrimonio natural, mirando solo esa parte de la conservación. Ahora, ha apuntado, se tiene en cuenta también su función en cuanto a la temperatura y los fenómenos drásticos meteorológicos, minimizando los efectos y secuelas de catástrofes ante lluvias torrenciales.